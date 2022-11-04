Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции 2022: Луна Хендрикс ожидаемо первая после короткой

4–6 ноября в Анже (Франция) проходит третий этап серии Гран-при по фигурному катанию.

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В женском одиночном катании по итогам короткой программы первое место занимает серебряный призер чемпионата мира 2022 года Луна Хендрикс из Бельгии, за ней в протоколе расположились Елим Ким из Южной Кореи и Мана Кавабэ из Японии.

Как и подобает главному фавориту турнира, Хендрикс продемонстрировала уверенный прокат, исполнив тройной флип, двойной аксель и каскад из тройного лутца и тройного тулупа, и заработала 72,75 балла.

Мне по-настоящему нравится снова выступать во Франции, и я довольна своим выступлением. Это не был лучший прокат, могла откататься лучше. Но приберегу его на будущее. Для уверенности в своих силах важно хорошо выступить перед серией Гран-при. На «Небельхорн Трофи» мне удалась короткая программа, а вот произвольная получилась не совсем. Я знала, над чем мне нужно поработать и надеюсь, что завтра буду довольна своим выступлением в произвольной, — отметила Хендрикс после проката.

Ким в своей короткой программе выполнила такой же прыжковый набор, но в несколько другой последовательности: каскад тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип, и набрала 68,93 балла.

Счастлива тому, как выступила сегодня, что чисто откатала короткую программу. После «Финляндия Трофи» работала над дорожками шагов, вращениями и прыжками, совершенствовала разные части программы. Хочу показать на соревнованиях то, над чем работала на тренировках, — цитирует бронзового призера чемпионата четырех континентов 2022 года сайт ISU.

Кавабэ также представила двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип и стала третьей с 68,83 балла:

Я нервничала, но смогла исполнить в прокате все то, что тренировала и довольна этим. Что касается успешных попыток тройного акселя, но он пока не настолько готов, чтобы включать его программу.

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры