Dono de duas medalhas Olímpicas, Thiago Braz mira primeiro pódio em Mundiais em Belgrado 

O Brasil contará com 17 atletas no Mundial Indoor de Atletismo, que acontece de 18 a 20 de março de 2022, em Belgrado, capital da Sérvia. Campeão Olímpico na Rio 2016 e medalhista de bronze em Tóquio 2020 em 2021, Thiago Braz disputa o salto com vara masculino em busca de sua primeira medalha em Mundiais.

Campeão mundial juvenil em 2012, Thiago tem como melhor resultado como adulto um quarto lugar no Mundial Indoor de 2014 em Sopot, na Polônia, e uma quinta colocação no Mundial de 2019 em Doha, no Catar.

No início de março, Thiago foi bronze na etapa de Rouen (França) da Perche Elite Tour, com um salto de 5,91m, sua melhor marca em seis anos em pista coberta. Seu recorde sul-americano é de 5,93m, em 2016.

Ao ar livre, o melhor salto da carreira de Thiago é o recorde Olímpico de 6,03m que ele conquistou na Rio 2016.

A disputa do salto com vara poderá ter o fenômeno sueco Armand 'Mondo' Duplantis quebrando seu próprio recorde mundial mais uma vez, como fez na última semana também em Belgrado. Duplantis saltou 6,19m e já avisou que tentará passar de 6,20m no Mundial.

Outro forte candidato ao pódio no evento é o americano Christopher Nielsen, medalhista de prata nos últimos Jogos Olímpicos.

Quarto colocado em Tóquio, o brasileiro Darlan Romani disputa o arremesso do peso masculino. Reunido com seu treinador, o cubano Justo Navarro, após ter ficado longe dele durante o período final de preparação para os Jogos Olímpicos, o atleta volta aos holofotes após cair nas graças do Brasil com o apelido de "Senhor Incrível".

Darlan melhorou seu recorde sul-americano em pista coberta no dia 20 de fevereiro, na Bolívia, ao vencer o Campeonato Sul-Americano Indoor, com a marca de 21,71 m. "Estou bem treinado e focado em obter um bom resultado. Não falo de marcas, mas de fazer o melhor", disse o atleta ao site da CBAt.

A equipe brasileira terá dois desfalques importantes no salto triplo. Almir Júnior, que foi prata no Mundial de Birmingham em 2018, teve que desistir de sua participação ao sentir dores no posterior da coxa. "Depois de passar por tratamento intensivo e por avaliações dos médicos André Guerreiro, da CBAt, e Fabio Krebs, solicitamos a dispensa do atleta", disse o treinador de Almir, José Haroldo Gomes, o Arataca. No feminino, Núbia Soares também fica de fora por uma tendinite no tendão de Aquiles.

Dono de uma prata em evento na Polônia em fevereiro, Rafael Henrique Pereira pode surpreender nos 60m com barreiras. O destaque feminino fica com Rosângela Santos, recordista sul-americana dos 100m, que disputa os 60m em Belgrado.

A prova masculina dos 60m, a mais veloz do programa, promete fortes emoções. O campeão Olímpico em Tóquio dos 100m Marcell Jacobs, da Itália, duela com o americano Christian Coleman, que ficou fora dos Jogos Olímpicos por suspensão e é atual campeão mundial indoor e outdoor. Ambos estão invictos neste ano, com Jacobs competindo na Europa e Coleman nos EUA. O tira-teima será na Sérvia.

Rosângela Santos compete em Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

Atletas do Brasil no Mundial Indoor de Atletismo 2022

Feminino

Rosângela Santos - 60 m

Vitória Rosa - 60 m

Vitória Sena Alves - 60 m com barreiras

Ketiley Batista - 60 m com barreiras

Eliane Martins - salto em distância

Lívia Avancini - arremesso de peso

Masculino

Thiago Braz - salto com vara

Darlan Romani - arremesso de peso

Erik Cardoso - 60 m

Felipe Bardi dos Santos - 60 m

Rafael Henrique Pereira - 60 m com barreiras

Gabriel Constantino - 60 m com barreiras

Samory Uiki - salto em distância

Lucas Carvalho - 400m

Fernando Ferreira - salto em altura

Thiago Júlio Moura - salto em altura

Alexsandro Melo - salto triplo

No Brasil, o Sportv transmite o Mundial Indoor de Atletismo em Belgrado.

Dongmo, Mamona e Pichardo lideram Portugal no Mundial Indoor de Atletismo

Onze portugueses vão competir em Belgrado, onde a delegação espera conseguir medalhas após a melhor edição de sempre dos Jogos Olímpicos de Verão, em Tóquio 2020 em 2021, para a qual o atletismo contribuiu decisivamente.

Pedro Pichardo venceu o salto triplo, esporte no qual Patrícia Mamona foi vice-campeã Olímpica. No arremesso do peso, Auriol Dongmo ficou a cinco centímetros do bronze.

A medalha que escapou em Tóquio 2020 poderá acontecer no Mundial em pista coberta. Dongmo é a campeã em título e chega em Belgrado com 19,90m – melhor marca mundial do ano conseguida durante os Campeonatos de Portugal e que permitiu superar a neerlandesa Jessica Schilder (19,72m). Posteriormente, na Taça da Europa de Lançamentos disputada sob chuva e vento, Dongmo lançou quatro vezes acima dos 19m.

Mesmo assim, a atleta explicou que no Mundial as medalhas deverão ficar acima dos 20m. “Estou feliz, claro, com esta marca. Mas claro que queria mais, porque no treino lanço muito mais do que isto. Não saiu hoje, mas vou continuar a trabalhar para a próxima vez."

Quem também chega forte é Patrícia Mamona, que ganhou o salto triplo no Meeting de Paris com um salto de 14,15m. A campeã da Europa em pista coberta e vice-campeã Olímpica do salto triplo em Tóquio 2020 vem com a moral em alta após ter sido eleita Atleta Feminina do Ano pela Confederação do Desporto de Portugal.

Entre os homens, o maior favorito é o atual campeão Olímpico do salto triplo, Pedro Pablo Pichardo. Em Belgrado, terá a missão de defender o título europeu em pista coberta e continuar a aproximação ao recorde do mundo de Jonathan Edwards [18,29m obtidos em agosto de 1995].

“Obviamente, nunca é fácil bater um recorde, mas eu estou a falar só pelos parâmetros que eu estou a atingir nos treinos. Acho que devo conseguir [bater o recorde do mundo] este ano”, disse o confiante Pichardo que espera quebrar um recorde intacto há 27 anos. Sua melhor marca foi obtida em 2015, quando ainda representava Cuba: 18,08m, isto é, menos 21 centímetros do que o recorde mundial.

Patrícia Mamona vice-campeã Olímpica em Tóquio 2020 Foto: Christian Petersen/Getty Images

Atletas de Portugal no Mundial Indoor de Atletismo 2022

Feminino

Patricia Mamona - salto triplo

Auriol Dongmo - arremesso de peso

Cátia Azevedo - 400m

Lorene Bazolo - 60m

Rosalina Santos - 60m

Masculino

Pedro Pichardo - salto triplo

Abdel Larrinaga - 60m com barreiras

Isaac Nader - 1500m

Carlos Nascimento - 60m

Francisco Belo - peso

Tiago Luís Pereira - salto triplo

Veja a programação do Mundial de Belgrado aqui.