Classificatório Olímpico de Skate Street - Pro Tour de Roma 2022: prévia, programação e estrelas para ficar de olho

A jornada até Paris 2024 para os skatistas de street começa nesta semana, com o Classificatório Olímpico de Skate Street, em Roma, capital da Itália.

Evento que dura uma semana, de 26 de junho a 3 de julho, este Pro Tour é o primeiro da temporada de 2022 em que os atletas ganham pontos para o Ranking Mundial Olímpico de Skate (OWSR).

A classificação final do OWSR em 24 de junho de 2024 será usada para determinar quais atletas terão a vaga garantida para os Jogos na capital da França, o que significa que todos os pontos acumulados ao longo de toda esta jornada serão fundamentais.

Os melhores skatistas de street, incluindo todos os seis medalhistas de Tóquio 2020, estão prontos para dar início à corrida rumo aos próximos Jogos, desde a pista construída no parque do Monte Ópio e Termas de Trajano, o que torna este torneio imperdível.

Enquanto esperamos pacientemente o início da competição, aqui estão todos os detalhes que você precisa sobre o evento que será transmitido ao vivo no Olympic Channel através do Olympics.com.

Pâmela Rosa durante os Jogos Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

Classificatório Olímpico de Skate Street - Pro Tour de Roma 2022: formato da competição

O Classificatório Olímpico de Skate Street em 2022 vai começar com os atletas competindo a fase inicial em formato aberto.

Os skatistas terão duas oportunidades para desempenhar a melhor apresentação. Os 32 melhores, por gênero, passam para as quartas de final.

Os medalhistas em Tóquio 2020 e os cinco melhores atletas ranqueados no OWSR do último dia 24 de maio não competem a essa fase aberta, começando a competir diretamente a partir das quartas de final.

Entre as mulheres, são: as brasileiras Pamela Rosa (1) e Rayssa Leal (2), além de Nishimura Aori (3), Nishiya Momiji (5) e Nakayama Funa (11).

No torneio masculino, são eles: Nyjah Huston (1), Horigome Yuto (2), Shirai Sora (3), o brasileiro Kelvin Hoefler (4), o português Gustavo Ribeiro (5) e Jagger Eaton (8).

Assim como na fase aberta, os skatistas terão duas apresentações para fazer a melhor nota e avançar para as semifinais. Desta vez, no entanto, apenas os 16 primeiros conseguem.

As semifinais vão adotar o novo formato de pontuação Olímpica (2/5/3) para determinar quais os oito atletas que se classificam para a final.

A grande final também usará este novo formato 2/5/3 para estabelecer os campeões e aqueles que subirão no pódio.

A programação do Classificatório Olímpico de Skate Street em Roma:

Domingo 26 de junho

Treino livre para o aberto de classificação, para homens e mulheres: 08:30 - 17:35

Segunda-feira 27 de junho

Treino livre para o aberto de classificação, para homens e mulheres: 08:30 - 17:35

Terça-feira 28 de junho

Treino livre para o aberto de classificação, para homens e mulheres: 08:30 - 17:35

Treino para a fase aberta classificatória - feminino - 17:40 - 18:25

Treino para a fase aberta classificatória - masculino - 18:30 - 19:15

Quarta-feira 29 de junho

Fase aberta classificatória - feminino - 08:45 - 13:45

Treinos - feminino - 14:45 - 15:30

Treinos - masculino - 15:35 - 16:20

Quinta-feira 30 de junho

Fase aberta classificatória - masculino - 08:45 - 17:45

Treinos - feminino - 17:50 - 18:35

Treinos - masculino - 18:40 - 19:25

Sexta-feira 1º de julho

Quartas de final - feminino - 10:20 - 13:05

Quartas de final - masculino - 15:55 - 18:40

Sábado 2 de julho

Semifinal feminina - 16:30 - 19:05

Semifinal masculina - 19:30 - 22:05

Domingo 3 de julho

Final feminina - 19:00 - 20:15

Final masculina - 21:00 - 22:15

Cerimônia de Premiação - 22:30 - 23:00

(Todos os horários estão na hora local de Roma, +5h em relação a Brasília e +1h em relação a Lisboa)

Classificatório Olímpico de Skate Street: atletas para ficar de olho

O campeão Olímpico Horigome Yuto (JPN) chama a atenção pela consistência, graças à sua capacidade de desempenhar sob pressão.

Em sua primeira competição desde que conquistou seu histórico ouro em sua cidade natal, Tóquio, o japonês de 23 anos deu o seu melhor para subir ao topo do pódio na etapa de abertura dos X Games de 2022 em Chiba, no Japão.

Seu grande rival é o medalhista de prata nos Jogos, o paulista Kelvin Hoefler, que passou os últimos meses treinando intensamente e sabe que o Pro Tour na capital italiana será determinante para este seu ciclo Olímpico: "Já estou preparado para Roma. Vou dar o meu melhor e fazer o que mais gosto, que é andar de skate", disse Hoefler para a "Gazeta da Semana".

O desempenho dos medalhistas de ouro e prata em Tóquio 2020 neste Pro Tour dará o tom do que podemos esperar nos demais classificatórios Olímpicos daqui para frente.

Rayssa Leal Foto: 2021 Getty Images

No evento feminino, todos os olhos estarão voltados para Rayssa Leal, grande nome deste torneio na Cidade Eterna.

Ela não apenas conquistou a prata no Japão, mas também inspirou torcedores de todo o mundo com sua energia solidária e amigável. Foi vista apoiando e abraçando suas adversárias durante o torneio que marcou a estreia da modalidade nos Jogos.

Desde a sua medalha Olímpica, esta jovem fenômeno do skate só progrediu.

No início de 2022, ela deixou clara a sua intenção de se tornar a melhor do mundo, quando faturou o ouro em seu primeiro X Games, em Chiba. Ela foi às lágrimas, emocionada, ao receber sua primeira medalha no evento.

Será que a "Fadinha" vai continuar com esta sequência de excelentes resultados?

Outro grande nome em Roma é a campeã Olímpica, Nishiya Momiji (JPN). Além de crescer oito centímetros desde o título em Tóquio, em casa e se tornar a mais jovem medalhista de ouro pelo Japão em Jogos, ela tem encontrado muitos desafios. A atenção cada vez maior em torno dela a levou a se concentrar para um lado mais criativo do skate, a fim de aliviar a pressão das competições.

Essa abordagem renovada do skate desta japonesa de 14 anos, fará com que ela tenha sucesso novamente neste Pro Tour?

Rayssa, Hoefler, Nishiya e Horigome são apenas alguns nomes que prometem fazer bonito em Roma, mas não são os únicos.

A bicampeã mundial do street, Pamela Rosa, vai se juntar a Kelvin Hoefler e Rayssa Leal em uma forte equipe do Brasil para o Pro Tour da Cidade Eterna.

Assim como o Brasil, Japão e os Estados Unidos também chegam com um time bastante forte.

O medalhista de bronze mundial de 2021, Shirai Sora, e o vice-campeão de Tóquio 2020, Nakayama Funa, vão procurar se sair bem diante do Coliseu, assim como os estadunidenses Jagger Eaton e a duas vezes medalhista de ouro dos X Games, Mariah Duran.

Fique de olho nos franceses Vincent Milou e Aurelien Giraud, na filipina Margielyn Didal e na neerlandesa Roos Zwetsloot, que também chegam na Itália como favoritos.

Classificatório Olímpico de Skate Street - Pro Tour Roma 2022: como assistir

O Classificatório Olímpico de Skate Street - Pro Tour Roma 2022 acontece de 26 de junho (domingo) a 3 de julho (domingo), em Roma, na Itália.

Você poderá acompanhar todas as ações deste evento - que conta pontos para uma vaga em Paris 2024 - no Olympic Channel, através do Olympics.com.