Rayssa Leal conquista 'primeira douradinha' nos X Games no Japão

Rayssa Leal e o Japão: uma história de muito skate e de medalhas.

Após o show de Gui Khury, que conquistou as medalhas de bronze e prata nas disputas de vert e manobra vert nos X Games 2022 de Chiba, o Brasil fechou a competição com o ouro de Rayssa Leal no street feminino, neste domingo, 24 de abril.

A maranhense de 14 anos subiu ao pódio da tradicional competição do skate pela primeira vez, logo conquistando a medalha de ouro.

No último ano, também no Japão, nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Rayssa levou a prata no street feminino e se tornou a medalhista Olímpica mais jovem da história do Brasil.

No X Games, Rayssa é agora a medalhista mais jovem do street feminino. Em suas páginas nas redes sociais, a brasileira comemorou sua "primeira douradinha" na competição.

As brasileiras Pâmela Rosa e Gabi Mazetto terminaram nas sétima e oitava colocações, respectivamente.

Rayssa Leal: 'Japão é um lugar de sorte'

Rayssa havia ficado em terceiro lugar na classificação, mas se superou na final logo na primeira volta. Apesar de algumas quedas nas voltas seguintes, ela ficou na ponta e deixou a japonesa Nakayama Funa e a australiana Chloe Covell, de apenas 12 anos, para trás.

Muito emocionada ao ver o resultado, Rayssa abraçou sua mãe, Lilian, e colocou a medalha de ouro no peito sob aplausos do público japonês.

Sobre ter ficado em terceiro na classificação, Rayssa disse que não chegou a ficar preocupada. "Tenho confiança no meu skate. Todo dia eu treino e sei o que preciso fazer. Mas acima de tudo estou me divertindo", afirmou a brasileira.

"Estou muito feliz de estar no Japão novamente e de de vencer outra medalha. Acima de tudo, é muito bom estar com minhas amigas e minha família me apoiando", acrescentou a campeã. "O Japão é definitivamente um lugar de sorte".

No street masculino, Lucas Rabelo foi o quarto colocado em uma prova com interrupções pela chuva. O pódio foi totalmente japonês, com Horigome Yuto (ouro), Ikeda Daiki (prata) e Shirai Sorah (bronze). Medalhista Olímpico de prata no mesmo evento, Kelvin Hoefler foi o sétimo colocado nos X Games.

Confira o vídeo exclusivo dos bastidores de Rayssa Leal nos X Games: