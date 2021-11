Rayssa Leal sobre a fama após Tóquio 2020: “Não era assim antes” 

Depois da sensacional conquista da medalha de prata em Tóquio 2020, a brasileira Rayssa Leal admitiu que muitas coisas mudaram na sua vida desde então.

A vida "não era assim antes," declarou a estrela do skate street recentemente para a Vogue Brasil.

Até o estrelato nas redes que ela experimentou - graças a um vídeo que viralizou - está muito longe do tipo de atenção que ela atrai atualmente.

A brasileira disse que ela já não pode mais sair com os amigos sem chamar a atenção de fãs.

"Às vezes estou colocando a comida na boca e alguém vem me pedir uma foto."

E não foi a única mudança que Rayssa notou.

Enquanto ela se prepara para etapa de Jacksonville - Flórida (Estados Unidos) - da liga de skate street (sigla SLS em inglês para Street League Skateboarding) Super Crown World Championships nos dias 13 e 14 de novembro, algo que ela tem certeza é que nunca vai se livrar do famoso apelido ‘Fadinha do Skate’.

Em agosto passado, quando recentemente tinha sido medalhista de prata nos Jogos, a campeã da temporada da SLS revelou que prefere o seu próprio nome ao apelido adotado, mas sabe que 'Fada do Skate' vai acompanhá-la onde for.

Rayssa Leal indicada ao troféu de 'Melhor Atleta do Ano' do COB

Os holofotes podem ainda ser mais brilhantes para Rayssa, quer ela goste ou não.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou nesta quinta-feira (11 de novembro) os indicados para o troféu 'Melhor Atleta do Ano' do Prêmio Brasil Olímpico 2021, e a skatista está na lista.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 7 de dezembro, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju (Sergipe). Entre as mulheres, Rayssa concorre com Rebeca Andrade, a primeira ginasta brasileira a conquistar o ouro em Jogos Olímpicos e a campeã Olímpica da maratona aquática (10km), Ana Marcela Cunha.

Entre os homens, o surfista medalhista de ouro nos Jogos, Ítalo Ferreira, concorre com Isaquias Queiroz (campeão Olímpico na canoagem de velocidade) e Herbert Conceição (ouro no peso-médio do boxe).