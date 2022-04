Gui Khury fatura o bronze no skate vertical dos X Games Chiba 2022

Para a história!

Estreante na seleção brasileira de skate, o curitibano Gui Khury demonstrou arrojo e ousadia para subir ao pódio nesta sexta-feira, no skate vertical dos X Games Chiba 2022, pela primeira vez sendo realizado no Japão. Com o resultado, tornou-se o mais jovem de sempre a faturar uma medalha nesta disciplina, nos X Games. "Isso tudo parece um sonho, muito obrigado", colocou Gui Khury nas redes após a conquista.

O ouro ficou com o norte-americano Jimmy Wilkins e a prata com o japonês Shibata Moto. No vertical, cada um dos oito participantes teve direito a cinco apresentações. Vale lembrar que esta variante - com as manobras feitas em pista com formato em "U", semelhante ao halfpipe do snowboard e do esqui estilo livre dos Jogos de Inverno - não faz parte do programa Olímpico, que inclui apenas o park e o street.

Os X Games reúnem os principais atletas de diversas modalidades, como o ciclismo BMX e o skate. Apesar da pouca idade, o evento é um "velho conhecido" do paranaense, que nele já tinha feito história como o skatista mais novo a competir e a conquistar uma medalha de ouro, com a melhor manobra na edição de Vista (Estados Unidos), em 2021, quando completou 1080º (três giros completos).

Brasileiras se garantem nas finais

Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabriela Mazzeto se classificaram para a final do street feminino, enquanto que Yndiara Asp assegurou a vaga na final do park, durante a fase classificatória dos X Games Chiba 2022.

Entre oito classificadas para a decisão, no street Gabriela Mazetto ficou em sétimo lugar, enquanto que Pâmela Rosa, em sexto. Rayssa Leal, medalhista de prata em Tóquio 2020, ficou em terceiro, atrás das donas da casa, as japonesas Oda Yumeka e Nakayama Funa, que foi medalhista de bronze nos últimos Jogos.

Já no park, a catarinense Yndiara Asp ficou com a oitava e última vaga.

Entre os homens, Luiz Francisco e Gui Khury não se classificaram para a final do park.

Acompanhe as ações dos X Games Chiba 2022

Os X Games Chiba 2022 continuam na madrugada deste sábado (23 de abril) e têm a transmissão para o Brasil através dos canais ESPN.

Confira a agenda com a participação dos atletas brasileiros:

23 de abril (sábado)

Eliminatórias do street masculino - 00:00 -1:15 (horário de Brasília) - Competem Kelvin Hoefler e Lucas Rabelo;

Final do park feminino - 2:15 - 3:10 (horário de Brasília) - Participação de Yndiara Asp.

24 de abril (domingo)