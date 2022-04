Lucas Rabelo e Kelvin Hoefler avançam às finais do street nos X Games Chiba 2022

No segundo dia dos X Games Chiba 2022 - pela primeira vez realizado em território japonês - o Brasil esteve representado com atletas nas eliminatórias do street masculino, na competição de manobras do skate vertical e na final do park feminino.

Entre os homens, Lucas Rabelo e Kelvin Hoefler encararam a pista de Chiba para assegurarem, respectivamente, a terceira e sexta posição da fase de classificação do street, que apura oito skatistas para a final. O cearense liderou a maior parte do evento, mas foram nas apresentações finais que Horigome Yuto (JPN) e Dashawn Jordan (USA) tiraram a liderança de Lucas Rabelo.

Medalhista de prata nos Jogos Tóquio 2020, Kelvin Hoefler (BRA) passou para a final com a sexta posição. O paulista já venceu o street nos X Games nas edições dos X Games de Minneapolis (USA) em 2017 e de Oslo (NOR), em 2018.

Os oito primeiros colocados do street masculino foram:

Horigome Yuto (JPN)

Dashawn Jordan (USA)

Lucas Rabelo (BRA)

Jagger Eaton (USA) - medalhista de bronze em Tóquio 2020

Shirai Sora (JPN)

Kelvin Hoefler (BRA)

Jake Ilardi (USA)

Ikeda Daiki (JPN)

A decisão do street masculino acontece neste domingo, 24 de abril, a partir das 3:30 (horário de Brasília).

Gui Khury é prata nas manobras do skate vertical

Depois de haver faturado o bronze no skate vertical e tornar-se o mais jovem de sempre a subir no pódio dessa disciplina em evento dos X Games, o paranaense Gui Khury, de 13 anos, voltou para a pista de Chiba para torneio de manobras, tentando repetir o feito dos X Games de Vista (Estados Unidos) em 2021, quando foi ouro.

RELEMBRE: Gui Khury fatura o bronze no skate vertical dos X Games Chiba 2022

Desta vez ele ficou com a prata, após haver realizado uma sequência de excelentes apresentações, com arrojo e ousadia, arrancando gritos do público japonês presente no Chiba Marine Stadium. O ouro ficou com Mitchie Brusco (USA), e o bronze com Clay Kreiner (USA).

A catarinense Yndiara Asp participou da final do park feminino, terminando na oitava colocação. O torneio foi dominado pelo Japão, que foi ouro, prata e bronze com Yosozumi Sakura (ouro em Tóquio 2020), Hiraki Kokona (medalhista de prata em Tóquio 2020) e Tizuka Mami, respectivamente.

Acompanhe as ações do último dia dos X Games Chiba 2022

Os X Games Chiba 2022 terminam na madrugada deste domingo (24 de abril) e têm a transmissão para o Brasil através dos canais ESPN.

Confira a agenda com a participação dos atletas brasileiros:

24 de abril (domingo)