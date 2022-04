Rayssa Leal está de volta nos X Games Chiba 2022: programação e onde assistir

Oito meses depois de fazer história com uma excelente estreia Olímpica em Tóquio 2020, a estrela mundial do skate, Rayssa Leal, volta ao Japão para os X Games de Chiba, nos arredores da capital japonesa, de 22 a 24 de abril.

De lá pra cá a 'Fadinha' faturou etapas do circuito brasileiro e ficou em segundo lugar no "Street League Super Crown", em novembro passado, na Flórida (USA), superada pela compatriota Pâmela Rosa.

Desta vez a medalhista Olímpica de prata de 14 anos de idade foi convidada a competir em uma prova de rua recheada de grandes atletas, ao passo que o evento é realizado pela primeira vez na história na "Terra do Sol Nascente".

"Estou muito feliz por estar no Japão, ainda estamos na bolha por conta da pandemia, mas espero haver uma próxima vez para poder voltar e ver tudo o que este país possui", disse Rayssa em coletiva realizada nesta quinta-feira, em Chiba.

Em 2019 ela participou no street da etapa de Minneapolis (USA) dos X Games, terminando em quarto lugar, com apenas 11 anos de idade.

Por conta das restrições em função da pandemia da Covid-19, a torcida japonesa teve que acompanhar os melhores do mundo competirem nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 desde as suas casas. Desta vez, no entanto, ela poderá preencher as arquibancadas do Chiba Marine Stadium (casa da equipe local de beisebol Chiba Lotte Marines) e vibrar pelos skatistas em um percurso inspirado no origami, a tradicional arte secular nipônica de dobrar o papel.

Saiba mais contra quem Rayssa Leal vai competir, a programação e como você poderá acompanhar a 'Fadinha' - como é conhecida - em ação.

Rayssa Leal (BRA) e Momiji Nishiya (JPN) durante os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 Foto: 2021 Getty Images

Rayssa Leal encara um duro desafio nos X Games Chiba 2022

O Japão traz boas recordações à mais jovem medalhista Olímpica do Brasil: "As pessoas são espetaculares, muito educadas e simpáticas, é o que gosto daqui", comentou a 'Fadinha'.

Natural de Imperatriz (MA), aos 13 anos ela encantou fãs de todo o planeta com seus truques e manobras, bem como seu espírito esportivo no Parque Esportivo de Ariake, em julho passado, durante os Jogos. Sobre as expectativas para estes X Games em Chiba, ela colocou: "Espero me divertir muito, vai ter o primeiro treino, então vou conhecer a pista. Pretendo mostrar novos tricks que tenho treinado. Alguns que eu mostrei em outros torneios e talvez um novo também. Espero me divertir amanhã e ver o que vai rolar."

No entanto, para reviver tudo aquilo novamente, ou muito mais, a medalhista de prata em Tóquio 2020 terá que estar no seu melhor em um evento altamente competitivo.

A japonesa campeã Olímpica Nishiya Momiji ficou de fora no último instante, mas a medalhista de bronze Nakayama Funa confirmou presença e é uma das favoritas. O Japão também contará com o serviço de Nishimura Aori na equipe, que embora não tenha conseguido deixar sua marca em Tóquio 2020, espera aumentar sua coleção de cinco medalhas dos X Games, incluindo três ouros, e sem dúvida terá o apoio da torcida da casa.

Rayssa Leal também vai ter adversárias que ela conhece muito bem.

Pâmela Rosa é praticamente uma 'veterana' dos X Games e também estará em Chiba. A primeira vez que a paulista de São José dos Campos participou foi em 2013, e em seu palmarés ela soma seis medalhas de ouro, incluindo as conquistadas nas edições de Oslo (NOR) e Austin (USA), ambas em 2016.

Rayssa Leal reage após ganhar em Lake Havasu na SLS Championship Tour em outubro de 2021. Foto: 2021 Getty Images

Rayssa Leal nos X Games Chiba 2022: como vê-la em ação

Os X Games Chiba 2022 vão acontecer de 22 a 24 de abril, com competições destas modalidades nos três dias:

Skate (street, park e vert);

Ciclismo BMX (street, park e flatland - manobras realizadas com a bicicleta, sem dispositivos/obstáculos, em pista plana);

Moto X.

A 'Fadinha' compete no street feminino, que começa na sexta-feira com a fase eliminatória, programada para acontecer entre as 12:30 e 13:00 - hora local do Japão (12 horas a mais em relação ao horário de Brasília).

"Espero que vocês se divirtam vendo a gente se divertir e que as crianças continuem também se divertindo e praticando esportes", finalizou Rayssa durante a coletiva de imprensa.

A final vai acontecer no domingo, no mesmo horário: 12:30 (horário padrão japonês - 00:30 pela hora de Brasília).

O X Games Chiba 2022 terá a transmissão para o Brasil dos canais ESPN a partir da madrugada de quinta para sexta-feira.