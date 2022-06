Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Kelvin Hoefler confirmados em torneio que começa classificação para Paris 2024

O skate fez uma grande estreia no programa Olímpico durante os Jogos Tóquio 2020. O Brasil teve três medalhistas, sendo as três de prata, com Pedro Barros no park, Rayssa Leal e Kelvin Hoefler no street feminino e masculino, respectivamente.

As competições na capital japonesa tiveram bastante projeção, consequentemente as conquistas nela obtidas, como declarou Leal para a 'Vogue Brasil': "A vida não era assim antes."

Confirmado no programa de Paris 2024, o skate começa o seu sistema de classificação para esses Jogos a partir da próxima semana, com a realização do Pro Tour de street, em Roma, na Itália. De 26 de junho a 3 de julho o Parque do Monte Ópio vai reunir os melhores skatistas da atualidade em busca de um lugar no torneio Olímpico da capital francesa.

Entre os participantes estarão grandes nomes do street do Brasil, como Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Kelvin Hoefler.

Além deles, mais 14 brasileiros começarão a jornada para assegurar uma vaga nos Jogos.

SAIBA MAIS: O sistema de classificação do skate para Paris 2024

Quem vai participar

Roma verá ao todo 17 brasileiros na competição. Os cinco primeiros do ranking mundial da World Skate e os medalhistas Olímpicos entram apenas na segunda fase do Pro Tour, casos dos seguintes atletas:

Feminino

Rayssa Leal - prata em Tóquio 2020 e 2ª no ranking - 14 anos - Imperatriz/MA

Pâmela Rosa (1ª) - 22 anos - São José dos Campos/SP

Masculino

Kelvin Hoefler - prata em Tóquio 2020 e 4º no ranking - 28 anos - Guarujá/SP

Atletas entre a sexta e a 30ª posição começam na primeira fase, situação dos skatistas abaixo:

Feminino

Gabriela Mazetto (13ª) - 24 anos - Praia Grande/SP

Masculino

Felipe Gustavo (17º) - 31 anos - Brasília/DF

Giovanni Vianna (19º) - 21 anos - Santo André/SP

Carlos Ribeiro (20º) - 31 anos - Novo Hamburgo/RS

Ivan Monteiro (30º) - 22 anos - São Paulo/SP

Além deles, o país tem direito a indicar mais participantes, escolhidos pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk):

Feminino

Marina Gabriela - 19 anos - Campinas/SP

Kemily Suiara - 21 anos - Brasília/DF

Carla Karolina - 17 anos - Maceió/AL

Masculino

Gabryel Aguilar - 23 anos - São Paulo/SP

Eduardo Neves - 20 anos - Curitiba/PR

João Lucas Alves - 21 anos - Cachoeirinha/RS

Wacson Mass - 22 anos - São Paulo/SP

Wilton Souza - 28 anos - Maringá/PR

Filipe Mota - 15 anos - Patos de Minas/MG

As ausências

Com o joelho esquerdo lesionado, a niteroiense Virgínia Fortes Águas - campeã dos Jogos Sul-americanos da Juventude Rosário 2022 - continua em tratamento. Recuperando-se de também de lesão do joelho, mas do direito, Isabelly Ávila preferiu ficar de fora do Pro Tour de Roma. Mesma situação do cearense Lucas Rabelo, que sofreu uma entorse no joelho direito durante treino nos Estados Unidos.

Outra ausência é a de Letícia Bufoni. A CBSk (Confederação Brasileira de Skate) informou que ela não irá para a capital italiana em função de compromissos pessoais e profissionais.

Próximo compromisso rumo a Paris 2024

Depois de Roma, o próximo torneio do calendário para os atletas que buscam um lugar em Paris 2024 será no Rio de Janeiro, em outubro. Para quem compete no park, entre os dias 2 e 9 será realizado o Mundial dessa variante. Na sequência, de 9 a 16, o Mundial de street. Ambos vão contar pontos para o ranking de classificação Olímpica.

Os dois eventos vão acontecer na Praça Duó, na Barra da Tijuca.