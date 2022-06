Como funcionará a pontuação do skate street em Paris 2024

Tóquio 2020 viu a estreia do skate street, proporcionando emoções, entusiasmo e um show sem precedentes de camaradagem e amizade.

Os jovens se destacaram tanto no masculino quanto no feminino, com o masculino vencido pelo japonês, Yuto Horigome, de 22 anos, enquanto o pódio feminino foi encabeçado por Mojimi Nishiya, de 13 anos, também do Japão - com idade média de 14 anos na competição feminina.

A partir das provas classificatórias, o formato e pontuação da competição mudaram consideravelmente para Paris 2024, pretendendo proporcionar maior igualdade entre as duas fases – manobras e execuções.

Descubra abaixo tudo o que você precisa saber sobre a atualização do sistema de pontuação.

Como funcionará a pontuação para a classificação de Paris 2024 e para a competição dos Jogos

Embora o formato de competição de Paris 2024 para skate street permaneça o mesmo de Tóquio 2020, com duas voltas de 45 segundos seguidas de uma fase de manobras, a pontuação foi reformulada para os próximos Jogos.

Em Tóquio 2020, cada pontuação individual para uma manobra ou uma volta valia entre 0 e 10 pontos, com a pontuação total obtida pela soma das quatro melhores pontuações, independentemente da fase em que foram obtidas. Como exemplo, o campeão Horigome, que foi coroado o vencedor com uma pontuação combinada de 37.18.

Para Paris 2024, cada pontuação será entre 0 e 100. A melhor volta das duas que o skatista realizar contará para a pontuação total (0 a 100), enquanto cada uma de suas duas melhores manobras receberá uma pontuação entre 0 e 100, totalizando uma pontuação final entre 0 e 300.

A mudança de regra entrou em vigor para garantir que ambas as fases - manobras e voltas - contem para o placar. Por exemplo, a pontuação final de Horigome em Tóquio 2020 foi baseada apenas em manobras, já que suas duas voltas lhe deram suas pontuações mais baixas. Em Paris, uma volta será garantida para contar para a pontuação final, assim como duas manobras.

Além disso, uma importante mudança de regra entrará em vigor para as classificatórias de Paris 2024 e a competição final, denominada Procedimento de Recusa de Pontuação para a fase de manobras. De acordo com a nova regra, o skatista agora tem o direito de ter uma manobra limpa (ou excluída) se quiser tentar melhorá-la, sem incorrer em nenhuma penalidade de repetição. As tentativas recusadas não contam pontos.

LEIA MAIS: Explicação do sistema de classificação para o skate de Paris 2024

O skate chega a Roma para a primeira classificatória Olímpica

A qualificação de skate de rua em Roma acontece entre 26 de junho e 3 de julho, com muitos dos melhores skatistas do mundo presentes. Todos os seis medalhistas Olímpicos estarão lá, incluindo Horigome, Nishiya, Rayssa Leal, Funa Nakayama, Kelvin Hoefler e Jagger Eaton. Além disso, fique atento aos talentos mais destacados de todo o mundo, incluindo dois números um masculino e feminino Nyjah Huston e Pâmela Rosa.

Todas as novas mudanças de regras em relação à pontuação entrarão em vigor durante a classificatória de Roma.

Este evento de street é um classificatório Olímpico. Os atletas poderão ganhar pontos para o Ranking Mundial de Skate Olímpico durante o período de qualificação de 22 de junho de 2022 a 23 de junho de 2024.