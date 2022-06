Rumo a Paris 2024: conheça o sistema de classificação do skate

'Sucesso' pode ser a melhor palavra para descrever a primeira competição de skate nos Jogos Olímpicos.

O esporte urbano estreou em Tóquio 2020 e o mundo não esquecerá as memórias da acirrada competição, aliada a uma demonstração nunca antes vista de amizade e solidariedade.

Os atletas japoneses conquistaram cinco medalhas, incluindo três de ouro, enquanto os brasileiros levaram três pratas. Com Tóquio 2020 sendo uma vitrine de jovens talentos e com o nível da competição aumentando continuamente, a próxima competição Olímpica da modalidade tem tudo para ser incrível.

Em Paris 2024, os torneios femininos e masculinos de park e street estarão novamente no programa. Descubra abaixo tudo o que você precisa saber sobre o caminho para a classificação.

Quantos atletas vão competir no skate em Paris 2024?

No total, 88 atletas competirão no skate de Paris 2024 - 22 atletas por evento para os eventos de street masculino e feminino, park masculino e feminino. São oito a mais no total em relação a Tóquio.

Como país-sede, a França receberá quatro vagas - uma para homens e outra para mulheres em cada evento -, enquanto a mesma quantia será reservada para as vagas pelo princípio da Universalidade, que serão decididos pela Comissão Tripartite do Comitê Olímpico Internacional (COI).

As outras 80 vagas serão atribuídas com base nas competições que antecedem os Jogos, com um máximo de 12 vagas para cada Comitê Olímpico Nacional (CON) - três para homens e três para mulheres em cada evento.

Qual é o caminho da classificação para o skate em Paris 2024?

Para os 80 atletas (20 por evento) que pretendem se classificar para Paris 2024 - além da nação anfitriã e vagas pelo princípio da universalidade, o seguinte processo lhes dará a oportunidade de reservar seus ingressos para os Jogos.

Primeiro, um atleta precisará ter o nome na lista do Ranking Mundial Olímpico de Skate (OWSR) a partir de 24 de junho de 2024.

Várias competições serão levadas em consideração no OWSR e os níveis de cinco eventos a partir dos quais os pontos são atribuídos são os seguintes:

• Campeonato Mundial

• Série de classificação Olímpica

• Tour Profissional

• Eventos '5 estrelas'

• Eventos '3 estrelas'

Ao contrário do caminho de classificação de Tóquio 2020, os campeonatos continentais agora serão classificados como eventos de 3 estrelas e os campeonatos nacionais não serão incluídos no processo de qualificação.

O OWSR será dividido em três temporadas, divididas da seguinte forma:

• 2022: 22 de junho a 31 de dezembro

• 2023: 1º de janeiro a 31 de dezembro

• 2024: 1º de janeiro a 23 de junho

Diferente de alguns outros esportes, no skate os atletas serão selecionados pelo nome. Esses nomes serão decididos de acordo com o OWSR a partir de 24 de junho de 2024.

Cada um dos cinco continentes do Movimento Olímpico tem garantido um atleta por prova. Se um continente não se classificar com um atleta, a vaga será atribuída ao melhor classificado no OWSR da representação do continente, se disponível.

A seguir estão os eventos de classificação para Paris 2024 em 2022:

• 26 de junho a 3 de julho: Skate street Roma (Pro Tour) - Roma (ITA)

• 2 de outubro - 9 de outubro: Campeonato Mundial de Skate park Rio 2022 - Rio de Janeiro (BRA)

• 9 de outubro - 16 de outubro: Campeonato Mundial de Skate street do Rio 2022 - Rio de Janeiro (BRA)

Qual é o formato e a programação da competição do skate em Paris 2024?

A competição de skate em Paris 2024 acontecerá durante quatro dias no La Concorde, nos dias 27 e 28 de julho para eventos street, e 6 e 7 de agosto para eventos de park.

A World Skate lançou os formatos de competição para o evento de street Paris 2024, bem como para todos os eventos de classificação, que são os seguintes:

As competições serão realizadas em duas fases: fase classificatória e a final, com os oito primeiros da primeira fase avançando à final.

Em cada fase, os skatistas completarão duas apresentações de 45 segundos cada, que serão pontuadas entre 0 e 100, contando apenas a pontuação da melhor volta. Eles então executam cinco manobras, e também pontuam entre 0 e 100, com as duas melhores manobras contando para a pontuação. A pontuação total é compilada somando as pontuações da melhor apresentação e dois descartes, perfazendo uma pontuação final entre 0 e 300.

Uma nova regra importante que foi adicionada é o procedimento de recusa de pontuação da fase de descarte. Um skatista agora tem o direito de ter uma manobra se quiser tentar melhorá-la, sem incorrer em nenhuma penalidade de repetição. As tentativas recusadas não contam pontos.

O formato do park para Paris 2024 ainda não foi divulgado.

Skatistas para ficar de olho em Paris 2024

Park

A primeira campeã Olímpica no evento de park feminino foi Yosozumi Sakura do Japão. Com apenas 19 anos quando competiu em Tóquio 2020, ela deve ser uma das atletas a serem observadas em Paris 2024. Além disso, fique de olho na medalhista de prata Kokona Hiraki - também do Japão - que tinha apenas 12 anos em Tóquio. A jovem estrela britânica, Sky Brown, que ganhou a medalha de bronze aos 13 anos depois de se recuperar de quedas durante suas duas primeiras apresentações, também terá dois anos para melhorar enquanto busca o ouro em Paris. A francesa Madeleine Larcheron, foi outra jovem estrela que tem tempo para progredir. Ela tinha 15 anos em Tóquio e buscará o pódio em seus Jogos em Paris.

Keegan Palmer, da Austrália, dominou a final no evento masculino, marcando 94,04 pontos em sua primeira volta para garantir o ouro. Ele melhorou para 95,83 pontos em sua apresentação final, batendo o catarinense Pedro Barros, que conquistou a prata com 86,14 pontos. Os dois provavelmente estarão mais uma vez entre os favoritos em Paris, junto com o medalhista de bronze Cory Juneau (USA) e seu compatriota Zion Wright.

Nenhum skatista japonês se classificou para a final do park masculino, no entanto, enquanto Hirano Ayumu não conseguiu ficar entre os oito primeiros nas semifinais, o jovem de 23 anos ganhou o ouro no halfpipe do snowboard em Beijing 2022. Até o momento, ele não decidiu se tentará participar de Paris 2024. "Posso fazê-lo se de repente me sentir motivado ", disse ele ao Olympics.com.

Street

No evento de street feminino, Momiji Nishiya (JPN) conquistou o ouro aos 13 anos, terminando logo à frente da estrela brasileira Rayssa Leal, que também tinha 13 anos no Japão. Leal revelou seus talentos para o mundo quando um vídeo dela se tornou viral depois que a lenda do skate Tony Hawk o compartilhou. Ela voltará a buscar o ouro nos próximos Jogos, enquanto sua compatriota Leticia Bufoni, que completará 31 anos na altura de Paris 2024, também poderá competir.

No evento masculino, Horigome Yuto, do Japão, foi quase intocável a caminho do ouro. Mesmo Nyjah Huston, seis vezes campeão mundial, não conseguiu chegar ao pódio em um evento altamente competitivo. Esses dois skatistas, atualmente considerados os melhores do mundo, quase certamente estarão em Paris, junto com o paulista Kelvin Hoefler, medalhista de prata em Tóquio, e o americano Jagger Eaton, que faturou o bronze. Os skatistas franceses também terão como objetivo fazer história em casa, com Vincent Milou (4º em Tóquio) e Aurelien Giraud (6º) representando duas de suas melhores chances de medalha.

A linha do tempo da classificação do skate para Paris 2024

22 de junho de 2022 - 23 de junho de 2024 : período Olímpico para acumular pontos OWSR

: período Olímpico para acumular pontos OWSR 26 de junho a 3 de julho de 2022 : Skate de street Roma (Pro Tour) - Roma (ITA)

: Skate de street Roma (Pro Tour) - Roma (ITA) 2 de outubro - 9 de outubro de 2022 : Campeonato mundial de skate park Rio 2022 - Rio de Janeiro (BRA)

: Campeonato mundial de skate park Rio 2022 - Rio de Janeiro (BRA) 9 de outubro - 16 de outubro : Campeonato mundial de skate street Rio 2022 - Rio de Janeiro (BRA)

: Campeonato mundial de skate street Rio 2022 - Rio de Janeiro (BRA) 24 de junho de 2024 : Publicação do ranking mundial Olímpico de skate pela World Skate (federação internacional da modalidade) para informar os CONs/NFs sobre as disponibilidade de vagas

: Publicação do ranking mundial Olímpico de skate pela World Skate (federação internacional da modalidade) para informar os CONs/NFs sobre as disponibilidade de vagas 29 de junho de 2024 : CONs informa a World Skate sobre as vagas que irão utilizar

: CONs informa a World Skate sobre as vagas que irão utilizar 30 de junho de 2024 : A World Skate iniciará a realocação de todas as vagas não utilizadas

: A World Skate iniciará a realocação de todas as vagas não utilizadas 7 de julho de 2024 : A World Skate concluirá a realocação de todas as vagas não utilizadas

: A World Skate concluirá a realocação de todas as vagas não utilizadas A ser definido : A comissão tripartite deve confirmar por escrito a disponibilidade de vagas pelo princípio da Universalidade aos CONs (quando aplicável)

: A comissão tripartite deve confirmar por escrito a disponibilidade de vagas pelo princípio da Universalidade aos CONs (quando aplicável) 8 de julho de 2024 : prazo para as inscrições em Paris 2024

: prazo para as inscrições em Paris 2024 26 de julho - 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos de Paris 2024

Clique aqui para ver todos os sistemas de classificação de Paris 2024.