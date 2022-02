Brasileiros Sabrina Cass e Manex Silva em ação neste domingo em Beijing 2022: veja horários e onde assistir

Neste primeiro de três domingos de Beijing 2022 os brasileiros voltam às competições dos Jogos Olímpicos de Inverno e com estreia. Manex Silva vai para a neve de Zhangjiakou competir na prova masculina esquiatlo (ou skiathlon) de 30km (duas seções de 15km) do esqui cross-country, enquanto que Sabrina Cass vai para a segunda classificatória do moguls no esqui estilo livre no Parque de Neve Genting.

Você pode acompanhar todas as emoções de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

O Olympics.com faz uma prévia da participação dos brasileiros no próximo dia 6 dentro da programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Sabrina Cass tenta vaga na final

A brasileira que foi 21ª colocada na primeira classificatória será a penúltima a descer a pista do Parque de Neve de Genting neste domingo dia 6 às 18:00 (7:00 pelo horário de Brasília) na segunda prova de qualificação do moguls feminino do esqui estilo-livre.

Serão 20 esquiadoras de 11 nacionalidades nesta segunda descida. As 10 primeiras avançam às finais com as 10 melhores colocadas da primeira descida, que aconteceu no dia 3. Em caso de empate podem ser mais competidoras nas finais.

“Acho que foi uma boa prova, mas tem coisas que posso melhorar. Tenho um pouco de dificuldade saindo dos saltos, mas posso melhorar isso para a segunda qualificação. Se conseguir me sair melhor nisso, acho que dá pra brigar por uma vaga na final”, disse Sabrina Cass sobre a sua estreia.

Manex Silva estreia

Hispano-brasileiro nascido no Acre, Manex estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno na prova do esquiatlo de 30km, às 15:00 locais (4:00 pelo horário de Brasília).

Manex (a pronúncia é Manesh) foi campeão do Brasil de rollerski (variante de verão da modalidade) em 2021 e ficou entre os 40 melhores nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020. Filho de um espanhol com uma brasileira, cursa Ciências da Atividade Física e do Esporte na Catalunha e vive a 25 minutos de carro dos Pirineus, com vários centros para a prática de esportes de inverno.

Nas últimas temporadas participou de várias provas que lhe valeram pontuação para ser o melhor brasileiro do ranking e se classificar para Beijing 2022. Vai competir ao lado de ídolos como o norueguês Johannes Høsflot Klæbo, que é treinado pelo avô e que faturou três medalhas de ouro em PyeongChang 2018.

A competição Olímpica colocará inúmeros desafios aos atletas, inclusive com condições bastante adversas. Sobre o percurso de Zhangjiakou, Manex disse ao site do Comitê Olímpico do Brasil (COB): "É um circuito muito duro, muito mesmo. A temperatura é muito baixa e, normalmente, tem muito vento. A neve é artificial e, por isso, a neve é mais pesada e mais dura para esquiar...a pista é bem alta também, acima de 1700m, o que faz a pista mais dura ainda. Eu acho que ainda não me adaptei muito bem nesse tipo de percurso porque é bem diferente de qualquer outro lugar onde já esquiei".

