Sabrina Cass estreia em 21º e volta no domingo para tentar vaga na final do moguls em Beijing 2022

O Brasil estreou nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com uma boa apresentação de Sabrina Cass, 19, no moguls feminino do esqui estilo livre, nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, no Parque de Neve de Genting. Ela terminou em 21º lugar na primeira descida, com nota de 62.20.

A líder foi a australiana Jakara Anthony, com nota 83.75, à frente da francesa Perrine Laffont, com 81.11. Clique aqui para ver todos os resultados.

As 10 melhores da primeira rodada avançaram direto para a final, no dia 6 de fevereiro (domingo). O restante do grupo, incluindo Sabrina Cass, retorna também no dia 6, às 18:00 locais (7:00 de Brasília) para a segunda descida, que classifica mais 10 atletas, totalizando 20 na final (pode ser mais se houver empates).

O ranking final da fase de classificação leva em conta a melhor nota entre as duas descidas. Já na decisão, que começa às 19:30 locais do dia 6 (8:30 de Brasília), são três descidas, com 12 avançando para a segunda e seis para a terceira.

Nascida nos EUA e filha de mãe brasileira, Sabrina passou a representar o Brasil no meio de 2021. A esquiadora foi campeã mundial juvenil em 2019 e obteve seus melhores resultados no profissional nesta temporada. Ela foi top 20 na Copa do Mundo em etapa de Alpe D'Huez, na França, no evento dual moguls, que não é Olímpico. Já no moguls, ela foi 21ª em Deer Valley, nos EUA, em janeiro deste ano.

"Estou muito feliz de graças a Deus poder ter feito um bom run [descida], tive dificuldades saindo do primeiro salto, mas estou feliz de ter conseguido acertar. Agradeço todo mundo que me ajudou a chegar a esse ponto", afirmou Sabrina ao Sportv após a prova.

Sabrina é a segunda atleta do país no esqui estilo livre Olímpico, após Josi Santos no aerials em Sochi 2014.

Sabrina Cass espera nota durante a classificação do esqui estilo livre moguls feminino em Beijing 2022, em 3 de fevereiro. Foto: Wander Roberto/Inovafoto

Mikaël Kingsbury confirma favoritismo e avança em primeiro

Rei do moguls, o canadense Mikaël Kingsbury liderou a primeira descida no moguls masculino com nota de 81.15, o único a passar de 80. A grande surpresa foi o australiano Matt Graham, um dos grande nomes do evento, não ter completado a descida. Confira os resultados.

Kingsbury quer subir ao pódio pela terceira vez seguida, já que foi prata em Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Outros números impressionantes são suas nove vitórias gerais em temporadas de Copas do Mundo e três Campeonatos Mundiais, sem contar o evento não-Olímpico dual moguls, que ele também domina. O canadense fez 101 pódios de Copa do Mundo na carreira, com 71 vitórias.

Assim como no feminino, 10 atletas avançaram para a final e os outros tentam as 10 vagas restantes na final na segunda descida neste sábado, 5 de fevereiro, às 18:00 locais (7:00 de Brasília). A partir das 19:30 (8:30 em Brasília), começam as descidas da final com 20 esquiadores. Avançam 12 para a segunda e seis para a decisão.