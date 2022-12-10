【卓球】世界ユース選手権6日目：木原美悠／張本美和、U19女子ダブルス決勝進出…シングルスでも8強入り

卓球の国際大会「ITTF世界ユース選手権」は12月9日に6日目を迎えた。U19女子ダブルスでは木原美悠／張本美和が決勝進出。両者はシングルスでも準々決勝に進んだ。U19男子ダブルスの鈴木颯、U15男子ダブルスの谷本拓海／吉山和希も決勝に進んでいる。
チュニジア・チュニスで開催中の卓球国際大会「ITTF世界ユース選手権」は、現地時間12月9日に6日目を迎えた。
U19、U15の男女ダブルスは準決勝を実施。U19女子では木原美悠／張本美和がインドのペアをストレートで破り、決勝進出を決めた。決勝ではフランスのシャルロット・ルッツ／プリティカ・パバドと対戦する。
U19男子は鈴木颯／アドリアン・ラッセンフォッセ（ベルギー）がフランスのペアを3-2で下した。決勝では中華人民共和国ペアと対戦する。U15男子も決勝進出。谷本拓海／吉山和希がフランスのペアに3-2で勝利した。スロバキア選手とハンガリー選手のペアとの対戦となる。
U19、U15の男女シングルスは2回戦（ラウンドオブ16）を行った。U19女子は木原と張本がそろって勝利。準々決勝進出を決めた。U19 男子は唯一出場の鈴木がインド選手を下してベスト8に進んだ。
U15男子はこのラウンドから出場の吉山、1回戦を勝ち上がった谷本がそろって勝利。U15女子も面手凛、小塩悠菜が準々決勝に進んでいる。
Miwa Harimoto and Miyuu Kihara's partnership is proving to be too strong, having earned them a spot in the #ITTFWorldYouths U15 Girls' Doubles finals over India's Yashaswini Ghorpade and Suhana Saini 💪#Tunis2022 continues LIVE 👉 https://t.co/obRmtF5f8o pic.twitter.com/TmzkbmpBTW— World Table Tennis (@WTTGlobal) December 9, 2022
※2022年12月5日時点の情報
ITTF大会HP（結果・トーナメント表など）
|選手
|所属
|鈴木颯
|愛工大名電高校
|吉山僚一
|愛工大名電高校
|前出陸杜
|高田高校
|飯村悠太
|野田学園高校
|持田陽向
|愛工大名電中学校
|谷本拓海
|神戸市立兵庫中学校
|吉山和希
|愛工大名電中学校
|岡本翼
|木下アカデミー
|選手
|所属
|木原美悠
|JOCエリートアカデミー/星槎
|張本美和
|木下アカデミー
|赤江夏星
|香ヶ丘リベルテ高校
|小塩遥菜
|JOCエリートアカデミー/星槎
|面手凛
|山陽学園中学校
|小塩悠菜
|星槎中学校
|青木咲智
|ミキハウスJSC
|佐藤希未
|貝塚第二中学校
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