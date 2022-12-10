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【卓球】世界ユース選手権6日目：木原美悠／張本美和、U19女子ダブルス決勝進出…シングルスでも8強入り

卓球の国際大会「ITTF世界ユース選手権」は12月9日に6日目を迎えた。U19女子ダブルスでは木原美悠／張本美和が決勝進出。両者はシングルスでも準々決勝に進んだ。U19男子ダブルスの鈴木颯、U15男子ダブルスの谷本拓海／吉山和希も決勝に進んでいる。

1 By オリンピックチャンネル編集部
discipline卓球
Table tennis
(写真： Ryan Pierse)

チュニジア・チュニスで開催中の卓球国際大会「ITTF世界ユース選手権」は、現地時間12月9日に6日目を迎えた。

■ダブルス3種目で決勝進出

U19、U15の男女ダブルスは準決勝を実施。U19女子では木原美悠／張本美和がインドのペアをストレートで破り、決勝進出を決めた。決勝ではフランスのシャルロット・ルッツ／プリティカ・パバドと対戦する。

U19男子は鈴木颯／アドリアン・ラッセンフォッセ（ベルギー）がフランスのペアを3-2で下した。決勝では中華人民共和国ペアと対戦する。U15男子も決勝進出。谷本拓海／吉山和希がフランスのペアに3-2で勝利した。スロバキア選手とハンガリー選手のペアとの対戦となる。

■木原美悠、張本美和、鈴木颯らが8強へ

U19、U15の男女シングルスは2回戦（ラウンドオブ16）を行った。U19女子は木原と張本がそろって勝利。準々決勝進出を決めた。U19 男子は唯一出場の鈴木がインド選手を下してベスト8に進んだ。

U15男子はこのラウンドから出場の吉山、1回戦を勝ち上がった谷本がそろって勝利。U15女子も面手凛、小塩悠菜が準々決勝に進んでいる。

■日程・放送予定

【日程】

  • 12月4日〜6日　団体戦
  • 12月6日〜11日　シングルス・ダブルス

【放送予定】

※2022年12月5日時点の情報

ITTF大会HP（結果・トーナメント表など）

■日本代表選手

男子
選手所属
鈴木颯愛工大名電高校
吉山僚一 愛工大名電高校
前出陸杜高田高校
飯村悠太野田学園高校
持田陽向愛工大名電中学校
谷本拓海神戸市立兵庫中学校
吉山和希愛工大名電中学校
岡本翼木下アカデミー
女子
選手所属
木原美悠JOCエリートアカデミー/星槎
張本美和木下アカデミー
赤江夏星香ヶ丘リベルテ高校
小塩遥菜JOCエリートアカデミー/星槎
面手凛山陽学園中学校
小塩悠菜星槎中学校
青木咲智ミキハウスJSC
佐藤希未貝塚第二中学校

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