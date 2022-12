【卓球】世界ユース選手権8日目：木原美悠、張本美和との日本人対決を制し、U19女子シングルス優勝！ダブルスと2冠達成

Congratulations to all the winners of the Singles categories at #ITTFWorldYouths 🔥



U15 Girls: Yan Yutong 🇨🇳

U15 Boys: Flavien Coton 🇫🇷

U19 Girls: Miyuu Kihara 🇯🇵

U19 Boys: Lin Shidong 🇨🇳



Catch up on the results of #ITTFWorldYouths 👉 https://t.co/gYeRWmPgMZ pic.twitter.com/YBzgvMvpwF