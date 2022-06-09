【6月14日開幕】インドネシアOPの放送予定｜桃田賢斗、山口茜、ホキコバ組、フクヒロ組、ワタガシ組らがエントリー

■インドネシアOPの競技日程・放送予定

6月14日（火）1回戦

6月15日（水）1回戦

6月16日（木）2回戦

6月17日（金）準々決勝

6月18日（土）準決勝

6月19日（日）決勝

【放送予定】

■インドネシアOPの見どころ

年間王者を決定する「ワールドツアーファイナルズ」を頂点とするBWFワールドツアーは、「Super1000」3大会、「Super750」5大会、「Super500」7大会、「Super300」11大会、以下「Super100」で構成される。インドネシアOPのレベルは全英OP、中国OPと同じSuper1000。ワールドツアーファイナルズを除くと最上位の格付けとなっている。

Super1000はBWF世界ランキング上位選手（シングルスは15位以内、ダブルスは10位以内）の参加が義務付けられており、必然的にハイレベルな試合が繰り広げられる。なお上位8選手（8組）はシード扱いとなるが、1回戦から対戦カードが組まれている。

日本勢では、男子シングルスの桃田賢斗が第2、女子シングルスの山口茜が第1、奥原希望が第6、男子ダブルスのホキコバ（保木卓朗／小林優吾）組が第3、女子ダブルスのフクヒロ（福島由紀／廣田彩花）組が第4、ナガマツ（永原和可那／松本麻佑）組が第5、シダマツ（志田千陽／松山奈未）組が第6、混合ダブルスのワタガシ（渡辺勇大／東野有紗）組が第3シードとなっている。シード選手が優勝候補として順当に勝ち上がることを期待しつつ、男子シングルス1回戦で第1シードのビクトル・アクセルセン（デンマーク）と対戦する常山幹太らの“番狂わせ”にも期待したい。

速報サイト：EAST VENTURES Indonesia Open 2022

■前回の日本人結果

2021年のインドネシアOPはバリで行われ、女子ダブルスのシダマツ組が優勝。男子ダブルスのホキコバ組、混合ダブルスのワタガシ組が準優勝だった。シングルスは男子の西本、女子の山口、髙橋明日香のベスト8が最高だった。

前回結果：インドネシアオープン2021（日本バドミントン協会）

■日本バドミントン協会派遣選手