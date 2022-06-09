【6月14日開幕】インドネシアOPの放送予定｜桃田賢斗、山口茜、ホキコバ組、フクヒロ組、ワタガシ組らがエントリー

■インドネシアOPの競技日程・放送予定
- 6月14日（火）1回戦
- 6月15日（水）1回戦
- 6月16日（木）2回戦
- 6月17日（金）準々決勝
- 6月18日（土）準決勝
- 6月19日（日）決勝
【放送予定】
- BS/CS：J SPORTS ※準決勝・決勝のみ同日（録画）
■インドネシアOPの見どころ
年間王者を決定する「ワールドツアーファイナルズ」を頂点とするBWFワールドツアーは、「Super1000」3大会、「Super750」5大会、「Super500」7大会、「Super300」11大会、以下「Super100」で構成される。インドネシアOPのレベルは全英OP、中国OPと同じSuper1000。ワールドツアーファイナルズを除くと最上位の格付けとなっている。
Super1000はBWF世界ランキング上位選手（シングルスは15位以内、ダブルスは10位以内）の参加が義務付けられており、必然的にハイレベルな試合が繰り広げられる。なお上位8選手（8組）はシード扱いとなるが、1回戦から対戦カードが組まれている。
日本勢では、男子シングルスの桃田賢斗が第2、女子シングルスの山口茜が第1、奥原希望が第6、男子ダブルスのホキコバ（保木卓朗／小林優吾）組が第3、女子ダブルスのフクヒロ（福島由紀／廣田彩花）組が第4、ナガマツ（永原和可那／松本麻佑）組が第5、シダマツ（志田千陽／松山奈未）組が第6、混合ダブルスのワタガシ（渡辺勇大／東野有紗）組が第3シードとなっている。シード選手が優勝候補として順当に勝ち上がることを期待しつつ、男子シングルス1回戦で第1シードのビクトル・アクセルセン（デンマーク）と対戦する常山幹太らの“番狂わせ”にも期待したい。
速報サイト：EAST VENTURES Indonesia Open 2022
■前回の日本人結果
2021年のインドネシアOPはバリで行われ、女子ダブルスのシダマツ組が優勝。男子ダブルスのホキコバ組、混合ダブルスのワタガシ組が準優勝だった。シングルスは男子の西本、女子の山口、髙橋明日香のベスト8が最高だった。
前回結果：インドネシアオープン2021（日本バドミントン協会）
■日本バドミントン協会派遣選手
- 桃田 賢斗（東日本電信電話株式会社社員）
- 常山 幹太（トナミ運輸株式会社社員）
- 西本 拳太（株式会社ジェイテクト社員）
- 保木 卓朗（トナミ運輸株式会社社員）
- 小林 優吾（トナミ運輸株式会社社員）
- 古賀 輝（東日本電信電話株式会社社員）
- 齋藤 太一（東日本電信電話株式会社社員）
- 竹内 義憲（株式会社日立情報通信エンジニアリング社員）
- 松居圭一郎（株式会社日立情報通信エンジニアリング社員）
- 渡辺 勇大（BIPROGY株式会社所属）
- 金子 祐樹（BIPROGY株式会社社員）
- 山下 恭平（東日本電信電話株式会社社員）
- 山口 茜（株式会社再春館製薬所社員）
- 奥原 希望（太陽ホールディングス株式会社所属）
- 髙橋沙也加（BIPROGY株式会社社員）
- 福島 由紀（株式会社丸杉社員）
- 廣田 彩花（株式会社丸杉社員）
- 永原和可那（株式会社北都銀行社員）
- 松本 麻佑（株式会社北都銀行社員）
- 志田 千陽（株式会社再春館製薬所社員）
- 松山 奈未（株式会社再春館製薬所社員）
- 中西 貴映（BIPROGY株式会社社員）
- 岩永 鈴（BIPROGY株式会社社員）
- 東野 有紗（BIPROGY株式会社社員）
- 松友美佐紀（BIPROGY株式会社社員）
- 篠谷 菜留（東日本電信電話株式会社社員）