【スポーツクライミング】W杯インスブルック第2日：緒方良行が男子ボルタリング総合優勝…2位・楢﨑智亜、3位・藤井快

オーストリア・インスブルックでIFSC（国際スポーツクライミング連盟）クライミングワールドカップ（ボルダリング／リード）が開催され、現地時間6月23日の男子ボルタリング決勝で緒方良行（B-PUMP）が3位。この結果、緒方は男子ボルタリングW杯で2年連続総合優勝を果たしている。

文： 渡辺文重
スポーツクライミング
楢崎智亜/Tomoa NARASAKI
写真： Getty Images

IFSC（国際スポーツクライミング連盟）クライミングワールドカップ（ボルダリング／リード）オーストリア・インスブルック大会が現地時間6月22日に開幕。22日にボルダリングの予選、23日に男子準決勝・決勝が行われた。

優勝はコリン・ダフィー（アメリカ合衆国）。日本勢は緒方良行（B-PUMP）が3位、藤井快（TEAM au）は5位だった。男子ボルダリングの今季W杯は第6戦インスブルック大会で終了。緒方が2年連続となる総合優勝を果たした。楢﨑智亜（TEAM au）は総合2位、藤井は総合3位となっている。

インスブルック大会は24日に女子準決勝・決勝、25日に男女リードの予選・準決勝、26日に男女リード決勝を行う。

公式サイト：IFSC Climbing World Cup Innsbruck 2022

■クライミングW杯インスブルック出場選手（日本）

男子ボルダリング

  • 井上 祐二（大阪府山岳連盟）
  • 緒方 良行（B-PUMP）
  • 川又 玲瑛（日本大学）
  • 高田 知尭（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）
  • 土肥 圭太（鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟）
  • 楢﨑 智亜（TEAM au）
  • 藤井 快（TEAM au）
  • 山口 賢人（大阪学院大学）
  • 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）

女子

  • 青栁 未愛（日本大学）
  • 伊藤 ふたば（TEAM au）
  • 菊地 咲希（日新火災）
  • 倉 菜々子（愛知県山岳連盟）
  • 小池 はな（川口市立高等学校）
  • 野中 生萌（無所属）
  • 松藤 藍夢（日本大学）

男子リード

  • 緒方 良行（B-PUMP）
  • 樋口 純裕（佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟）
  • 藤井 快（TEAM au）
  • 本間 大晴（明治安田生命）
  • 百合草 碧皇（早稲田大学）
  • 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）

女子リード

  • 阿部 桃子（相模女子大学）
  • 伊藤 ふたば（TEAM au）
  • 大田 理裟（山口県山岳・スポーツクライミング連盟）
  • 柿崎 未羽（早稲田大学）
  • 小池 はな（川口市立高等学校）
  • 谷井 菜月（明治安田生命）
  • 中川 瑠（日本大学）

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