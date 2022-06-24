【スポーツクライミング】W杯インスブルック第2日：緒方良行が男子ボルタリング総合優勝…2位・楢﨑智亜、3位・藤井快

IFSC（国際スポーツクライミング連盟）クライミングワールドカップ（ボルダリング／リード）オーストリア・インスブルック大会が現地時間6月22日に開幕。22日にボルダリングの予選、23日に男子準決勝・決勝が行われた。
優勝はコリン・ダフィー（アメリカ合衆国）。日本勢は緒方良行（B-PUMP）が3位、藤井快（TEAM au）は5位だった。男子ボルダリングの今季W杯は第6戦インスブルック大会で終了。緒方が2年連続となる総合優勝を果たした。楢﨑智亜（TEAM au）は総合2位、藤井は総合3位となっている。
インスブルック大会は24日に女子準決勝・決勝、25日に男女リードの予選・準決勝、26日に男女リード決勝を行う。
公式サイト：IFSC Climbing World Cup Innsbruck 2022
22 - 26 Jun
スポーツクライミング | ワールドカップボルダリング & リード | インスブルック
■クライミングW杯インスブルック出場選手（日本）
男子ボルダリング
- 井上 祐二（大阪府山岳連盟）
- 緒方 良行（B-PUMP）
- 川又 玲瑛（日本大学）
- 高田 知尭（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）
- 土肥 圭太（鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 楢﨑 智亜（TEAM au）
- 藤井 快（TEAM au）
- 山口 賢人（大阪学院大学）
- 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）
女子
- 青栁 未愛（日本大学）
- 伊藤 ふたば（TEAM au）
- 菊地 咲希（日新火災）
- 倉 菜々子（愛知県山岳連盟）
- 小池 はな（川口市立高等学校）
- 野中 生萌（無所属）
- 松藤 藍夢（日本大学）
男子リード
- 緒方 良行（B-PUMP）
- 樋口 純裕（佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 藤井 快（TEAM au）
- 本間 大晴（明治安田生命）
- 百合草 碧皇（早稲田大学）
- 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）
女子リード
- 阿部 桃子（相模女子大学）
- 伊藤 ふたば（TEAM au）
- 大田 理裟（山口県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 柿崎 未羽（早稲田大学）
- 小池 はな（川口市立高等学校）
- 谷井 菜月（明治安田生命）
- 中川 瑠（日本大学）