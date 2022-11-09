【11月10日開幕】ヒューストン・オープンの放送予定｜松山英樹が3大会ぶりに米ツアー出場

PGAツアー「ヒューストン・オープン（Cadence Bank Houston Open）」が11月10日から13日まで、アメリカ合衆国テキサス州のメモリアルパークゴルフコース（7412ヤード・パー70）で開催される。松山英樹はCJカップ以来、3大会ぶりのトーナメントととなる。
■日程・放送予定
第1日 11月10日（木）
- BS/CS：ゴルフネットワーク（11日3:00-）
- ネット：GOLFTV（21:30〜）、ゴルフネットワークプラス（11日3:00-）
第2日 11月11日（金）
- BS/CS：ゴルフネットワーク（12日3:00-）
- ネット：GOLFTV（21:30〜）、ゴルフネットワークプラス（12日3:00-）
第3日 11月12日（土）
- BS/CS：NHK BS1（13日4:00-）、ゴルフネットワーク（13日3:00-）
- ネット：GOLFTV（13日3:00-）、ゴルフネットワークプラス（13日3:00-）
第4日 11月13日（日）
- BS/CS：NHK BS1（14日4:00-）、ゴルフネットワーク（14日3:00-）
- ネット：GOLFTV（14日3:00-）、ゴルフネットワークプラス（14日3:00-）
※2022年11月9日時点情報
■見どころ
日本開催のZOZO CHAMPIONSHIPからCJカップを経て、松山英樹が3大会ぶりにPGAツアーに復帰。ヒューストン・オープンはテキサス州のメモリアルパークゴルフコースで4日に渡って行われる。
松山はここまで3大会に出場。最高成績は開幕戦のフォーティネット選手権で、25位タイ。ZOZO CHAMPIONSHIPは40位タイ、CJカップは34位タイという成績だった。大きくスコアを崩すことは少なく、いずれもきっちり予選を通過。休養十分の今大会では上位争いを期待したい。
スコッティ・シェフラー、サム・バーンズといった米国の注目選手も出場。賞金総額は840万米ドル、優勝賞金は135万米ドルとなっている。