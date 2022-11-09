【11月10日開幕】ヒューストン・オープンの放送予定｜松山英樹が3大会ぶりに米ツアー出場

米国男子ゴルフ・PGAツアー「ヒューストン・オープン」が11月10日、アメリカ合衆国テキサス州のメモリアルパークゴルフコースにて開幕する。松山英樹にとっては3大会ぶりとなるツアー出場。ここでは同大会の日程や放送予定を紹介する。

文： オリンピックチャンネル編集部
ゴルフ
Hideki MATSUYAMA
写真： 2022 Getty Images

PGAツアー「ヒューストン・オープン（Cadence Bank Houston Open）」が11月10日から13日まで、アメリカ合衆国テキサス州のメモリアルパークゴルフコース（7412ヤード・パー70）で開催される。松山英樹はCJカップ以来、3大会ぶりのトーナメントととなる。

■日程・放送予定

第1日 11月10日（木）

第2日 11月11日（金）

第3日 11月12日（土）

第4日 11月13日（日）

※2022年11月9日時点情報

PGA大会HP

■見どころ

日本開催のZOZO CHAMPIONSHIPからCJカップを経て、松山英樹が3大会ぶりにPGAツアーに復帰。ヒューストン・オープンはテキサス州のメモリアルパークゴルフコースで4日に渡って行われる。

松山はここまで3大会に出場。最高成績は開幕戦のフォーティネット選手権で、25位タイ。ZOZO CHAMPIONSHIPは40位タイ、CJカップは34位タイという成績だった。大きくスコアを崩すことは少なく、いずれもきっちり予選を通過。休養十分の今大会では上位争いを期待したい。

スコッティ・シェフラー、サム・バーンズといった米国の注目選手も出場。賞金総額は840万米ドル、優勝賞金は135万米ドルとなっている。

関連記事：

オリンピックに向けて。 これらすべてをゲット。

スポーツイベントを無料でライブ観戦。さまざまなシリーズに無制限アクセス。 他には真似のできないオリンピックニュース＆ハイライト
登録はこちら 登録はこちら