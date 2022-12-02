【12月5日24:00KO】カタールW杯 日本vsクロアチアの日程・放送予定｜過去最高の8強へ、SAMURAI BLUEが前回準優勝国と激突

FIFAワールドカップカタール2022に出場しているサッカー日本代表・SAMURAI BLUEは、12月5日に同大会決勝トーナメント1回戦に臨む。ここでは放送予定を紹介する。グループステージでは優勝経験国のドイツ代表とスペイン代表を倒し首位通過。未踏のベスト8へ、次の相手は前回準優勝のクロアチア代表だ。
現地時間12月5日、FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）カタール2022は、決勝トーナメント1回戦が行われる。
2大会連続ノックアウトステージ進出⚽️#SAMURAIBLUE と共に、— サッカー日本代表 🇯🇵 【11.17(木)】vs 🇨🇦【11.23(水)】vs 🇩🇪 (@jfa_samuraiblue) December 1, 2022
日本サッカーの新しい景色を見にいきましょう！
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🏆FIFA #ワールドカップ ラウンド16
🗓️12/6(火) 0:00(🇯🇵)
🆚クロアチア🇭🇷#jfa #daihyo #サッカー日本代表#つな超え #新しい景色を2022#worldcup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cFbzhortpK
「死の組」と言われるグループEに入った日本。下馬評は低かったものの、優勝候補のドイツとスペインを撃破しグループ首位通過を果たした。その躍進は世界を賑わせている。
だが本当の闘いはここから。決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）では、前回準優勝の強豪クロアチアと激突する。日本はこれで4度目のW杯ベスト16進出。だがこれが最高成績だ。近いようで遠い準々決勝のピッチをSAMURAI BLUEは踏むことができるか。新たな歴史への挑戦は、日本時間12月5日24時（6日午前0時）に幕を開ける。
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