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【12月5日24:00KO】カタールW杯 日本vsクロアチアの日程・放送予定｜過去最高の8強へ、SAMURAI BLUEが前回準優勝国と激突

FIFAワールドカップカタール2022に出場しているサッカー日本代表・SAMURAI BLUEは、12月5日に同大会決勝トーナメント1回戦に臨む。ここでは放送予定を紹介する。グループステージでは優勝経験国のドイツ代表とスペイン代表を倒し首位通過。未踏のベスト8へ、次の相手は前回準優勝のクロアチア代表だ。

1 By オリンピックチャンネル編集部
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(写真： 2022 Getty Images)

現地時間12月5日、FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）カタール2022は、決勝トーナメント1回戦が行われる。

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20 Nov - 18 Dec
サッカー | ワールドカップ 2022 | カタール - カタール
サッカー | ワールドカップ 2022 | カタール

日本vsクロアチアの放送予定（日本時間）

決勝トーナメント1回戦 12月5日24:00KO

■見どころ

「死の組」と言われるグループEに入った日本。下馬評は低かったものの、優勝候補のドイツとスペインを撃破しグループ首位通過を果たした。その躍進は世界を賑わせている。

だが本当の闘いはここから。決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）では、前回準優勝の強豪クロアチアと激突する。日本はこれで4度目のW杯ベスト16進出。だがこれが最高成績だ。近いようで遠い準々決勝のピッチをSAMURAI BLUEは踏むことができるか。新たな歴史への挑戦は、日本時間12月5日24時（6日午前0時）に幕を開ける。

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Football | World Cup 2022 | Qatar 
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