現地時間12月3日、FISフリースタイルスキーW杯モーグルがフィンランド・ルカで開幕。男子はミカエル・キングズベリー（カナダ）、女子はジャカラ・アンソニー（オーストラリア）が優勝した。日本から出場の堀島行真は男子2位、川村あんりは女子3位で、それぞれ表彰台に上がっている。
FIS（国際スキー・スノーボード連盟）フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップが現地時間12月3日、フィンランド・ルカで開幕戦を迎えた。
男子はミカエル・キングズベリー（カナダ）が優勝。堀島行真は2位、藤木豪心は6位だった。島川拓也と松田颯は予選上位16名に残れず敗退。杉本幸祐は12位、村田優太郎は15位で、上位6名による決勝2回目に進めなかった。
女子優勝はジャカラ・アンソニー（オーストラリア）。2位にペリーヌ・ラフォン（フランス）、3位に川村あんりが続く。柳本理乃は8位、伊原遥香は9位、冨髙日向子は11位、中尾春香は17位、梶原有希は21位だった。
The King is back and he’s back in style, opening the season with the W, his 10th on the Battery Run course here in Ruka. Chapeau bas @MikaelKingsbury 🔥🔥🔥 #moguls pic.twitter.com/Vju8WBSKEH— FISfreestyle (@FISfreestyle) December 3, 2022
|氏名
|所属
|堀島 行真
|トヨタ自動車スキー部
|杉本 幸祐
|デイリーはやしや
|川村 あんり
|日本体育大学桜華高等学校
|柳本 理乃
|愛知工業大学
|松田 颯
|しまだ病院 Snow Team
|島川 拓也
|日本仮設
|村田 優太郎
|北翔大学スキー部
|冨髙 日向子
|多摩大学
|中尾 春香
|大阪産業大学
|梶原 有希
|東海大学札幌スキークラブ
|伊原 遥香
|愛三工業スキー部
|藤木 豪心
|イマトク
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