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 【フリースタイルスキー】モーグルW杯開幕戦：堀島行真は2位、川村あんりは3位

現地時間12月3日、FISフリースタイルスキーW杯モーグルがフィンランド・ルカで開幕。男子はミカエル・キングズベリー（カナダ）、女子はジャカラ・アンソニー（オーストラリア）が優勝した。日本から出場の堀島行真は男子2位、川村あんりは女子3位で、それぞれ表彰台に上がっている。

1 By 渡辺文重
disciplineフリースタイルスキー
KAWAMURA Anri
(写真： GettyImages)

FIS（国際スキー・スノーボード連盟）フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップが現地時間12月3日、フィンランド・ルカで開幕戦を迎えた。

男子はミカエル・キングズベリー（カナダ）が優勝。堀島行真は2位、藤木豪心は6位だった。島川拓也と松田颯は予選上位16名に残れず敗退。杉本幸祐は12位、村田優太郎は15位で、上位6名による決勝2回目に進めなかった。

女子優勝はジャカラ・アンソニー（オーストラリア）。2位にペリーヌ・ラフォン（フランス）、3位に川村あんりが続く。柳本理乃は8位、伊原遥香は9位、冨髙日向子は11位、中尾春香は17位、梶原有希は21位だった。

試合結果：FIS Freestyle Ski World Cup Opening 2022

SAJ（全日本スキー連盟）派遣選手
氏名所属
堀島 行真トヨタ自動車スキー部
杉本 幸祐デイリーはやしや
川村 あんり日本体育大学桜華高等学校
柳本 理乃愛知工業大学
松田 颯 しまだ病院 Snow Team
島川 拓也日本仮設
村田 優太郎北翔大学スキー部
冨髙 日向子多摩大学
中尾 春香大阪産業大学
梶原 有希東海大学札幌スキークラブ
伊原 遥香愛三工業スキー部
藤木 豪心イマトク

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