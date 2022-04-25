【4月29日】全日本柔道選手権大会の日程・放送予定｜小川雄勢、原沢久喜らが世界選手権代表の座を争う

令和4年全日本柔道選手権大会が4月29日、日本武道館（東京都千代田区）で開催される。男子無差別級で行われる今大会には、Tokyo2020オリンピックで金メダルを獲得した髙藤直寿、大野将平が出場。また小川雄勢、原沢久喜らが世界選手権男子100kg超級日本代表の座を目指し、しのぎを削る。ここでは放送予定を紹介する。

■日程・放送予定

4月29日（祝・金）9時30分開始

■見どころ

優勝候補は重量級の選手たち。特に100kg超級は世界選手権大会（ウズベキスタン・タシケント／10月6日-13日）日本代表の座がかかっており、代表争いという意味でも注目だ。

優勝候補として挙げられるのが小川雄勢（パーク24）。4月3日に行われた全日本選抜柔道体重別選手権大会・男子100kg超級では、準決勝でTokyo2020日本代表の原沢久喜（長府工産）を破り優勝した。ここでも戴冠を果たし、世界選手権日本代表に大きく前進できるか。その原沢も今大会に出場。オリンピアンの意地を見せ、世界選手権代表をたぐり寄せたい。そのほか前回大会優勝の太田彪雅（旭化成）、影浦心（日本中央競馬会）、斉藤立（国士舘大学）らも頂点を狙う。

軽量級からはTokyo2020男子60kg級金メダリストの獲得した髙藤直寿（パーク24）、同73kg級金メダルの大野将平（旭化成）などがエントリーしている。

組み合わせ（3月25日付）

【世界選手権女子日本代表】

78kg級 濵田 尚里（自衛隊体育学校）

70kg級 田中 志歩（JR東日本）

63kg級 堀川 恵（パーク24）

57kg級 舟久保 遥香（三井住友海上火災保険）

52kg級 阿部 詩（日本体育大学4年）

48kg級 渡名喜 風南（パーク24）

48kg級 角田 夏実（了徳寺大学職）

【世界選手権男子日本代表】

100㎏級 飯田 健太郎（旭化成）

90㎏級 増山 香補（パーク24）

81㎏級 永瀬 貴規（旭化成）

81㎏級 藤原 崇太郎（旭化成）

73㎏級 橋本 壮市（パーク24）

66㎏級 阿部 一二三（パーク24）

66㎏級 丸山 城志郎（ミキハウス）

60㎏級 髙藤 直寿（パーク24）

全日本選抜体重別選手権後に世界選手権大会の日本代表内定選手が決定。女子78kg超級は皇后盃全日本女子柔道選手権大会（4月17日）、男子100kg超級は全日本柔道選手権大会の結果を受け代表が発表される。