【陸上】ニューイヤー駅伝、エントリーリスト発表…大迫傑、服部勇馬らが出場

By 渡辺文重

1 分 By 渡辺文重

「ニューイヤー駅伝 in ぐんま~第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会~」を主催する日本実業団連合は12月12日、エントリーリストを公式サイトに掲載した。ニューイヤー駅伝は2023年1月1日、前橋市の群馬県庁発着、7区間100Kmで行われる。

もっと見る

You May Like