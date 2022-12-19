4x100mメドレーリレーは、女子のアメリカ合衆国チームが世界記録を樹立。日本（赤瀬紗也香、青木玲緒樹、相馬、五十嵐千尋）は失格に終わっている。男子は、豪州と米国が世界記録となる3分18秒98を記録して同着1位。日本（入江陵介、日本雄也、阪本祐也、松元）は4位だった。