豪州ビクトリア州メルボルン開催の第16回FINA世界選手権（25m）は12月18日に最終日を迎えた。日本勢は、女子100mバタフライの相馬あいが5位、男子200m背泳ぎの内藤良太、男子200m自由形の松元克央がそれぞれ8位。メドレーリレーは、男子が4位、女子が失格だった。
オーストラリア・ビクトリア州のメルボルン・スポーツ・アンド・アクアティック・センターで12月13日に開幕した短水路（25m）の第16回FINA（国際水泳連盟）世界選手権。大会最終日となる18日は、100mバタフライ、50m平泳ぎ、200m背泳ぎ、200m自由形、4x100mメドレーリレーの決勝を行った。
女子100mバタフライでは、マーガレット・マクニール（カナダ）が世界記録を更新して優勝。相馬あいは5位だった。男子200m背泳ぎの内藤良太は8位。男子200m自由形優勝はファン・ソヌ（大韓民国）、松元克央は8位だった。
First final of the night at #FINAMelbourne22 and first— World Aquatics (@WorldAquatics) December 18, 2022
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4x100mメドレーリレーは、女子のアメリカ合衆国チームが世界記録を樹立。日本（赤瀬紗也香、青木玲緒樹、相馬、五十嵐千尋）は失格に終わっている。男子は、豪州と米国が世界記録となる3分18秒98を記録して同着1位。日本（入江陵介、日本雄也、阪本祐也、松元）は4位だった。
WHAAAT ?? #FINAMelbourne22— World Aquatics (@WorldAquatics) December 18, 2022
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FINA（Federation Internationale de Natation）は12月12日に、組織名をワールドアクアティクス（World Aquatics）に変更することを採択した。
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