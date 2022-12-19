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【競泳】世界短水路選手権6日目：相馬あい、女子100mバタフライ5位…男子200m背泳ぎの内藤良太、自由形の松元克央は8位

豪州ビクトリア州メルボルン開催の第16回FINA世界選手権（25m）は12月18日に最終日を迎えた。日本勢は、女子100mバタフライの相馬あいが5位、男子200m背泳ぎの内藤良太、男子200m自由形の松元克央がそれぞれ8位。メドレーリレーは、男子が4位、女子が失格だった。

1 By 渡辺文重
discipline競泳
SOMA Ai
(写真： Getty Images)

オーストラリア・ビクトリア州のメルボルン・スポーツ・アンド・アクアティック・センターで12月13日に開幕した短水路（25m）の第16回FINA（国際水泳連盟）世界選手権。大会最終日となる18日は、100mバタフライ、50m平泳ぎ、200m背泳ぎ、200m自由形、4x100mメドレーリレーの決勝を行った。

女子100mバタフライでは、マーガレット・マクニール（カナダ）が世界記録を更新して優勝。相馬あいは5位だった。男子200m背泳ぎの内藤良太は8位。男子200m自由形優勝はファン・ソヌ（大韓民国）、松元克央は8位だった。

4x100mメドレーリレーは、女子のアメリカ合衆国チームが世界記録を樹立。日本（赤瀬紗也香、青木玲緒樹、相馬、五十嵐千尋）は失格に終わっている。男子は、豪州と米国が世界記録となる3分18秒98を記録して同着1位。日本（入江陵介、日本雄也、阪本祐也、松元）は4位だった。

大会公式：16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022

■FINAからWorld Aquaticsへ

FINA（Federation Internationale de Natation）は12月12日に、組織名をワールドアクアティクス（World Aquatics）に変更することを採択した。

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