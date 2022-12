【競泳】世界短水路選手権4日目：難波実夢が女子1500m自由形準優勝、今大会2つ目の銀メダル

By オリンピックチャンネル編集部

1 分 By オリンピックチャンネル編集部

And More medals!!! 🥇🥈🥉 #FINAMelbourne22 Full Results 👉 https://t.co/rwdQpUAV2F pic.twitter.com/iD4AWgXO6F

もっと見る

You May Like