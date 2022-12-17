【競泳】世界短水路選手権4日目：難波実夢が女子1500m自由形準優勝、今大会2つ目の銀メダル

■難波実夢が女子1500m自由形準優勝

今大会の女子800mで日本新記録をマークし、銀メダルを獲得した難波実夢（JSS・ 近畿大学2年）。16日は1500m自由形に出場した。15分46秒76で2位。今大会2つ目の銀メダルを獲得している。優勝したラニ・パリスター（オーストラリア）は、400m自由形、800m自由形に続き、自由形3冠達成。4×200mフリーリレーと合わせ、4つ目のメダルを獲得している。