Dorothea Wierer dopo l'inseguimento femminile di biathlon: "Gara durissima, sono abbastanza contenta"

Dorothea Wierer: "Ora testa alle ultime due gare"

"Sono abbastanza contenta oggi, peccato per il due nella terza serie ma avevo problemi nel caricamento per il freddo, era tutto poco fluido. È stata una delle gare più dure, ho fatto tantissima fatica per la neve lenta, ma non solo fisicamente. Soprattutto psicologicamente. Adesso ci sono due gare importanti: staffetta mercoledì e mass sabato. Meno male che abbiamo due giorni per recuperare, poi cerchiamo di dare il massimo. Non ho parole per com'è stata dura, tutte le ragazze all'arrivo lo hanno detto, soprattutto per la neve. Però siamo vivi".

Le dichiarazioni delle atlete salite sul podio

Marte Olsbu Roeiseland, oro:

"Mi sono preparata molto bene e aspettavo queste Olimpiadi da molto tempo. Ho avuto una buona posizione di partenza oggi, il che aiuta molto. Il tiro è stato buono ed è stato molto divertente gareggiare. Ogni medaglia è speciale. Sto solo cercando di essere "qui e ora" ed essere presente. In questo momento mi sto solo godendo il momento. Sapevo di avere una buona posizione di partenza, ma ho solo cercato di concentrarmi su ciò che potevo fare e fare la gara perfetta. Ho commesso un errore nel terzo poligono, quindi nell'ultimo ero davvero concentrata sull'obiettivo. Sono davvero soddisfatta".

Elvira Oeberg, argento:

"È stata, prima di tutto, una gara molto dura. È probabilmente una delle gare più difficili che abbia mai corso. Le condizioni erano estremamente lente e la neve era molto più morbida oggi. Ho avuto una grande partenza, ma non quella grande parte centrale della gara. Sono soddisfatta di essere riuscita a girarla per la parte finale. Dopo due errori, nei poligoni in piedi non mi sentivo più così sicura. Sentivo di aver rovinato la mia possibilità di una medaglia oggi, ma sentivo anche che nel finale una possibilità c'era. Sono così felice di essere riuscita a mantenere la calma".

Tiril Eckhoff, bronzo:

"Le condizioni erano molto pesanti. C'era molta neve ed era lenta. È stata una gara dura e ho dovuto farmi il "mazzo" per ottenere una medaglia. Non ho mai mollato. Sono molto orgogliosa di aver ottenuto medaglie individuali in tre Olimpiadi consecutive. Non tutti possono dire di averlo fatto, quindi sono molto felice di questo".

LA TOP 10 DELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE - PECHINO 2022

1 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR) 34:46.9

2 - Elvira OEBERG (SWE) +1:36.5

3 - Tiril ECKHOFF (NOR) +1:48.7

4 - Lisa Theresa HAUSER (AUT) +1:58.9

5 - Linn PERSSON (SWE) +2:07.2

6 - Dorothea WIERER (ITA) +2:09.1

7 - Lisa Theresa HAUSER (AUT) +2:09.8

8 - Julia SIMON (FRA) +2:18.3

9 - Monika HOJNISZ-STAREGA (POL) +2:28.3

10 - Paulina FIALKOVA (SVK) +2:38.8

32 - Lisa VITTOZZI (ITA) +4:34.3

37 - Samuela COMOLA (ITA) +5:23.5

Il programma delle gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

15 febbraio

17:00 - 4x7.5km Staffetta U

16 febbraio

15:45 - 4x6km Staffetta D

18 febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

