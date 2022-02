Marte Olsbu Roeiseland è oro Olimpico a Beijing 2022 nell'inseguimento femminile di biathlon, Wierer è sesta

Bis Roeiseland dopo la sprint, sfuma il podio per Wierer

Niente bis per Dorothea Wierer, che dopo l'ottimo bronzo nella sprint non riesce a salire sul podio della gara a inseguimento. Fatali i 3 errori nei due poligoni in piedi, dopo la perfetta sessione a terra che le aveva garantito il secondo posto momentaneo. Uscita dall'ultimo poligono in quarta posizione, è stata poi rimontata e superata da altre due contendenti.

A vincere è la fuoriclasse norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che domina dal primo all'ultimo metro di gara commettendo un solo errore in tutto e volando letteralmente sugli sci. Niente da fare per le sue avversarie, con la svedese Elvira Oeberg che conferma l'argento della sprint con un ritardo superiore al minuto e mezzo rispetto alla vincitrice.

Terza piazza in rimonta per l'altra norvegese Tiril Eckhoff, che completa così una grande giornata per il team scandinavo. Notizie non positive invece per Ingrid Landmark Tandrevold, uscita terza dall'ultimo poligono e destinata al bronzo. A meno di un chilometro dal traguardo, la norvegese accusa però un problema fisico evidente che la fa sprofondare al 14° posto.

Per Roeiseland si tratta del terzo oro in altrettante gare disputate a Beijing 2022, compresa la staffetta mista. La sensazione è che non sia ancora finita qui per lei.

Attardate le altre azzurre, con Lisa Vittozzi 32esime e Samuela Comola 37esima.

Il programma femminile del biathlon proseguirà ora con la staffetta e la mass start.

LA TOP 10 DELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE - PECHINO 2022

1 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR) 34:46.9

2 - Elvira OEBERG (SWE) +1:36.5

3 - Tiril ECKHOFF (NOR) +1:48.7

4 - Lisa Theresa HAUSER (AUT) +1:58.9

5 - Linn PERSSON (SWE) +2:07.2

6 - Dorothea WIERER (ITA) +2:09.1

7 - Lisa Theresa HAUSER (AUT) +2:09.8

8 - Julia SIMON (FRA) +2:18.3

9 - Monika HOJNISZ-STAREGA (POL) +2:28.3

10 - Paulina FIALKOVA (SVK) +2:38.8

32 - Lisa VITTOZZI (ITA) +4:34.3

37 - Samuela COMOLA (ITA) +5:23.5

Il programma delle gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

15 febbraio

17:00 - 4x7.5km Staffetta U

16 febbraio

15:45 - 4x6km Staffetta D

18 febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

