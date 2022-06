Nations League di pallavolo 2022: i risultati delle squadre italiane e le classifiche dopo la week 1

Italia femminile di volley: due sconfitte e due vittorie in week 1

L’Italia di mister Davide Mazzanti ha lasciato la Turchia con le due vittorie sul Belgio, per 3-1, e sull’Olanda, per 3-0, mentre le due sconfitte sono arrivate per mano di Turchia (3-0) e Cina (3-1). Un risultato che vale la 10ª posizione nella classifica generale provvisoria.

Risultati partite Nations League 2022 Italia femminile - week 1

Turchia – Italia 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)

– Italia 3-0 (25-20; 25-19; 25-19) Belgio – Italia 1-3 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25)

1-3 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25) Italia – Olanda 3-0 (25-19; 25-15; 25-15)

Olanda 3-0 (25-19; 25-15; 25-15) Italia – Cina 1-3 (13-25; 25-20; 22-25; 18-25; 18-25)

Classifica generale provvisoria Nations League femminile 2022 di volley al termine della week 1

Giappone 11 pt (4 vittorie) Cina 10 pt (3 vittorie) Usa 9 pt (3 vittorie) Turchia 9 pt (3 vittorie) Serbia 9 pt (3 vittorie) Brasile 9 pt (3 vittorie) Thailandia 8 pt (3 vittorie) Polonia 8 pt (3 vittorie) Canada 6 pt (2 vittorie) Italia 6 pt (2 vittorie) Germania 5 pt (1 vittoria) Belgio 2 pt (1 vittoria) Bulgaria 2 pt (1 vittoria) Olanda 2 pt (0 vittorie) Repubblica Domenicana 0 pt Corea del Sud 0 pt

Archiviata la week 1, l'Italia femminile è pronta per riprendere le competizioni a Brasilia: le azzurre si scontreranno dal 15 al 19 giugno in pool 4 con Serbia, Repubblica Dominicana, Germania e Brasile.

Calendario Italia femminile week 2 - Volley Nations League 2022

Week 2 · Brasilia

Serbia-Italia: 15 giugno ore 02.00

Italia-Repubblica Dominicana: 16 giugno 2022 ore 23.00

Germania-Italia: 17 giugno 2022 ore 20.00

Italia-Brasile: 18 giugno 2022 ore 20.00

Qui puoi trovare il programma della Nations League di Volley dell'Italia femminile.

Italia maschile: tris di vittorie prima di volare a Quezon City, nelle Filippine

Il turno della prima settimana di incontri è terminato per l'Italia maschile il 12 giugno, con la partita contro l'Argentina, terminata per 1-3 a favore degli azzurri.

La squadra di Fefè de Giorgi (assente in campo contro gli argentini perchè risultato positivo al Covid e sostituito da Massimo Caponeri), ha concluso la prima settimana di Volley Nations League con il bottino di 3 vittorie (di fila) e una sconfitta, quest'ultima inflitta dalla squadra campionessa Olimpica in carica, la Francia, nel primo incontro. Ecco tutti i match e i risultati disputati dall'Italia nella pool 2 di Ottawa:

Francia- Italia: 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)

Italia: (25-22, 26-24, 25-19) Polonia- Italia: 1-3 (25-21, 23-25, 20-25, 20-25)

(25-21, 23-25, 20-25, 20-25) Canada- Italia: 0-3 (21-25, 18-25, 19-25)

(21-25, 18-25, 19-25) Argentina-Italia: 1-3 (25-20 25-21 16-25 30-28)

Al termine della prima settimana di gare la classifica vede pertanto gli USA dominare entrambe le pool, a punteggio pieno, mentre l'Italia occupa il 5º posto provvisorio, con gli stessi punti di Francia e Polonia.

Classifica provvisoria Nations League maschile di volley al termine della week 1

USA 4 vittorie (11 pt) Giappone 3 (10) Francia 3 (9) Polonia 3 (9) Italia 3 (9) Germania 3 (7) Olanda 2 (6) Brasile 2 (6) Serbia 2 (6) Slovenia 2 (6) Iran 2 (6) Argentina 1 (4) Cina 1 (3) Canada 1 (2) Bulgaria 0 (2) Australia 0 (0)

Nella week 2 di VNL che ripartirà il 21 giugno da Quezon City, nelle Filippine, gli azzurri incontreranno per la pool 3: Germania, Giappone, Slovenia e Cina.

Calendario Italia maschile week 2 - Volley Nations League 2022

Week 2 · QUEZON CITY

Germania-Italia: 22 giugno 2022 ore 13.00

Giappone-Italia: 24 giugno 2022 ore 13.00

Italia-Slovenia: 25 giugno 2022 ore 13.00

Italia-Cina: 26 giugno 2022 ore 13.00

Puoi trovare il calendario completo della Nations League di pallavolo maschile QUI.