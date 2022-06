Infrastrutture Olimpiche per #Oneplanetearth 

Le infrastrutture Olimpiche sono un mezzo efficace per migliorare la vita degli abitanti delle città ospitanti. Anche dopo la fine dei Giochi, le sedi e le strutture consentono alle comunità locali di praticare più sport e attività fisica. Inoltre, creano posti di lavoro e aiutano a rigenerare città e regioni.

Le ricerche del CIO dimostrano che l'85% di tutte le infrastrutture permanenti utilizzate ai Giochi Olimpici da Atene 1896 a PyeongChang 2018 - e il 92% delle infrastrutture permanenti utilizzate nel XXI secolo - rimangono in uso anche dopo la conclusione dei Giochi, apportando benefici sociali ed economici alle comunità locali.

Ma le infrastrutture Olimpiche spesso vanno ben oltre. Grazie all'utilizzo di nuove idee e tecnologie, mostrano soluzioni per ridurre il consumo di energia e gas serra, ripristinando anche la biodiversità.

In occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno, segnaliamo le infrastrutture Olimpiche che hanno ridotto al minimo l'impronta di carbonio o hanno contribuito a proteggere diverse specie vegetali e animali.

Montreal 1976: Velodrome

Il Velodrome di Montreal è stato costruito appositamente per le Olimpiadi del 1976, ma da allora è stato riconvertito in un biodome, che combina zoo, giardino botanico e acquario. Invece di ciclisti e spettatori, l'edificio ospita oggi più di 2.500 specie animali e 800 tipi di piante che rappresentano cinque ecosistemi americani.

Nel 1976, questo eccezionale edificio ospitò per la prima volta ai Giochi il ciclismo su pista indoor e il judo. Ma già allora, quando faceva parte di un parco Olimpico più ampio che comprendeva anche lo Stadio Olimpico di Montreal e la Piscina Olimpica, l'edificio originale era stato progettato per evocare lo scheletro e l'interno di un gigantesco insetto volante.

Oggi il Biodome di Montreal contribuisce alla protezione e al recupero delle specie in via di estinzione, oltre che alla ricerca scientifica e all'educazione.

Lillehammer 1994: la Gjøvik Olympic Cavern Hall e l'arena Hamar per il pattinaggio di velocità

Scavata in profondità nel fianco di una montagna, la Gjøvik Olympic Cavern Hall ospita tuttora partite di hockey su ghiaccio durante tutto l'anno. Grazie alla sua posizione isolata, consuma pochissima energia e mantiene una temperatura stabile.

La sua costruzione ha inoltre richiesto uno spazio minimo nel centro cittadino e la roccia scavata è stata utilizzata per costruire un porto e una passeggiata. Una delle 10 sedi dei Giochi di Lillehammer 1994, la Gjøvik Olympic Cavern Hall ha ospitato l'hockey su ghiaccio.

Con un uso così efficiente dell'energia e delle risorse e con sedi come la Gjøvik Olympic Cavern Hall, non c'è da stupirsi che i Giochi di Lillehammer siano noti come i primi "Green Games" al mondo.

La Gjøvik Olympic Cavern Hall può essere eguagliata solo dalla Hamar Olympic Hall, l'arena per il pattinaggio di velocità che è stata trasferita per evitare interferenze con un vicino santuario di uccelli rari. Il design, quello di una nave rovesciata, rifletteva la posizione del sito, che era un cantiere navale vichingo dell'XI secolo. È stato integrato nel paesaggio circostante, in modo da non interferire con la vicina riserva ornitologica.

Spectators take a break in the Gjøvik Olympic Cavern Hall during a competition at the Lillehammer 2016 Winter Youth Olympic Games Foto di © 2016 - International Olympic Committee (IOC) - RUTAR, Ubald - All rights reserved

Londra 2012 : Parco Olimpico (Parco Olimpico Regina Elisabetta)

Il Parco Olimpico è stato costruito pensando alla natura e alle comunità locali. Il progetto ha trasformato un quartiere post-industriale povero e in gran parte trascurato in un fiorente polo per la natura, le persone e le imprese.

L'ambiente è sempre stato al centro del progetto. Sono stati piantati alberi, i terreni incolti sono stati trasformati in vasti spazi verdi e il fiume Lea è stato ripulito. Il parco ospita oggi una serie di piante e animali rari, tra cui lo scarabeo bombardiere striato, il codirosso nero, la martora delle sabbie e l'ape carda a banda marrone.

Con i suoi prati di fiori selvatici, i boschi e le zone umide, è un perfetto esempio di fusione tra le esigenze della fauna selvatica e quelle della comunità.

Colourful flower beds embellish the front of the London Aquatics Centre, inside Queen Elizabeth Olympic Park Foto di (c) Wraight | Dreamstime.com

Rio 2016: Campo da Golf Olimpico

Quando gli organizzatori Olimpici hanno riportato il golf ai Giochi Olimpici di Rio 2016, hanno anche ripristinato quasi 100 ettari di terreno degradato, un tempo area di estrazione della sabbia. I biologi sono stati presenti in loco durante tutte le fasi di costruzione del campo, per ridurre al minimo l'impatto sulla fauna e la flora locali e supervisionare il ripristino delle zone umide degradate.

Il progetto prevedeva la piantumazione di migliaia di piante e il ripristino dell'habitat autoctono sui dolci pendii sabbiosi. Le piante che tollerano il sale hanno contribuito a ridurre al minimo l'uso dell'acqua e le erbacce sono state rimosse a mano e non con i pesticidi. Questi sforzi hanno contribuito ad aumentare il numero di specie animali nell'area da 118 a 263, tra cui mammiferi, rane, serpenti e lucertole.

Al di là della creazione di posti di lavoro e di terreni bonificati, il Campo da Golf Olimpico di Rio 2016 permette alle comunità locali di conoscere la biodiversità attraverso programmi di birdwatching o di educazione scolastica.

A man practices his golf stroke at the Rio Olympic Golf Course, located in the neighbourhood of Barra da Tijuca Foto di © 2016 / Getty Images / MATTIA, Julien – All rights reserved

Tokyo 2020 - OI Hockey Stadium

Il campo di gioco dell'OI Hockey Stadium di Tokyo 2020 è il primo del suo genere a essere realizzato con materie prime rinnovabili: il 60% della sua superficie è costituito dal sottoprodotto dell'industria della canna da zucchero, la tecnologia del polietilene rinnovabile.

Ciò significa che ha richiesto solo un terzo dell'acqua normalmente utilizzata per i campi da hockey Olimpici.

Beijing 2022: Ice Cube

Costruito per la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici del 2008, lo straordinario National Aquatics Centre di Pechino utilizza materiali e tecniche all'avanguardia per ridurre il consumo energetico fino al 30%.

Ispirate alle bolle di sapone, le pareti del Centro utilizzano l'etil-tetrofluoroetilene, che pesa solo l'1% rispetto al vetro, ma è un migliore isolante termico. Le bolle contribuiscono a intrappolare l'energia solare e a far entrare la luce del giorno nell'edificio, consentendo così di risparmiare energia per il riscaldamento e l'illuminazione.

Altre innovazioni comprendono sistemi di recupero dell'energia e di riciclaggio dell'acqua. I progettisti affermano che l'edificio è anche uno dei più resistenti ai terremoti del mondo.

Nell'ambito degli sforzi di Beijing 2022 per ridurre le emissioni, quattro delle piste di pattinaggio di Beijing 2022 hanno utilizzato gli innovativi sistemi di refrigerazione a CO2 naturale: il National Speed Skating Oval (pattinaggio di velocità), il Capital Indoor Stadium (short track), il Capital Short Track Speed Skating Training Hall (pattinaggio di velocità) e il Wukesong Ice Hockey Training Hall (hockey su ghiaccio).

Questa tecnologia - utilizzata per la prima volta ai Giochi Olimpici e in Cina - ha contribuito a ridurre le emissioni di anidride carbonica dell'equivalente di 3.900 automobili all'anno, rispetto ai tradizionali refrigeranti HFC, riducendole quasi a zero.