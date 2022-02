Momento Olimpico del 19 febbraio: il bis di Francesca Lollobrigida a Beijing 2022

Pattinaggio di velocità: una portabandiera con due medaglie

Si sono concluse in modo speciale le Olimpiadi di Beijing 2022 per Francesca Lollobrigida. La 31enne, smaltita la delusione del quarto posto nella mass start di PyeongChang 2018, si è appesa al collo un bronzo nella stessa specialità alle spalle delle imprendibili Irene Schouten (NED) e Ivanie Blondin (CAN).

Un terzo posto arrivato dopo l'argento nei 3000 metri, prima medaglia assoluta dell'Italia in questa rassegna a cinque cerchi, arrivata sempre alle spalle della rivale olandese capace di conquistare 3 ori nel corso di questa kermesse asiatica.

"Dopo PyeongChang ho pensato di smettere", ha dichiarato l'azzurra dopo il podio odierno. Un'idea che, per fortuna, è stata subito accantonata da parte di un'atleta reduce inoltre da un'ottima stagione arricchita da podi in Coppa del Mondo e agli Europei.

Arrivata a Pechino come unica donna a rappresentare la squadra azzurra della velocità, concluderà questa esperienza rappresentando invece tutta l'Italia. Sarà infatti lei la portabandiera della delegazione tricolore in occasione della Cerimonia di Chiusura di domenica 20 febbraio.

LEGGI ANCHE: Pattinaggio di velocità: Lollobrigida è bronzo Olimpico nella mass start femminile a Beijing 2022! Vince l'olandese Schouten.

Francesca Lollobrigida: "Gli errori di PyeongChang mi hanno portata qui"

Le parole della pattinatrice azzurra al termine della gara:

"Sono abbastanza felice perché è la mia seconda medaglia individuale. Sono solo un po' triste perché ho perso un po' di velocità nell'ultimo giro, ma fa parte del gioco. Sono comunque felice. All'inizio quasi odiavo le gare di distanza specifiche. Quindi, quando sono arrivata alla mass start, ho pensato: 'OK, questa è la mia occasione’. Quattro anni fa ci sono andata così vicina ed è stato così brutto per me. Ma quel brutto momento è ciò che mi ha portato qui, quindi sono grata per il mio passato e per quegli errori che mi hanno portato qui. Dopo la delusione in Corea del Sud volevo smettere, ma poi ho deciso di fissare nuovi obiettivi e qui li ho raggiunti. Abbiamo lavorato molto, con la mia squadra, il mio staff, i miei compagni e la Federazione che mi ha sostenuto molto. Due anni fa con la situazione di Covid non è stato facile".

Sul prendere il bronzo nella mass start:

"Questa è una gara che considero l'inizio del mio cambiamento. Dopo la delusione in Corea (Giochi Olimpici Invernali Pyeongchang 2018) volevo smettere (lo sport) ma poi ho deciso di fissare nuovi obiettivi, e qui li ho raggiunti. Questa è una medaglia individuale ma dietro c'è un enorme lavoro di squadra".

Sulla nomina a portabandiera dell'Italia nel corso della Cerimonia di Chiusura:

"Quando Giovanni Malagò (presidente Coni, n.d.r.) mi ha chiamato, mi ha chiesto: 'Sei seduta? Ero già seduta su una sedia e ho iniziato a sentire un sudore freddo (per l'onore). Porterò la bandiera italiana non solo per me ma soprattutto per il mio sport, per il pattinaggio di velocità. Sono felice che abbiamo vinto delle medaglie e che questo sia ora riconosciuto".

Sulla partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026:

"Le mie Olimpiadi sono finite ma mi aspettano tre settimane di fuoco. Abbiamo i campionati nazionali a Baselga di Piné, i campionati Mondiali all-round in Norvegia e la finale di Coppa del Mondo in Olanda. Poi potrò dire di aver finito la stagione ed è allora che dovrò parlare con la mia federazione. Quattro anni sono lunghi e non sono più giovane. Dovrò risparmiare le mie energie e fare un buon programma".

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, Momento migliore del 5 febbraio: Fontana e Lollobrigida, le saette d'argento del ghiaccio italiano.

Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: risultati e podi delle donne

500 METRI

1 - Erin JACKSON (USA)

2 - Miho TAKAGI (JAP)

3 - Angelina GOLIKOVA (ROC)

1000 METRI

1 - Miho TAKAGI (JAP)

2 - Jutta LEERDAM (NED)

3 - Brittany BOWE (USA)

1500 METRI

1 - Ireen WÜST (NED)

2 - Miho TAKAGI (JAP)

3 - Antoinette DE JONG (NED)

3000 METRI

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

3 - Isabelle WEIDEMANN (CAN)

5000 METRI

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Isabelle WEIDEMANN (CAN)

3 - Martina SABLIKOVA (CZE)

INSEGUIMENTO A SQUADRE

1 - Canada

2 - Giappone

3 - Olanda

MASS START

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Ivanie BLONDIN (CAN)

3 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

LEGGI ANCHE: Beijing 2022: Takagi Miho è oro e record Olimpico nei 1.000m del pattinaggio di velocità.