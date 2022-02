Beijing 2022, Momento migliore del 5 febbraio: Fontana e Lollobrigida, le saette d'argento del ghiaccio italiano

Una giornata da incorniciare per l'Italia del ghiaccio

Sono Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana le protagoniste della prima giornata di medaglie per i colori italiani.

La pattinatrice romana si vendica del quarto posto centrato nella mass start di PyeongChang 2018, conquistando un fantastico argento nei 3000 metri alle spalle dell'imprendibile stella olandese Irene Schouten. Per il pattinaggio di velocità azzurro si tratta della prima medaglia Olimpica al femminile nella sua storia. L'Olimpiade di "Lollo" non è però ancora finita. La punta di diamante del gruppo azzurro sarà ancora in gara nei 1500 metri e nella mass start.

Non ci sono invece più aggettivi per Arianna Fontana. La valtellinese, con l'argento odierno conquistato insieme ai compagni della staffetta mista, sale così a quota 9 medaglie Olimpiche. Un record assoluto per lo short track a cinque cerchi. Anche per lei, l'Olimpiade di Beijing 2022 è appena iniziata, con tante gare ancora da disputare tra prove individuali e staffetta femminile.

Francesca Lollobrigida: "Una gara pazzesca"

Le prime dichiarazioni di un'emozionatissima Francesca Lollobrigida: "Ho bisogno di più tempo per pensare a come mi sento. È stata una gara pazzesca. Ero felice di essere nell'ultima manche con tutte le pattinatrici più forti. Pensavo solo a spingere e spingere... c'è stato un momento in cui ero davanti. Ho pensato a mio marito e alla mia famiglia che facevano il tifo per me".

Arianna Fontana: "Felicissima per medaglia e record"

Così Arianna Fontana a Olympics.com. "Sapevamo di poter lottare per una medaglia, pur non avendo mai vinto una medaglia nella stagione di Coppa del Mondo. Questo argento significa molto. Il mio record di 9 medaglie? È fantastico. Iniziare così già alla prima gara è grandioso. Rimangono ancora alcune prove da qui in avanti e mi sento bene. Vedremo cosa succederà. Sfortunatamente non potrò festeggiare perché ci sono ancora diversi impegni, ma aspetteremo la fine degli eventi per festeggiare tutti insieme a 'Casa Italia'".

