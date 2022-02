Beijing 2022, Schouten vince l'oro nei 3000m davanti all'azzurra Lollobrigida 

È Irene Schouten (NED) a conquistare la prima medaglia Olimpica nel pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, l'argento va all'azzurra Francesca Lollobrigida mentre il bronzo finisce alla canadese Isabelle Weidemann (CAN).

La campionessa olandese vince col tempo di 3:56.93 che significa anche il nuovo record Olimpico dei 3000m femminili. Prima storica medaglia nel pattinaggio di velocità femminile per l'Italia con Lollobrigida che stacca il tempo finale di 3:58.06 dopo esser stata a lungo in testa. Terza la canadese Weidemann con 3:58.64.

Eccezionale l'impresa della pattinatrice azzurra, che alla vigilia del suo 31mo compleanno e alla sua terza Olimpiade, corona finalmente il sogno di regalare all'Italia la prima storica medaglia azzurra. La romana si era presentata a Beijing 2022 col secondo crono dell'anno e ha saputo reggere la pressione, mettendo a segno una storica "prima volta", proprio come era accaduto in campo maschile a Enrico Fabris a Torino 2006.

Ora l'azzurra può preparare alla perfezione per le prossime gare, in particolare la mass start dov'è tra le favorite.

Queste le parole della nuova campionessa Olimpica:

"C'era molta pressione su di me e quindi sono davvero felice di avercela fatta. Ero nell'ultima coppia e prima vedi tutte le ragazze correre davanti a te, e hanno corso davvero veloce".

"Quattro anni fa non mi sono qualificata, quindi volevo questo. Quando ero giovane avevo un grande sogno: vincere l'oro Olimpico e ora ce l'ho".

Ed ecco le prime dichiarazioni di un'emozionatissima Francesca Lollobrigida:

"Ho bisogno di più tempo per pensare a come mi sento. È stata una gara pazzesca. Ero felice di essere nell'ultima manche con tutte le pattinatrici più forti.

"Pensavo solo a spingere e spingere... c'è stato un momento in cui ero davanti. Ho pensato a mio marito e alla mia famiglia che facevano il tifo per me".

puoi trovare tutti i dettagli della competizione.

PODIO 3000M FEMMINILE:

Irene Schouten (NED), 3:56.93

Francesca Lollobrigida (ITA), 3:58.06

Isabelle Weidemann (CAN), 3:58.64.

La gioia di Francesca Lollobrigida dopo l'argento nei 3000m a Beijing 2022. Foto di 2022 Getty Images

Ecco le prossime gare del programma del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, UTC+8)

6 febbraio

16:30 - 18:15 -- 5000m uomini

7 febbraio

16:30 - 17:50 -- 1500m donne

8 febbraio

18:30 - 19:50 -- 1500m uomini

10 febbraio

20:00 - 21:16 -- 5000m donne

11 febbraio

16:00 - 17:55 -- 10000m uomini

12 febbraio

16:00 - 16:23 -- Team pursuit donne - Quarti di finale

16:53 - 17:34 -- 500m uomini

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

15:24 - 15:30 -- Team pursuit donne - Finale D

15:30 - 15:36 -- Team pursuit donne - Finale C

15:43 - 15:49 -- Team pursuit uomini - Finale D

15:49 - 15:55 -- Team pursuit uomini - Finale C

16:22 - 16:28 -- Team pursuit donne - Finale B

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:41 - 16:47 -- Team pursuit uomini - Finale B

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale