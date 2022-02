Beijing 2022, staffetta mista short track: l'Italia d'argento, oro Repubblica Popolare Cinese. Fontana nella storia!

Short track: Italia d'argento nella staffetta mista, Fontana da record

Il quartetto formato da Qu Chunyu, Fan Kexin, Wu Dajing e Ren Ziwei si prende l'oro per la Repubblica Popolare Cinese nella staffetta mista di short track, nel corso di una finale al cardiopalma. I favoriti della vigilia strappano la vittoria con il tempo di 2:37.348.

Dietro di loro l'Italia di Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel. Una giornata indimenticabile per Fontana, che con 9 medaglie Olimpiche in carriera diventa la prima atleta tra uomini e donne a raggiungere questo traguardo nella storia a cinque cerchi della disciplina.

In semifinale, gli azzurri avevano approfittato pure della caduta dell'Olanda, per rimanere in scia al Canada e passare al turno successivo in seconda posizione. In finale, la doppia caduta di Canada e Ungheria a metà gara è stata brillantemente evitata da Martina Valcepina, che ha schivato i propri avversari davanti a sé con grande reattività.

Nell'ultima frazione, Pietro Sighel ha sfiorato il colpaccio tagliando il traguardo in ritardo di appena mezza lama sul suo avversario diretto, al termine di una rimonta sensazionale.

Un argento che si appendono al collo anche Yuri Confortola e Arianna Valcepina, fuori in finale, i quali mettono in bacheca il primo podio a cinque cerchi della carriera.

Bronzo invece per l'Ungheria.

LEGGI ANCHE: Arianna Fontana senza limiti: testa a Beijing 2022, cuore a Milano Cortina 2026.

Arianna Fontana: "Felicissima per medaglia e record"

Così Arianna Fontana a Olympics.com. "Sapevamo di poter lottare per una medaglia, pur non avendo mai vinto una medaglia nella stagione di Coppa del Mondo. Questo argento significa molto. Il mio record di 9 medaglie? È fantastico. Iniziare così già alla prima gara è grandioso. Rimangono ancora alcune prove da qui in avanti e mi sento bene. Vedremo cosa succederà. Sfortunatamente non potrò festeggiare perché ci sono ancora diversi impegni, ma aspetteremo la fine degli eventi per festeggiare tutti insieme a 'Casa Italia'".

Il programma dello short track alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede di gara: Stadio indoor della Capitale

(Orari cinesi, +7 rispetto all'Italia)

7 febbraio

19:30 - Donne 500m - Quarti di finale

19:44 - Uomini 1000m - Quarti di finale

20:13 - Donne 500m - Semifinali

20:20 - Uomini 1000m - Semifinali

20:41 - Donne 500m - Finale B

20:46 - Donne 500m - Finale A

20:52 - Uomini 1000m - Finale B

20:58 - Uomini 1000m - Finale A

9 febbraio

19:00 - Uomini 1500m - Quarti di finale

19:44 - Donne 1000m - Batterie

20:29 - Uomini 1500m - Semifinali

20:45 - Donne 3000m Staffetta - Semifinali

21:13 - Uomini 1500m - Finale B

21:20 - Uomini 1500m - Finale A

11 febbraio

19:00 - Donne 1000m - Quarti di finale

19:18 - Uomini 500m - Batterie

19:55 - Donne 1000m - Semifinali

20:04 - Uomini 5000m Staffetta - Semifinali

20:37 - Donne 1000m - Finale B

20:43 - Donne 1000m - Finale A

13 febbraio

19:00 - Uomini 500m - Quarti di finale

19:27 - Uomini 500m - Semifinali

19:35 - Donne 3000m Staffetta - Finale B

19:44 - Donne 3000m Staffetta - Finale A

20:09 - Uomini 500m - Finale B

20:14 - Uomini 500m - Finale A

16 febbraio

19:30 - Donne 1500m - Quarti di finale

20:15 - Donne 1500m - Semifinali

20:32 - Uomini 5000m Staffetta - Finale B

20:44 - Uomini 5000m Staffetta - Finale A

21:11 - Donne 1500m - Finale B

21:18 - Donne 1500m - Finale A

LEGGI ANCHE: Come seguire lo short track ai Giochi Olimpici di Beijing 2022.