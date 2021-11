Come sarà la staffetta mista a squadre dello short track a Beijing 2022?

Per cercare di equilibrare le competizioni a cinque cerchi nel rispetto della parità di genere, gli eventi misti sono diventati un elemento centrale del programma Olimpico. A Beijing 2022 ce ne saranno nove: quattro nuovi e cinque già presentati alle precedenti edizioni Olimpiche.

Il 5 febbraio 2022, la staffetta mista dello short track farà il suo debutto Olimpico e saranno consegnate le prime medaglie dell'evento.

Un massimo di 12 squadre, con quattro atleti per squadra, si daranno battaglia in una prova frenetica che non ci metterà molto ad appassionare gli amanti dello sport.

Formato della staffetta mista nello short track

La staffetta mista farà il suo debutto Olimpico a Beijing 2022. Sebbene sia una nuova disciplina Olimpica per lo short track, è presente nel rispettivo programma della Coppa del Mondo dalla stagione 2018/19.

Ci sono state gare a staffetta mista anche alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Innsbruck 2012, nonostante il formato sia stato leggermente diverso da quello che vedremo a Pechino.

A Losanna 2020, le squadre miste erano formate da atleti provenienti da diversi Comitati Olimpici Nazionali (NOC), e il gruppo eterogeneo chiamato Team B ha vinto la medaglia d'oro. Gli atleti membri di questa squadra erano Kim Chan-seo (KOR), Diede van Oorschot (NED), Shogo Miyata (JPN) e Jonathan So (USA).

A Beijing 2022, i pattinatori della staffetta mista dovranno essersi qualificati per le gare individuali o per le staffette maschili o femminili. Ogni squadra sarà composta da quattro atleti: due donne e due uomini. Tuttavia, a differenza di Losanna 2020, le squadre rappresenteranno i propri NOC.

La competizione di Beijing 2022 consiste in una gara di 2.000 metri, in cui i quattro pattinatori percorrono 18 giri di una pista lunga 111,12 metri. Ogni atleta gareggerà due volte nell’ordine: donna-donna-uomo-uomo-donna-donna-uomo-uomo.

Quando e come seguire la staffetta mista di short track a Beijing 2022

Il Capital Indoor Stadium sarà la sede di gara che ospiterà tutti gli eventi di pattinaggio di short track, compresa la staffetta a squadre miste.

La staffetta mista si svolgerà il 5 febbraio, appena un giorno dopo la Cerimonia di Apertura. Ti consigliamo di non allontanarti dallo schermo, perchè tutte le medaglie saranno decise nell’arco di appena un'ora. L'evento inizia alle 20:23 ora locale, con i quarti di finale seguiti dalle semifinali. La finale B inizia alle 21:18, mentre la finale A sarà alle 21:26. L'evento dovrebbe terminare entro le 21:34.

Cosa ci aspetta? Ce lo facciamo dire da due Olimpioniche

Nonostante la staffetta a squadre miste sia una competizione nuova, l'impatto che ha avuto sullo sport si fa già sentire.

Diede van Oorschot, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Giovanili, ha spiegato i motivi a Olympics.com: "Mi piacciono le squadre miste e il mix di ragazzi e ragazze perché è molto veloce e molto diverso", ha detto.

Sebbene le squadre siano ora composte da atleti dello stesso NOC, la capacità di lavorare insieme rimane di fondamentale importanza.

"Le staffette sono sempre state una parte importante del nostro allenamento. Gli allenatori hanno integrato le staffette non solo come strumento per prepararsi a un evento di squadra, ma anche come un modo per migliorare le prestazioni negli eventi individuali. Quindi le staffette miste sono sempre esistite. È interessante provarle ora come gare reali”, ha detto Sofia Prosvirnova, due volte Olimpionica e membro della staffetta mista del ROC, che ha vinto la tappa della Coppa del Mondo di fine di ottobre, a Nagoya.

Prosvirnova ha anche spiegato i collegamenti tra la staffetta mista e le gare individuali dei 500 metri, dicendo: "Gare corte e veloci in cui partenze veloci, esplosive e massima velocità sono essenziali ".

Tuttavia, l'atleta ha anche chiarito che correre in squadra è molto diverso dal gareggiare da soli: "È davvero difficile dirlo perché non c'è un leader evidente in una staffetta mista. Penso che sarà l'evento più imprevedibile".

Chi tenere d’occhio?

La Cina entrerà nella competizione come una delle favorite: ha battuto il record del mondo di staffetta mista nei 2.000 m all'evento di Coppa del Mondo di short track di ottobre scorso, a Pechino, una tappa che ha fatto anche da evento di prova per Beijing 2022.

Il campione Olimpico dei 500 m di PyeongChang 2018, Dajing Wu, faceva parte della squadra, insieme a Kexin Fan, Yuting Zhang e Ren Ziwei, che hanno fermato il cronometro - nei quarti di finale - a 2:37.747, un crono da mozzare il fiato.

Tuttavia, quel giorno a Pechino, la squadra cinese non è stata la prima a battere il record. In una mezz'ora a dir poco vertiginosa, il record è stato battuto tre volte. La Corea del Sud ha aperto le danze dei record con il tempo di 2:38.451, seguita dieci minuti dopo dall'Olanda, che ha chiuso in 2:38.094. Infine, è arrivata la corsa del team cinese, che ha stabilito il record più veloce mai registrato.

La squadra cinese non solo ha battuto il record mondiale a Pechino, ma ha anche conquistato la medaglia d'oro davanti ai Paesi Bassi (secondo posto) e alla Corea del Sud (terzo).

Tuttavia, nella seconda tappa della Coppa del Mondo, a Nagoya, altre squadre sono emerse come potenziali contendenti dell’alloro Olimpico: il ROC ha vinto la medaglia d'oro davanti a Cina e Ungheria.

Mentre la Repubblica popolare cinese è in cima alla classifica della Coppa del Mondo, il ROC è attualmente al numero uno del ranking mondiale.

Una cosa è certa: sarà impossibile distrarsi dal nuovo evento a squadre miste di short track di Beijing 2022.