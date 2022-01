Un mese a Beijing 2022: i 30 giovani da tenere d'occhio ai prossimi Giochi Olimpici Invernali

I Giochi Olimpici di Pechino 2022, che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio, saranno l'occasione per vedere i migliori atleti del pianeta competere in 15 sport.

A un mese dall’inizio dei Giochi, Olympics.com ha stilato una lista di 30 giovani atleti – 15 donne e 15 uomini – da tenere d'occhio durante le Olimpiadi di quest'anno.

*Nota: gli elenchi degli atleti qualificati e selezionati non sono ancora stati ufficializzati.

Sci alpino

• Alice Robinson (NZL), 20 anni

Sebbene abbia compiuto appena 20 anni all'inizio di dicembre, Robinson ha già conquistato cinque podi in Coppa del Mondo (incluse tre vittorie), cosa piuttosto impressionante in uno sport in cui gli atleti di solito iniziano a vedere i frutti del proprio lavoro intorno ai 25 anni, dopo aver accumulato esperienza nel circuito di Coppa del Mondo.

• Lucas Braathen (NOR), 21 anni

Braathen ha già dimostrato di essere un talento precoce, vincendo la gara d'esordio della Coppa del Mondo 2020/21 a Sölden, lo scorso anno.

Biathlon

• Elvira Oeberg (SWE), 22 anni

La sorella della campionessa Olimpica di biathlon individuale di 15 km, Hanna Oeberg, è arrivata 12a nella classifica generale della Coppa del Mondo nel 2020/21 e ha vinto una medaglia d'argento quest'anno nella gara sprint di Oestersund, a dicembre. È una delle biatlete più veloci del circuito.

• Sebastian Samuelsson (SWE), 24 anni

Samuelsson è medaglia d'argento Olimpica in carica nell'inseguimento e ha vinto il titolo a 20 anni, portando a casa anche la vittoria nella staffetta. Quest'anno lo svedese ha vinto le prime due sprint della stagione 2021/22 in casa, a Östersund, e sarà sicuramente uno dei contendenti più forti in tutti gli eventi di biathlon a Pechino 2022.

Bob

• Laura Nolte (GER), 23 anni

Medaglia d'oro alle Olimpiadi Giovanili di Lillehammer 2016, Nolte è diventata la Campionessa europea 2021 nell'evento a due femminile. Ha vinto anche due medaglie di bronzo ai Campionati del mondo, nella gara a due e nel monobob.

• Michael Vogt (SUI), 24 anni

Il pilota svizzero è diventato Campione del mondo junior nel gennaio 2021, nel bob a quattro. Ha ottenuto tre podi nella stagione di Coppa del Mondo 2020/21 nell'evento a due, compreso uno in cui ha concluso davanti al pilota tedesco Johannes Lochner.

Sci di fondo

• Frida Karlsson (SWE), 22 anni

In assenza della sua connazionale, Linn Svahn, alle prese con un infortunio alla spalla, Karlsson potrebbe essere la giovane svedese da tenere d'occhio nel fondo. Ha conquistato sei medaglie in due Campionati del mondo: un oro (nella staffetta a squadre), tre argenti (nella 10 km a tecnica classica e a tecnica libera, e nello skiathlon) e due bronzi (nella 30 km).

• Hugo Lapalus (FRA), 23 anni

Il francese è il Campione del mondo under 23 del 2021 – dopo aver vinto il bronzo nel 2020 – e ha fatto parte della squadra francese che ha conquistato il bronzo ai Campionati mondiali senior 2021 nella staffetta a squadre.

Curling

• Bobby Lammie (GBR), 24 anni

Second dello skip Bruce Mouat della squadra britannica di curling, Lammie si è classificato quinto in percentuale di tiro tra i secondi delle squadre partecipanti ai Campionati del mondo 2021.

• Ekaterina Kuzmina (ROC), 25 anni

In uno sport in cui gli atleti di solito hanno più di 30 anni, Ekaterina Kuzmina è la “quota” giovane nella squadra del ROC, anche se ha molta esperienza. Ha vinto i Campionati del mondo 2021 da protagonista e si è classificata quarta agli Europei di novembre.

Pattinaggio di figura

• Kamila Valieva (ROC), 15 anni

Valieva quest’anno ha preso letteralmente d'assalto il mondo del pattinaggio alla sua prima stagione nel circuito internazionale senior. Alla fine di novembre ha stabilito punteggi da record del mondo alla Rostelecom Cup e nel suo repertorio vanta un triplo axel, salti quadrupli e salchow.

• Kagiyama Yuma (Giappone), 18 anni

Kagiyama è il Campione delle Olimpiadi Giovanili di Losanna 2020: si è reso protagonista di un'ascesa fulminea ai vertici maschili, in meno di due anni. Ha vinto la medaglia d'argento ai Campionati del mondo nel 2021 ed è stato l'unico uomo a vincere entrambi gli eventi del Grand Prix, nella stagione 2021/22.

Sci freestyle

• Eileen Gu (CHN), 18 anni

La sciatrice cinese nata a San Francisco è Campionessa del mondo 2021 di slopestyle e halfpipe e medaglia di bronzo nel big air. Ha anche vinto l'oro alle Olimpiadi Giovanili di Losanna 2020 nell'halfpipe e nel big air, e l'argento nello slopestyle.

• Matej Svancer (AUT), 17 anni

Con un passato da sciatore alpino, Svancer è passato al freestyle e, a 15 anni, ha vinto la medaglia d'oro nel big air a Losanna 2020. Oggi 17enne, l’austriaco ha vinto le prime due Coppe del mondo big air della stagione, e la sua sembra essere una corsa con destinazione trionfale a Pechino 2022.

Hockey su ghiaccio

• Petra Nieminen (FIN), 22 anni

Nieminen faceva già parte della squadra finlandese che ha vinto la medaglia di bronzo a PyeongChang 2018. La prolifica attaccante è anche medaglia d'argento ai Campionati del mondo 2019. Ha anche vinto due medaglie di bronzo, nel 2017 e nel 2021.

• Matvei Michkov (ROC), 17 anni

Il 17enne è considerato una delle migliori promesse del suo sport. Recentemente è diventato il più giovane membro della squadra nazionale, nella storia della Russia e dell'URSS. In precedenza questo record apparteneva ad Alexander Ovechkin. Michkov ha anche vinto l'oro a Losanna 2020 e ora il suo sogno si chiama Beijing 2022.

Slittino

• Anna Bereiter (GER), 22 anni

La due volte Campionessa del mondo U23 ha lasciato il segno sul palcoscenico senior diventando la più giovane atleta donna a vincere una gara di Coppa del Mondo di slittino a Oberhof, a febbraio 2020. È anche medaglia d'argento mondiale 2021 nella sprint femminile.

• Nico Gleirscher (AUT), 24 anni

Gleirscher è Campione del mondo 2021 nell'evento sprint maschile. Suo fratello David ha vinto l'oro a PyeongChang 2018 nel singolare maschile. Anche il loro padre, Gerhard, era uno slittinista ed è stato Campione del mondo nel 1997 (nel misto a squadre).

Combinata nordica

• Gyda Westvold Hansen (NOR), 19 anni

Dopo aver perso il podio per un soffio agli YOG di Losanna 2020 - dove è arrivata quarta -, la norvegese ha vinto i Campionati del mondo 2021 ed è l'attuale pettorale giallo della Coppa del Mondo.

• Johannes Laparter (AUT), 20 anni

L'austriaco si è rivelato al mondo durante i Mondiali del 2021 dove ha conquistato due medaglie d'oro – trampolino normale individuale e nello sprint a squadre – e un bronzo nella staffetta.

Short track

• Yubin Lee (KOR), 20 anni

La campionessa Olimpica della staffetta dei 3.000m di PyeongChang 2018 ha appena 20 anni. Ha vinto l'oro ai campionati del mondo, a fine novembre, nei 1.500m.

• Daeheon Hwang (KOR), 22 anni

Il pattinatore 22enne della Corea del Sud è giovane ed esperto, una combinazione cruciale in questo sport. Ha vinto l'argento nei 500m a PyeongChang 2018, dietro il cinese Dajing Wu. È medaglia di bronzo e d'argento ai Campionati del mondo, rispettivamente, del 2018 e del 2019.

Skeleton

• Hannah Neise (GER), 21 anni

La medaglia d'argento agli YOG di Lillehammer 2016 è diventata la Campionessa del mondo junior nel gennaio 2021 e ha fatto il suo debutto nel circuito senior della Coppa del Mondo nel novembre 2020. Ha concluso al quarto posto per ben due volte in Coppa del Mondo.

• Felix Keisinger (GER), 24 anni

Nel circuito senior da dicembre 2018, l'atleta tedesco ha registrato due secondi posti in Coppa del Mondo ed è arrivato quarto agli ultimi Campionati del mondo, nel 2021. È anche un due volte Campione del mondo junior.

Salto con gli sci

• Marita Kramer (AUT), 20 anni

L'austriaca ha vinto l'oro al Campionato del mondo 2021, nella gara a squadre. Nel novembre 2021, ha vinto una prova di trampolino normale individuale con il maggior distacco di punti dalla seconda classificata mai registrato nella storia della Coppa del Mondo femminile.

• Marius Lindvik (NOR), 23 anni

Il norvegese ha vinto la medaglia d'argento agli YOG di Lillehammer 2016 e si è inserito nella top 10 della classifica generale della Coppa del Mondo nel 2020/21, firmando 12 podi in Coppa del mondo a suo nome.

Pattinaggio di velocità

• Jutta Leerdam (NED), 22 anni

La stella olandese ha già vinto tre titoli mondiali, compresi i 1.000m individuali e due titoli sprint a squadre. È la Campionessa europea in carica di sprint e ha solo 22 anni.

• Gao Tingyu (CHN), 23 anni

Gao ha fatto il suo debutto Olimpico a PyeongChang 2018 vincendo la medaglia di bronzo nei 500m di pattinaggio di velocità maschile. È diventato il primo pattinatore di velocità della Cina a vincere una medaglia alle Olimpiadi, nel maschile. Con il fattore casa a Pechino, è decisamente tra i più ambiziosi a puntare l'oro maschile e a fare la storia del pattinaggio della nazione ospitante.

Snowboard

• Sofia Nadyrshina (ROC), 18 anni

Ha solo 18 anni ma è già Campionessa mondiale e pluricampionessa mondiale junior. Negli ultimi Campionati del mondo senior, nel 2021, ha vinto l'argento nello slalom gigante parallelo e l'oro nello slalom parallelo.

• Yūto Totsuka (JPN), 20 anni

Lo snowboarder giapponese ha vinto l'oro ai Campionati del mondo 2021 di halfpipe e ha già diverse vittorie in Coppa del Mondo a suo nome. Ha partecipato a PyeongChang 2018, ma ha dovuto abbandonare la competizione dopo una brutta caduta.