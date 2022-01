Com'è il nuovo evento a squadre miste di salto con gli sci a Beijing 2022?

Per promuovere l'uguaglianza di genere ai Giochi, gli eventi misti sono stati inseriti fin dalle prime Olimpiadi Giovanili nel 2010 e molti di loro sono stati successivamente introdotti nel programma Olimpico.

Tra questi anche l'evento a squadre miste di salto con gli sci, che farà il suo debutto Olimpico a Beijing 2022. Le nazioni che si qualificano con un minimo di due uomini e due donne saranno ammissibili avranno la possibilità di iscrivere una squadra a questo evento.

La squadra mista di salto con gli sci della Germania Foto di 2021 Getty Images

La gara a squadre miste di salto con gli sci a Beijing 2022

Il salto con gli sci a squadre miste ha fatto il suo debutto a livello internazionale in Coppa del Mondo nel novembre 2012. L'anno successivo, ha fatto la sua prima apparizione in assoluto ai Campionati del Mondo. Ora è il turno dei Giochi Olimpici Invernali!

L'evento si svolge sul trampolino normale e prevede lo stesso metodo di punteggio della gara a squadre di salto con gli sci maschile. Ogni squadra è composta da 4 atleti, due donne e due uomini, che gareggiano nel seguente ordine: donna - uomo - donna - uomo.

L'evento consiste in un turno di prova e due turni di gara. Le migliori 8 squadre del primo turno passano al secondo. Si batteranno poi per le medaglie nell'ordine inverso alla classifica.

Ora che abbiamo chiarito le basi, passiamo ai dettagli.

LEGGI ANCHE: Come sarà la staffetta mista a squadre di slittino a Beijing 2022?

Sara Takanashi Foto di 2018 Getty Images

Come seguire l'evento a squadre miste di salto con gli sci a Beijing 2022

Il National Ski Jumping Centre farà da cornice alle competizioni di salto con gli sci (e anche la sezione di salto con gli sci dell'evento di combinata nordica) a Pechino 2022.

La gara di salto con gli sci a squadre miste avrà luogo il 7 febbraio. Sarà la terza serie di medaglie assegnate nella gara di questa disciplina, dopo le gare individuali di salto femminile (5 febbraio) e maschile (6 febbraio).

Il Trial Round si svolgerà tra le 18:28 e le 19:07 (ora locale), seguito dal primo turno di gara (19:45). Il round finale prenderà il via alle 20:51 e terminerà alle 21:27.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che bisogna sapere sullo slalom parallelo a squadre di Beijing 2022.

Cosa rende l'evento a squadre miste così speciale? La parola agli atleti

L'evento misto a squadre farà il suo atteso debutto Olimpico a Beijing 2022. Alle Olimpiadi Invernali Giovanili, la competizione a squadre è stata disputata come evento misto fin dalla prima edizione, Innsbruck 2012. Tuttavia, il formato attuale (due donne e due uomini) non è stato adottato fino a Losanna 2020.

"È fantastico! Non abbiamo così tante competizioni insieme alle ragazze ed è fantastico stare in gruppo con loro, con un altro spirito e un'altra atmosfera", ha detto Karl Geiger a Eurosport dopo aver vinto la medaglia d'oro ai Mondiali 2019.

"Saltare in un evento di squadra mista è completamente diverso dalla competizione individuale", ha detto l'emergente austriaco Daniel Tschofenig a FIS Ski lo scorso febbraio dopo aver vinto un evento di Coppa del Mondo a squadre miste. "Hai tutta la squadra dietro di te. Questo è il mio primo podio in Coppa del Mondo, quindi sono estremamente felice. Sono davvero orgoglioso di far parte di questa squadra".

In questa specialità, Geiger e Tschofenig potrebbero essere in lotta per le medaglie.

Chi tenere d'occhio nella gara di salto con gli sci a squadre miste?

Chi saranno i primi Campioni Olimpici nella gara a squadre di salto con gli sci? La Germania è uno dei nomi più sicuri. Ha vinto la medaglia d'oro negli ultimi quattro Campionati del Mondo e ha raggiunto il podio in tutte e cinque le edizioni (compreso il bronzo nel 2013).

Lo scorso febbraio ha vinto di nuovo con una squadra che includeva il 3 volte Campione del mondo a squadre miste Markus Eisenbichler (l'unico saltatore a vincere l'oro individuale, a squadre e a squadre miste nella stessa edizione - 2019), Katharina Althaus (argento Olimpico nel 2018), Karl Geiger - che ha raggiunto il podio in tutti e 4 i suoi eventi ai Campionati del mondo di quest'anno e Anna Rupprecht.

Ma non sarà facile. Sono 3 in particolare le squadre che potrebbero rappresentare una minaccia per la Germania: l'Austria - che ha vinto medaglie in 4 dei 5 Campionati del mondo in cui questo evento si è svolto, la Norvegia - che ha vinto l'argento lo scorso febbraio e il Giappone, l'unica nazionale a non chiamarsi Germania a diventare Campione del mondo (2013).