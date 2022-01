Come seguire lo short track ai Giochi Olimpici di Beijing 2022

Il programma dello short track alle Olimpiadi invernali di Beijing 2022 presenta 9 eventi in totale, tra cui la staffetta mista a squadre, che farà il suo debutto Olimpico.

Le gare si svolgeranno dal 5 al 16 febbraio.

Continua a leggere per scoprire maggiori dettagli sulla competizione in programma a Pechino 2022.

LEGGI ANCHE: Short track Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Short track a Beijing 2022: le gare in programma

Il calendario dello short track alle Olimpiadi invernali prevede 9 eventi: 4 per gli uomini, 4 per le donne e un evento misto a squadre.

Uomini: 500m, 1000m, 1500m, staffetta 5000m

Donne: 500m, 1000m, 1500m, staffetta 3000m

La staffetta mista a squadre

La staffetta mista a squadre farà il suo debutto Olimpico dopo essere stata introdotta nel programma della Coppa del Mondo nella stagione 2018-19. L'evento consiste in una gara di 2000 metri, in cui due donne e due uomini dello stesso Paese si alternano per coprire 18 giri. Ogni pattinatore gareggia due volte, seguendo questo ordine: donna-donna-uomo-donna-uomo.

Le stelle dello short track da tenere d'occhio a Beijing 2022

Arianna Fontana, la Campionessa Olimpica in carica nei 500 metri femminili, è a una medaglia dal diventare l'atleta di maggior successo nella storia dello short track Olimpico. L'italiana si è assicurata l'oro nei 500 metri, l'argento nella staffetta 3000m e il bronzo nei 1000m a PyeongChang 2018, portando il suo totale a 8 medaglie in 4 Giochi.

La sensazione olandese Suzanne Schulting sarà la favorita per portare a casa più podi dopo che aver vinto l'oro in ogni evento ai Campionati del mondo 2021. Schulting (che ha anche vinto i 1000 metri a PyeongChang 2018) potrebbe lottare per compiere la stessa impresa a Pechino 2022 e non c'è dubbio che sarà tra i favoriti per la medaglia indipendentemente dagli eventi in cui gareggia.

Sul fronte maschile, il Campione Olimpico dei 500 metri del 2018 e detentore del record mondiale Wu Dajing (CHN) (che ha anche vinto l'argento con i suoi compagni di squadra cinesi nella staffetta 5000 metri ai Giochi del 2018) è il favorito per mantenere il suo titolo, ma i fratelli ungheresi Shaolin Sandor e Shaoang Liu (membri della squadra vincente della staffetta 5000 metri dell'Ungheria a PyeongChang 2018) rappresentano una grande minaccia. Shaolin ha vinto i 1000 metri ed è arrivato secondo dietro a suo fratello nella classifica generale ai Campionati mondiali del 2021, mentre Shaoang si è appeso al collo l'oro nei 500 metri e l'argento nei 1000 metri. Entrambi hanno anche vinto l'argento in quanto elementi della squadra ungherese della staffetta.

LEGGI ANCHE: Arianna Fontana senza limiti: testa a Beijing 2022, cuore a Milano Cortina 2026.

Il programma dello short track alle Olimpiadi Inveernali di Beijing 2022

Sede di gara: Stadio indoor della Capitale

(Orari cinesi, UTC+8)

5 febbraio

19:00 - Donne 500m - Batterie

19:38 - Uomini 1000m - Batterie

20:23 - Staffetta mista a squadre - Quarti di finale

20:53 - Staffetta mista a squadre - Semifinali

21:18 - Staffetta mista a squadre - Finale B

21:26 - Staffetta mista a squadre - Finale A

7 febbraio

19:30 - Donne 500m - Quarti di finale

19:44 - Uomini 1000m - Quarti di finale

20:13 - Donne 500m - Semifinali

20:20 - Uomini 1000m - Semifinali

20:41 - Donne 500m - Finale B

20:46 - Donne 500m - Finale A

20:52 - Uomini 1000m - Finale B

20:58 - Uomini 1000m - Finale A

9 febbraio

19:00 - Uomini 1500m - Quarti di finale

19:44 - Donne 1000m - Batterie

20:29 - Uomini 1500m - Semifinali

20:45 - Donne 3000m Staffetta - Semifinali

21:13 - Uomini 1500m - Finale B

21:20 - Uomini 1500m - Finale A

11 febbraio

19:00 - Donne 1000m - Quarti di finale

19:18 - Uomini 500m - Batterie

19:55 - Donne 1000m - Semifinali

20:04 - Uomini 5000m Staffetta - Semifinali

20:37 - Donne 1000m - Finale B

20:43 - Donne 1000m - Finale A

13 febbraio

19:00 - Uomini 500m - Quarti di finale

19:27 - Uomini 500m - Semifinali

19:35 - Donne 3000m Staffetta - Finale B

19:44 - Donne 3000m Staffetta - Finale A

20:09 - Uomini 500m - Finale B

20:14 - Uomini 500m - Finale A

16 febbraio

19:30 - Donne 1500m - Quarti di finale

20:15 - Donne 1500m - Semifinali

20:32 - Uomini 5000m Staffetta - Finale B

20:44 - Uomini 5000m Staffetta - Finale A

21:11 - Donne 1500m - Finale B

21:18 - Donne 1500m - Finale A

Come guardare lo short track ai Giochi Olimpici di Beijing 2022

Lo short track è uno sport caotico, con i pattinatori in continua lotta per la posizione. È normale, quindi, che nel corso delle ultime due Olimpiadi Invernali (Sochi 2014 e PyeongChang 2018), nessun pattinatore sia stato in grado di difendere con successo il proprio titolo, fatta eccezione per la staffetta femminile di 3000 metri della Corea del Sud.

A differenza del pattinaggio di velocità, lo short track vede gli atleti competere l'uno contro l'altro in una serie di round. In questo caso la posizione conta, perché chi taglia il traguardo tra i primi passa ai turni successivi. Di solito, da 4 a 6 atleti si sfidano in ogni gara, con manche seguite da quarti di finale, semifinali e una finale.

Gli atleti indossano il casco, poiché il rischio di cadere è molto più alto che nel pattinaggio di velocità. La strategia è fondamentale, soprattutto nelle distanze più lunghe, in quanto gli atleti devono decidere se stare nella parte anteriore per evitare i pericoli dello stare in mezzo al gruppo oppure rimanere dietro e conservare l'energia.