Pattinaggio di velocità: Lollobrigida è bronzo Olimpico nella mass start femminile a Beijing 2022!  Vince l'olandese Schouten

Pattinaggio di velocità: secondo podio per Lollobrigida!

Francesca Lollobrigida si prende il secondo podio della sua Olimpiade di Beijing 2022 conquistando il bronzo nella mass start. Per la 31enne, già argento nei 3000 metri, è stata una finale molto tattica.

Dopo aver vinto la sua batteria di semifinale, l'atleta laziale è rimasta in gruppo fino all'ultimo giro prima di partire poi per una volata che l'ha vista arrivare dietro a due avversarie. Dopo l'amaro quarto posto centrato a PyeongChang 2018 nella stessa specialità, è quindi arrivato il riscatto per quella che sarà la portabandiera dell'Italia nel corso della Cerimonia di Chiusura in previsione domani, domenica 20 febbraio.

A conquistare l'oro è l'olandese Irene Schouten, già vittoriosa proprio ai danni di Lollobrigida nei 3000 metri. La campionessa Olimpica chiude così con 3 ori quello che è stato un fantastico torneo per lei.

Secondo posto invece per la canadese Ivanie Blondin.

Questa gara ha chiuso ufficialmente il programma Olimpico del pattinaggio di velocità.

IL PODIO DELLA MASS START FEMMINILE DI PATTINAGGIO DI VELOCITÀ ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Ivanie BLONDIN (CAN)

3 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

Francesca Lollobrigida: " Abbastanza felice"

Le parole della pattinatrice azzurra al termine della gara:

"Sono abbastanza felice perché è la mia seconda medaglia individuale. Sono solo un po' triste perché ho perso un po' di velocità nell'ultimo giro, ma fa parte del gioco. Sono comunque felice. All'inizio quasi odiavo le gare di distanza specifiche. Quindi, quando sono arrivata alla mass start, ho pensato: 'OK, questa è la mia occasione’. Quattro anni fa ci sono andata così vicina ed è stato così brutto per me. Ma quel brutto momento è ciò che mi ha portato qui, quindi sono grata per il mio passato e per quegli errori che mi hanno portato qui".

Queste invece le dichiarazioni di Irene Schouten:

“Il mio sogno era di essere chiamata campionessa Olimpica dopo questi Giochi e ora lo sono tre volte. Sto vivendo un sogno”.

Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: risultati e podi degli uomini

500 METRI

1 - Gao TINGYU (CHN)

2 - Cha MIN-KYU (KOR)

3 - Wataru MORISHIGE (JAP)

1000 METRI

1 - Thomas KROL

2 - Laurent DUBREUIL (CAN)

3 - Havard Holmefjord LORENTZEN (NOR)

1500 METRI

1 - Kjeld NUIS (NED)

2 - Thomas KROL (NED)

3 - Kim MIN-SEOK (KOR)

5000 METRI

1 - Nils VAN DER POEL (SWE)

2 - Patrick ROEST (NED)

3 - Hallgeir ENGEBRATEN (NOR)

10.000 METRI

1 - Nils VAN DER POEL (SWE)

2 - Patrick ROEST (NED)

3 - Davide GHIOTTO (ITA)

INSEGUIMENTO A SQUADRE

1 - Norvegia

2 - ROC

3 - Stati Uniti

MASS START

1 - Bart Swings (BEL)

2 - Chung Jae Won (KOR)

3 - Lee Seung-hoon (KOR)

Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: risultati e podi delle donne

500 METRI

1 - Erin JACKSON (USA)

2 - Miho TAKAGI (JAP)

3 - Angelina GOLIKOVA (ROC)

1000 METRI

1 - Miho TAKAGI (JAP)

2 - Jutta LEERDAM (NED)

3 - Brittany BOWE (USA)

1500 METRI

1 - Ireen WÜST (NED)

2 - Miho TAKAGI (JAP)

3 - Antoinette DE JONG (NED)

3000 METRI

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

3 - Isabelle WEIDEMANN (CAN)

5000 METRI

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Isabelle WEIDEMANN (CAN)

3 - Martina SABLIKOVA (CZE)

INSEGUIMENTO A SQUADRE

1 - Canada

2 - Giappone

3 - Olanda

MASS START

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Ivanie BLONDIN (CAN)

3 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

