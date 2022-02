Francesca Lollobrigida verso la mass start di pattinaggio di velocità a Beijing 2022: "Ho trasformato la delusione in motivazione"

Francesca Lollobrigida: "Serviranno testa e strategia"

Le dichiarazioni di Francesca Lollobrigida, che sabato 19 febbraio alle 17 cinesi (ore 10 italiane) sarà tra le protagoniste della mass start. L'obiettivo è far meglio rispetto all'amaro quarto posto di PyeongChang 2018.

“Sono riuscita a trasformare la delusione di quattro anni fa in motivazione per prepararmi al meglio per queste Olimpiadi. Sono cresciuta e maturata e i risultati si vedono. Per cui, se ora sono ciò che sono lo devo anche quella delusione di quattro anni fa. Sarà una prova complicata. Io sono in condizione smagliante, ma non basta solo il fisico. Servirà strategia e tanta testa. Purtroppo io sarò sola e dovrò confrontarmi con una coppia di giapponesi, olandesi, canadesi ecc... Anche un pizzico di fortuna sarà ben accetto“.

La grande stagione di Francesca Lollobrigida

La 31enne laziale, che sarà portabandiera azzurra alla Cerimonia di Chiusura, è reduce da un'ottima stagione di Coppa del Mondo, dove ha raccolto 4 podi:

3ª Tomaszów Mazowiecki(POL) - 3000 m

3ª Tomaszów Mazowiecki(POL) - Mass Start

1ª Calgary(CAN) - 3000 m

1ª Calgary(CAN) - Mass Start

Inoltre, agli Europei di Heerenveen (NED) 2022 ha raccolto due terzi posti nei 3000 m e 1500 m. In bacheca si contano, tra gli altri, un bronzo mondiale nei 1500 m e 6 medaglie continentali.

Nella gara d'esordio di Beijing 2022, si è appesa al collo un argento Olimpico nei 3000 metri.

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale

