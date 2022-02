Irene Schouten è la nuova campionessa Olimpica nei 5000 metri di pattinaggio di velocità

Schouten trionfa nei 5000 metri e firma il nuovo record Olimpico, Lollobrigida è quarta

Continua il dominio olandese nel programma Olimpico del pattinaggio di velocità. Dopo l'oro da poco conquistato nei 3000 metri, Irene Schouten fa il bis portando a casa l'oro anche nei 5000 metri rifilando oltre 4 secondi alla sua prima inseguitrice, la canadese Isabelle Weidemann, che mette in bacheca un ottimo argento. Bronzo per la ceca Martina Sablikova. La campionessa classe 1992 ha inoltre abbattuto di circa 3 secondi il record Olimpico sulla distanza, che resisteva da Salt Lake City 2002 con il 6:46.91 della tedesca Claudia Pechstein. Per la Schouten è infatti arrivato un superlativo 6:43.51.

Sfuma di poco il podio per l'azzurra Francesca Lollobrigida, alla quale non è sufficiente abbassare di oltre 10 secondi il suo record personale sulla distanza per riuscire ad appendersi al collo la medaglia di bronzo. La pattinatrice laziale proverà a rifarsi in occasione della mass start in programma sabato 19 febbraio.

LA TOP 3 DEI 5000 METRI FEMMINILI DI PATTINAGGIO DI VELOCITÀ - PECHINO 2022

1- Irene SCHOUTEN (NED) 6:43.51

2- Isabelle WEIDEMANN (CAN) +4.67

3- Martina SABLIKOVA (CZE) +6.58

4 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA) +8.25

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

11 febbraio

16:00 - 17:55 -- 10000m uomini

12 febbraio

16:00 - 16:23 -- Team pursuit donne - Quarti di finale

16:53 - 17:34 -- 500m uomini

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

15:24 - 15:30 -- Team pursuit donne - Finale D

15:30 - 15:36 -- Team pursuit donne - Finale C

15:43 - 15:49 -- Team pursuit uomini - Finale D

15:49 - 15:55 -- Team pursuit uomini - Finale C

16:22 - 16:28 -- Team pursuit donne - Finale B

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:41 - 16:47 -- Team pursuit uomini - Finale B

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale

