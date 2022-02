Wust è oro e record Olimpico nei 1.500m femminili del pattinaggio di velocità. Sesta Lollobrigida

La gara dei 1.500 m individuale femminile del pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 si è conclusa, nella tarda mattinata italiana del 7 febbraio, nell'avveniristica sede del National Speed Skating Oval.

La vittoria è andata all'olandese Ireen Wust con un tempo di 1:53.28, nuovo record Olimpico. Seconda, alle sue spalle, la giapponese Miho Takagi, che ha terminato la gara in 1:53.72. Completa il podio un'altra olandese, Antoniette de Jong, con il crono di 1:54.82.

Unica italiana in gara nella distanza e la prima ad aprire una breccia nel muro giappo-olandese dei primi 4 risultati, Lollobrigida ha concluso con un sesto posto e un tempo di 1:55.20. L’italiana, dopo lo spettacolare esordio nella gara inaugurale dei 3.000 metri, ha celebrato in pista il suo 31º compleanno, chiudendo a soli 38 centesimi dal bronzo e con 1.92 di distacco dal record di Wust.

Tutti i dettagli della gara QUI.

Ecco le dichiarazioni post gara della pattinatrice azzurra ai microfoni della RAI:

Sono comunque contenta. Ovvio, mi dispiace, ma sentivo ancora nelle gambe il peso della 3000. È stato bellissimo, ma non ho potuto defaticare. Anche le altre che hanno fatto una gran 3000, oggi, sono arrivate dietro di me. Avere un solo giorno di differenza non è stata il massimo, ma ero l'unica medagliata della 3000 a partecipare nei 1500. Non ho rimpianti, non recrimino niente. Sentivo il ghiaccio un po' pesante, ma l'ho visto anche nei 5000 uomini di ieri. Sarà dura nei 5000, ci sarà da divertirsi. Lì non ho aspettative, voglio farla per prendere più feeling perché un conto è l'allenamento e un'altro la gara. Ho due giorni per preparare le gambe, l'importante è defaticare. È l'arma vincente, perché siamo tutte lì vicino. Poi avrò più tempo per preparare la mass start, ma sono tranquilla: ho già una medaglia al collo. Non mi arrendo, ma sono tranquilla. Posso dire che non avendo purtroppo una compagna di squadra sarà la più dura di tutte, perché non posso fare affidamento solo sulle mie forze. Bisogna fare gioco di squadra. Ci vuole anche un po' di fortuna.