Francesca Lollobrigida portabandiera dell'Italia alla Cerimonia di Chiusura alle Olimpiadi di Beijing 2022

Lollobrigida portabandiera. Malagò: "Giusto riconoscimento"

Sarà francesca Francesca Lollobrigida la portabandiera italiana alla Cerimonia di Chiusura alle Olimpiadi di Beijing 2022, in programma domenica 20 febbraio alle 20 ora cinese (ore 13 italiane).

Una grande soddisfazione per lei, che sta vivendo i secondi Giochi della carriera dopo quelli di PyeongChang 2018.

"È un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni - dichiara Giovanni Malagò, presidente Coni, ai microfoni Rai -. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale di attenzione verso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e il suo presidente Andrea Gios, che hanno onorato questi Giochi conquistando importanti successi per l'Italia Team".

Le Olimpiadi della 31enne non sono però ancora finite. Sabato 19 febbraio a partire dalle 15.45 cinesi (8.45) l'atleta laziale sarà impegnata nella mass start, con l'obiettivo di centrare una nuova medaglia dopo l'argento conquistato nei 3000 metri.

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, Momento migliore del 5 febbraio: Fontana e Lollobrigida, le saette d'argento del ghiaccio italiano.

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, Schouten vince l'oro nei 3000m davanti all'azzurra Lollobrigida.