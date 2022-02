La Norvegia vince l'oro Olimpico a Beijing 2022 nell'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità

Pattinaggio di velocità: festa norvegese nel team pursuit maschile

La Norvegia ha vinto la finale dell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità maschile, diventando la prima nazione a conquistare due ori Olimpici, peraltro consecutivi, nella storia dell'evento.

La squadra, composta da Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen è entrata in finale come sfavorita dopo che ROC aveva battuto il record Olimpico in semifinale, stabilendo un tempo di 3:36.62.

Gli scandinavi hanno però avuto la meglio sulla squadra russa concludendo la gara in 3:38.08, oltre due secondi prima dei loro rivali (3:38.08).

Nella finale B, che ha deciso i vincitori della medaglia di bronzo, gli Stati Uniti hanno potuto festeggiare fermando il cronometro sul tempo di 3:38.81.

Giù dal podio invece l'Olanda, quarta.

L'Italia ha invece chiuso in settima posizione.

LEGGI ANCHE: 10.000 Olimpici, van der Poel secondo oro con record, argento Roest e bronzo Italia con Ghiotto.

IL PODIO DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1- Norvegia

2- ROC

3- Stati Uniti

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, Momento migliore del 5 febbraio: Fontana e Lollobrigida, le saette d'argento del ghiaccio italiano.

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale

LEGGI ANCHE: Come seguire il pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.