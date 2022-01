Come seguire il pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Un totale di 166 atleti di pattinaggio di velocità - 83 per genere - sarà in gara alle Olimpiadi invernali di Beijing 2022.

Questi pattinatori sono tra gli atleti più veloci sul ghiaccio e, con un totale di 14 eventi che si terranno all'Oval nazionale di pattinaggio di velocità a Pechino (noto anche come il "Nastro di ghiaccio"), si tratta dello sport con più eventi ai Giochi.

La 24esima competizione Olimpica di pattinaggio di velocità si svolgerà dal 5 al 19 febbraio. Continua a leggere per scoprire il programma degli eventi e il modo migliore per seguire l'azione.

LEGGI ANCHE: Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Gli eventi di pattinaggio di velocità a Beijing 2022

Ci sono 14 eventi di pattinaggio di velocità a Pechino 2022 - 7 per gli uomini e 7 per le donne.

Lo speed skating è una delle tre discipline di pattinaggio alle Olimpiadi invernali (insieme a pattinaggio di figura e short track) ed è uno dei soli 6 sport che esistono ai Giochi Olimpici Invernali dal debutto nel 1924 in Francia.

Le stelle del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Beijing 2022

Il Paese da tenere d'occhio nel pattinaggio di velocità Olimpico, come sempre, è l'Olanda. Inventori di questo sport, gli olandesi sono sempre competitivi sul ghiaccio e Pechino 2022 non farà eccezione.

Sven Kramer continua a essere un punto di riferimento in campo maschile. Il veterano della velocità e 9 volte medaglia ai Giochi ha già annunciato che i Giochi del 2022 (i suoi quinti) saranno gli ultimi.

Sul fronte femminile, l'olandese Ireen Wüst rimane la regina dell'ovale. È l'atleta Olimpica invernale più decorata di tutti i tempi nella disciplina e cercherà di aggiungere nuove medaglie alle 11 già messe in bacheca.

Altri atleti che potrebbero lottare per un podio ai Giochi sono gli olandesi Kjeld Nuis (medaglia d'oro nei 1000 metri e 1500 metri a PyeongChang), Antoinette de Jong (medaglia di bronzo nei 3000 metri a PyeongChang, Campionessa del mondo in carica nei 3000 metri) e Irene Schouten (medaglia di bronzo 2018 nella mass start, Campionessa del mondo in carica nei 5000 metri), lo svedese Nils van der Poel (detentore del record mondiale e Campione del mondo in carica nei 10000 metri e Campione del mondo nei 5000 metri) e naturalmente le squadre maschile e femminile dei Paesi Bassi nell'inseguimento a squadre.

Gli ex Campioni di pattinaggio in linea della Florida Erin Jackson, Brittany Bowe e Joey Mantia saranno gli atleti da tenere d'occhio per gli Stati Uniti, mentre la pattinatrice giapponese e medaglia d'oro 2018 Ayano Sato sembra pericolosa nei momenti chiave.

LEGGI ANCHE: Pattinaggio di velocità: tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2021/22.

Il programma del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, UTC+8)

5 febbraio

16:30 - 17:51 -- 3000m donne

6 febbraio

16:30 - 18:15 -- 5000m uomini

7 febbraio

16:30 - 17:50 -- 1500m donne

8 febbraio

18:30 - 19:50 -- 1500m uomini

10 febbraio

20:00 - 21:16 -- 5000m donne

11 febbraio

16:00 - 17:55 -- 10000m uomini

12 febbraio

16:00 - 16:23 -- Team pursuit donne - Quarti di finale

16:53 - 17:34 -- 500m uomini

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

15:24 - 15:30 -- Team pursuit donne - Finale D

15:30 - 15:36 -- Team pursuit donne - Finale C

15:43 - 15:49 -- Team pursuit uomini - Finale D

15:49 - 15:55 -- Team pursuit uomini - Finale C

16:22 - 16:28 -- Team pursuit donne - Finale B

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:41 - 16:47 -- Team pursuit uomini - Finale B

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale

Come seguire il pattinaggio di velocità a Beijing 2022

Il pattinaggio di velocità, anche se tra gli sport più eleganti e apparentemente senza sforzo dei giochi invernali, è una delle discipline più faticose in ambito Olimpico.

"Stiamo provando un dolore inimmaginabile", ha detto Brittany Bowe degli Stati Uniti, la donna più veloce del mondo sul ghiaccio sui 1000 metri (e una sfidante nei 1500 metri). "Alla fine di una gara, le gambe ti fanno così male che non riesci a piegare le ginocchia. Senti il sapore del sangue in bocca. Non puoi alzarti, non puoi sederti. Non puoi piegarti per slegare il pattino perché, se lo fai, ti vengono i crampi".

Ogni gara, che si svolge su una pista di ghiaccio di 400 metri, ha sfide specifiche, con i 500 metri, che sono uno "sprint puro" secondo Bowe, e i 1000 e 1500 metri che rappresentano "combinazioni piuttosto emozionanti di velocità, potenza e resistenza".

Le gare di pattinaggio di velocità che si possono godere a Pechino 2022 sono 500 metri, 1000 metri, 1500 metri (uomini e donne), 3000 metri (solo donne) e 5000 metri (sia uomini che donne). Ci sono anche i 10.000 metri (solo uomini) e, infine, la mass start e l'inseguimento a squadre maschile e femminile.

Nonostante le numerose discipline e distanze, una cosa rimane: il pattinaggio di velocità è una delle combinazioni più impegnative di velocità pura, forza e resistenza conosciute nello sport. Non perderti nemmeno un minuto di questa disciplina ai Giochi.