10.000 Olimpici, van der Poel secondo oro con record, argento Roest e bronzo Italia con Ghiotto

All'Ovale Nazionale di Pechino va in scena la gara più lunga del programma del pattinaggio di velocità, e lo svedese Nils van der POEL conferma la sua superiorità bissando il successo dei 5000 demolendo il suo record del mondo (e anche il record Olimpico) con l'eccezionale tempo di 12:30.74.

Secondo ancora una volta l'olandese Patrick ROEST, 12:44.59, che si piazza per meno di un secondo davanti a un gigantesco Davide GHIOTTO 12:45.29 (nuovo record italiano), che mantiene l'Italia in zona podio nella distanza dopo l'oro di Nicola Tumulero a PyeongChang 2018.

Gara fantastica per l'azzurro che ha sfruttato nel migliore dei modi il treno del Campione del mondo van der Poel, restandogli in scia per metà gara per poi perdere inesorabilmente terreno sull'ovale pechinese. Solo il canadese Ted-Jan BLOEMEN ha provato a portare via il bronzo all'italiano, ma ha ceduto nel finale terminando solo ottavo. Quarto l'altro olandese Jorrit BERGSMA (NED) 12:48.94.

Ottima prestazione anche per Michele MALFATTI, 13:01.42 il crono per il debuttante alle Olimpiadi, che migliora il record personale terminando la gara al nono posto.

Per lo svedese, già vincitore nei 5000 metri (con record Olimpico) è la seconda medaglia personale, due ori, e si candida a dominatore assoluto della competizione Olimpica.

Per Roesta, invece, sono quattro le medaglie Olimpiche vinte finora, dopo le due ottenute a PyeongChang mentre per l'italiano, alla seconda partecipazione Olimpica, è il primo metallo alle Olimpiadi Invernali della carriera e si candida per il prossimo evento del Team Pursuit per una possibile altra medaglia.

Ecco le dichiarazioni di Davide Ghiotto, bronzo: "Sono molto felice, una grandissima gioia che resterà un ricordo indelebile per me, mi ripaga del quarto posto al Mondiale maturato nei giri finali: ho lottato come un matto per arrivare terzo, volevo la medaglia a tutti i costi".

"Ho fatto anche il record italiano, sono davvero contento di averlo fatto, ormai quasi non ci speravo più e invece ci sono riuscito nella gara più importante. Mi sono emozionato tantissimo sul podio, spero di realizzare la medaglia in seguito, ora non ci credo ancora. Il panda è introvabile, ho cercato nel negozio e costava parecchio. Adesso ce l’ho e sarà per mio figlio, Filippo, non vedo l’ora di portarglielo. Ringrazio la mia famiglia e le Fiamme Gialle, e i miei compagni di squadra, emozionati come me, questa medaglia è per tutti loro".

Ed ecco quelle di Nils van der Poel, oro: "Sono molto soddisfatto. Questo era l'obiettivo principale quando ho iniziato tre anni fa. Si è rivelato molto meglio di quanto avrei mai potuto immaginare. Tecnicamente, non ho avuto la mia migliore gara ma fisicamente sono in gran forma. Non volevo rischiare di andare troppo forte troppo presto. A cinque giri dalla fine mi sentivo come se il record del mondo fosse a portata di mano, così sono andato solo per quello. Significa molto aver il sostegno di tante persone. Penso anche che ce la fai grazie a chi ti supporta. Le persone principali che lo fanno sono i tuoi amici, quindi questo è per loro".

Seguono aggiornamenti

PODIO 10000M MASCHILI BEIJING 2022

Nils van der Poel (SWE), 12:30.74 (nuovo record del mondo) Patrick Roest (NED), 12:44.59 Davide Ghiotto (ITA),12:45.29 (record italiano)

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, CET+7)

12 febbraio

16:00 - 16:23 -- Team pursuit donne - Quarti di finale

16:53 - 17:34 -- 500m uomini

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

15:24 - 15:30 -- Team pursuit donne - Finale D

15:30 - 15:36 -- Team pursuit donne - Finale C

15:43 - 15:49 -- Team pursuit uomini - Finale D

15:49 - 15:55 -- Team pursuit uomini - Finale C

16:22 - 16:28 -- Team pursuit donne - Finale B

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:41 - 16:47 -- Team pursuit uomini - Finale B

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio