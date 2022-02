Francesca Lollobrigida dopo il bronzo nella mass start a Beijing 2022: "Gli errori di 4 anni fa mi hanno portato qui"

Pattinaggio di velocità: bronzo nella mass start per Lollobrigida

Francesca Lollobrigida non avrebbe voluto chiudere Olimpiadi di Beijing 2022 con una sola medaglia.

Per la portabandiera dell'Italia nel corso della Cerimonia di Chiusura c'era da riscattare l'amaro quarto posto nella mass start di PyeongChang 2018. Un riscatto che è puntualmente arrivato, con la 31enne che si è appesa al collo la medaglia di bronzo.

Davanti a lei l'olandese Irene Schouten (terzo oro per lei a Pechino) e la canadese Ivanie Blondin.

LEGGI ANCHE: Pattinaggio di velocità: Lollobrigida è bronzo Olimpico nella mass start femminile a Beijing 2022! Vince l'olandese Schouten.

Francesca Lollobrigida: "Abbastanza felice"

Le parole della pattinatrice azzurra al termine della gara:

"Sono abbastanza felice perché è la mia seconda medaglia individuale. Sono solo un po' triste perché ho perso un po' di velocità nell'ultimo giro, ma fa parte del gioco. Sono comunque felice. All'inizio quasi odiavo le gare di distanza specifiche. Quindi, quando sono arrivata alla mass start, ho pensato: 'OK, questa è la mia occasione’. Quattro anni fa ci sono andata così vicina ed è stato così brutto per me. Ma quel brutto momento è ciò che mi ha portato qui, quindi sono grata per il mio passato e per quegli errori che mi hanno portato qui".

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, Momento migliore del 5 febbraio: Fontana e Lollobrigida, le saette d'argento del ghiaccio italiano.

IL PODIO DELLA MASS START FEMMINILE DI PATTINAGGIO DI VELOCITÀ ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Ivanie BLONDIN (CAN)

3 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, Schouten vince l'oro nei 3000m davanti all'azzurra Lollobrigida.

Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: risultati e podi delle donne

500 METRI

1 - Erin JACKSON (USA)

2 - Miho TAKAGI (JAP)

3 - Angelina GOLIKOVA (ROC)

1000 METRI

1 - Miho TAKAGI (JAP)

2 - Jutta LEERDAM (NED)

3 - Brittany BOWE (USA)

1500 METRI

1 - Ireen WÜST (NED)

2 - Miho TAKAGI (JAP)

3 - Antoinette DE JONG (NED)

3000 METRI

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

3 - Isabelle WEIDEMANN (CAN)

5000 METRI

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Isabelle WEIDEMANN (CAN)

3 - Martina SABLIKOVA (CZE)

INSEGUIMENTO A SQUADRE

1 - Canada

2 - Giappone

3 - Olanda

MASS START

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Ivanie BLONDIN (CAN)

3 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

LEGGI ANCHE: Beijing 2022: Takagi Miho è oro e record Olimpico nei 1.000m del pattinaggio di velocità.