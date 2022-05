Ce qu'il ne fallait pas rater du week-end : débuts réussis pour les Français en BMX Racing, Marjorie Delassus vice-championne d’Europe et record personnel pour Kevin Bigot

La performance du week-end : tir groupé des Français pour la reprise de la Coupe du monde de BMX Racing

Trois des quatre premières places du classement de la Coupe du monde de BMX Racing hommes sont occupées par des Français après les deux premières manches. Les Tricolores ont brillé à Glasgow pour la reprise de la saison.

Sylvain André a été le plus régulier en terminant les deux courses du week-end à la deuxième place. Il se retrouve en tête du général avant les étapes à Papendal.

Il a été devancé par le Colombien Diego Alejandro Arboleda Ospina le samedi et par son compatriote Jérémy Rencurel le dimanche. C’est la première victoire en Coupe du monde du natif de Beaumont-sur-Oise. Le week-end s’est donc achevé sur un doublé français.

Un triplé aurait même pu être possible si Romain Mayet n'avait pas été impliqué dans une chute.

Le Français a participé aux deux finales du week-end et s’est classé dans le top 5 à chaque fois : 4e le samedi puis 5e le dimanche. Il occupe le quatrième rang du classement provisoire de la saison.

Chez les femmes, Camille Maire, le samedi (6e), et Mariane Beltrando, avec deux septièmes places, ont aussi accédé aux finales.

Tous les résultats des étapes de Coupe du monde de BMX Racing à Glasgow

Le duel du week-end : Marjorie Delassus en argent derrière Mallory Franklin

Marjorie Delassus a remporté la première médaille internationale de sa carrière en devenant vice-championne d’Europe de canoë slalom C1, moins d’un an après avoir terminé les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, à la quatrième place.

Dans le bassin de Liptovsky Mikulas en Slovaquie, il n'y a que Mallory Franklin qui a été plus rapide qu'elle. La Française a été devancée par la Britannique en demi-finale puis en finale. Il n'y a eu qu'1,72 s entre les deux premières quand le titre continental était en jeu.

La céiste française de 24 ans avait assuré sa place sur le podium en établissant le temps de référence avec un chrono de 115,07 s avant le passage de Mallory Franklin. La vice-championne olympique a privé la Française de la médaille d'or avec un départ canon.

« Je suis super contente, car cette médaille est l’aboutissement de beaucoup de travail et ça ouvre mon compteur de médailles chez les seniors. J’ai fait une manche solide en finale, avec un sans-faute et je sais que je peux être encore plus rapide », a réagi la Tricolore.

Chez les hommes, Denis Gargaud-Chanut s'est qualifié en finale avec le meilleur temps de la demi-finale, mais le champion olympique de Rio 2016 a finalement terminé à la neuvième place après avoir raté une porte.

Tous les résultats des Championnats d'Europe de canoë-kayak slalom

La récompense du week-end : Arnaud Démare termine le Giro avec le maillot cyclamen

Deux ans après son premier succès dans le classement par points du Giro, Arnaud Démare a de nouveau terminé en tête du classement par points en Italie, ce dimanche 29 mai à Vérone.

Grâce à ses victoires d'étapes à Messine, Scalea et Cuneo, le cycliste de 30 ans a totalisé 254 points pour devancer Fernando Gaviria Rendon et Mark Cavendish dans le classement des meilleurs sprinteurs. Ces succès lui ont surtout permis d’écrire l’histoire en devenant le Français le plus victorieux de l’histoire du Giro.

Au classement général, le meilleur Français a été Guillaume Martin. Il a terminé à la 14e place à 28 min 37 du vainqueur, l'Australien Jai Hindley.

Tous les résultats du Giro 2022

Le record du week-end : Quentin Bigot passe un cap

Quentin Bigot est rentré dans un cercle fermé ce dimanche 29 mai lors du meeting de Forbach : en améliorant son record personnel à plus de 80 mètres en lancer du marteau, il est devenu le 110e homme et le cinquième Français de l’histoire à y parvenir.

Le Lorrain a réussi 80,14 m, la troisième meilleure performance mondiale de la saison, pour battre le champion olympique Wojciech Nowicki sur le dernier lancer. « J'ai fait 80 mètres : 80,14 m ! C'était un peu une barrière et elle est brisée ! », a reconnu l’athlète de 29 ans qui a terminé 5e à Tokyo 2020 dans les colonnes de L’Équipe.

Les autres résultats du week-end : Bernaz enfin sacré, Gressier s’impose à domicile, les Français sur les podiums du FISE

Voile

Jean-Baptiste Bernaz a marqué l’histoire de la voile ce week-end au Mexique. Il est devenu le premier champion du monde français en ILCA 7. Six ans après une médaille d'argent sur ce même plan d'eau de Riviera Nayarit, celui qui a terminé quatre fois dans le top 10 des Jeux Olympiques en Laser, mais jamais sur le podium, a été sacré à l'issue d'une semaine maîtrisée.

Il a été le plus régulier pour devancer le Chypriote Pavlos Kontides et le Croate Filip Jurisic.

« Je savoure ! J’avais tellement envie de gagner ce titre : ça fait des années que je cours après ! C’est une énorme satisfaction », a réagi l’athlète de 34 ans.

Les résultats des Championnats du monde d'ILCA 7 hommes

Athlétisme

En athlétisme, Jimmy Gressier a remporté la Coupe d’Europe du 10 000 m. À Pacé en Bretagne, l'athlète de 25 ans s'est imposé en 27 min 24 s 51. Ce chrono lui permet de réaliser les minima pour les Championnats d'Europe et du monde.

Judo

Le PSG Judo a réalisé le doublé aux Championnats de France par équipes 1ere division. Les hommes emmenés par Teddy Riner, qui effectuait son retour à la compétition après les Jeux de Tokyo 2020, et les femmes dans le sillage de Romane Dicko ont décroché le titre national en battant respectivement le FLAM 91 et Blanc-Mesnil en finale. C’est la première fois que le club de la capitale gagne l’or dans ces deux épreuves.

À LIRE AUSSI : Le plan pour emmener Teddy Riner au top de sa forme aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Skateboard street, BMX Freestyle & breaking

Les Français ont brillé dans les épreuves olympiques au programme du FISE Montpellier. Les athlètes tricolores qui ont participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021 ont brillé avec les victoires de Charlotte Hym et Aurélien Giraud en skateboard street et le bronze d'Anthony Jeanjean en BMX Freestyle. En breaking femmes, la France a aussi récolté deux médailles avec l'argent de Kimie et le bronze de Senorita Carlota.

Tous les résultats du FISE Montpellier

Les événements de la semaine : fin de Roland-Garros, Ligue de diamant et Grand Prix de judo

La semaine sera rythmée par les matchs de tennis à la Porte d’Auteuil pour la deuxième moitié de la quinzaine à Roland-Garros. Dans les autres disciplines, un meeting de la Ligue de Diamant est prévu à Rabat le 5 juin. Ce même jour, le Grand Prix de Tbilisi se terminera en judo après trois jours de compétition dans la capitale géorgienne.