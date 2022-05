Quatre Français à suivre sur le Giro 2022

Est-ce qu’au moins un Français va remporter un maillot distinctif sur le Giro pour la troisième année consécutive ? Avec 13 Tricolores sur la ligne de départ de la première étape à Budapest ce vendredi 6 mai, ce n’est pas impossible.

Surtout que parmi eux, on retrouve Arnaud Démare vainqueur du classement par points en 2020 ou Romain Bardet qui a terminé dans le top 10 l’an passé.

Ils ne seront pas les seuls à viser les podiums. Guillaume Martin sera le leader de la Cofidis et Lilian Calmejane aura l’opportunité de rentrer dans un cercle très fermé.

Découvrez les quatre cyclistes français qui vont animer sur les routes italiennes du Giro entre Budapest et Vérone du 6 au 29 mai.

La vie en rose pour Romain Bardet ?

Romain Bardet va participer au Giro pour la deuxième fois de sa carrière. Et comme l’an passé, il va se présenter avec des objectifs importants. Le Français avait terminé son premier Tour d’Italie à la septième place du classement général. Maintenant qu’il s’avance sur un terrain connu, le coureur de la Team DSM se présente avec des ambitions encore plus élevées. Il en a parlé à Eurosport.

« Je pense que je l'aborde avec de très bonnes dispositions, de la fraîcheur, et j'ai pu m'entraîner comme je voulais. Je veux arriver à Budapest avec 100 % de mes moyens et que la course s'élance. Quant à savoir si je vais faire 5e, 6e ou plus haut, je l’espère… »

Le cycliste de 31 ans prépare cet objectif depuis l’automne dernier. Il n’est pas beaucoup sorti sur le circuit mondial et ce choix de privilégier les stages en altitude semble être validé par sa montée en puissance : le Français a gagné le Tour des Alpes à la mi-avril.

En Italie, Romain Bardet va bénéficier d’un terrain qui semble lui convenir plus que le Tour de France où il a terminé deux fois sur le podium (2e en 2016, 3e en 2017).

Pour cette 105e édition du Tour d'Italie, le nombre de kilomètres en contre-la-montre sera même en baisse par rapport à l’an passé. Une bonne nouvelle pour celui qui était dans le top 5 du classement général du Giro 2021 avant la dernière étape, un contre-la-montre. Tous les feux semblent être au vert pour que Romain Bardet se mêle à la lutte pour le maillot rose.

Arnaud Démare vise la victoire aux points

La dernière fois qu’Arnaud Démare a participé au Giro, il a levé les bras à Villafranca Tirrena, Matera, Brindisi et Rimini puis ramené le maillot cyclamen de meilleur sprinteur jusqu'à Milan.

Ces quatre victoires d’étapes ajoutées à celle de l’année précédente à Modène font de lui le cycliste français en activité qui a gagné le plus d’étapes sur le Giro.

Le cycliste de 30 ans aura l’occasion d’assurer encore un peu plus ce statut lors du Tour d’Italie 2022. Le premier Grand tour de l’année est clairement un objectif pour celui qui ne sera pas au départ du Tour de France en juillet.

De l’autre côté des Alpes, sept étapes semblent promises aux sprinteurs cette année, soient autant de chance pour lui de se montrer. Et de reprendre confiance. Son compteur de victoire est toujours bloqué à zéro depuis le début de l’année.

Le natif de Beauvais l’a dit lui-même au début de l’année, il garde de « bons souvenirs » du Giro. Il pourrait en profiter pour retrouver le chemin du succès et peut-être même viser plus haut quand on connaît sa réussite sur les routes de la Botte. En 2016, Arnaud Démare s’était offert un Monument en remportant Milan - San Remo. Ça tombe bien, la 13e étape partira de la cité ligurienne.

Guillaume Martin à la découverte du Giro

Le 6 mai, Guillaume Martin sera au départ du Giro pour la première fois de sa carrière. C’est bien simple, la dernière fois qu’il a découvert un Grand tour, le Français a terminé avec le maillot de meilleur grimpeur. C’était en 2020 sur la Vuelta.

Depuis, le leader de la Cofidis a confirmé qu’il fallait compter sur lui dans les courses de trois semaines. Il a terminé dans le top 10 du Tour de France (8e) et du Tour d’Espagne (9e) l’an passé. Et le cycliste 28 ans pense pouvoir briller sur les routes italiennes.

En début de saison, il a confié à l’AFP que le Tour d’Italie pouvait lui convenir sur plusieurs points.

« Le Giro, une course qui m'a toujours attiré, qui est faite pour les grimpeurs et qui peut correspondre à mes qualités. Elle a lieu à un moment de l'année où je suis souvent en forme, sans trop savoir pourquoi. C'est une question de chronobiologie. D'habitude, j'étais en stage, c'était dommage. J'avais envie de courir le Giro. La décision avait été prise avant de connaître le parcours et on s'était gardé la possibilité de faire marche arrière. Mais, avec peu de chronos et un parcours montagneux, j'ai été conforté dans ma volonté d'aller en Italie. »

Guillaume Martin pourra profiter des spectaculaires cols italiens et notamment le Passo Pordoi, le point culminant de cette année, pour confirmer qu’il a les qualités pour jouer les premiers rôles dans le classement de la montagne, mais aussi dans le classement général.

Lilian Calmejane, un triplé à compléter

Lilian Calmejane sera aussi au départ de son premier Giro. Et si les maillots distinctifs semblent hors de portée pour lui, il pourra viser des victoires d’étapes. Le natif d'Albi n’est ni un sprinteur, ni un grimpeur, mais il a les qualités pour briller sur les étapes accidentées ou quand la route commence à s’élever.

Le Français a aussi la capacité à sentir les coups pour prendre la bonne échappée. S'il arrive à pleinement exploiter ses qualités, le coureur de l’AG2R - Citroën Team pourrait réaliser un exploit rare pour un cycliste français : être un vainqueur d’étape sur les trois Grands Tours.

Dans l’histoire, ils ne sont que neuf à y être arrivés dont certains des plus grands comme Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Laurent Fignon, Laurent Jalabert et plus récemment Thibaut Pinot. Lilian Calmejane peut devenir le 10e Tricolore à y arriver.

Le cycliste de 29 ans a déjà levé les bras à San Andrés de Teixido en 2016 quand il participait à la Vuelta pour sa première saison chez les professionnels, et à la station des Rousses l'année suivante pour sa première apparition sur la Grande Boucle. Lilian Calmejane sait désormais ce qui lui reste à accomplir pour sa première participation au Giro : marquer l’histoire.