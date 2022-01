Un mois avant les Jeux : les favoris à Beijing qui ont manqué la médaille à PyeongChang

Lorsqu’un athlète est en quête de médaille, échouer au tout dernier moment est l’une des expériences les plus frustrantes qui puisse lui arriver. Olympics.com vous fait revivre les histoires de cinq athlètes qui ont manqué le podium à PyeongChang 2018 mais qui sont toujours parmi les favoris à Beijing 2022.

Joey Mantia (USA)

L’Américain Joey Mantia était une légende du roller en ligne avant de se tourner vers le patinage de vitesse. À 24 ans, il comptait déjà 28 titres de champion du monde dans la discipline qui ne figure pas au programme des Jeux Olympiques. Depuis qu’il a troqué ses rollers pour le patinage de vitesse, Mantia a prouvé qu’il en avait également sous les patins. En 2017, il a remporté les Championnats du monde de mass start et aux Jeux Olympiques de PyeongChang, il est arrivé quatrième en finale du 1 000 mètres.

Depuis les Jeux de 2018, Mantia a remporté deux nouveaux titres de champion du monde en mass start. Il avait d’ailleurs remporté sa dernière médaille d’or seulement un mois et demi après avoir contracté la COVID-19. Mantia, qui soufflera ses 36 bougies durant les JO à Pékin, voudra certainement célébrer une médaille olympique en plus de son anniversaire.

Tina Hermann (GER)

Tina Hermann est arrivée à PyeongChang avec trois titres de championne du monde de skeleton et une deuxième place au classement général de Coupe du monde. Pourtant, malgré son bon état de forme du moment, elle n’est pas parvenue à monter sur le podium olympique. Après ses trois manches, la skeletoneuse allemande s’est classée cinquième, à 0,08 seconde de la médaillée de bronze Laura Deas.

Entre PyeongChang et Pékin, Hermann a remporté quatre médailles aux Mondiaux. À 29 ans, elle est l’une des femmes les plus décorées en skeleton de l’histoire de la discipline. Une seule médaille manque à son palmarès : l’or olympique.

Pavel Krotov (ROC)

Le skieur acrobatique Pavel Krotov a fait ses débuts en Coupe du monde en 2011, en même temps que son compatriote Ilya Burov. Les deux skieurs se sont entraînés dans le même club depuis leur plus tendre enfance et ont passé toute leur carrière côte à côte. À PyeongChang 2018, le duo était une fois de plus très proche puisque Burov s’est emparé de la médaille de bronze et Krotov a terminé au pied du podium.

Pavel Krotov Photo de 2018 Getty Images

Aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022, Krotov a de grandes chances de rejoindre Burov sur le podium. Mais s’il y parvient, ce n’est pas à côté de son ami Ilya qu’il sera mais peut-être avec son petit frère, Maxim Burov. Aux derniers Mondiaux, le jeune Burov et Luibov Nikita ont remporté l’or en saut acrobatique par équipes mixtes. La discipline fera son apparition lors des Jeux de Beijing 2022.

Franziska Preuss (GER)

Franziska Preuss a démontré l’entendue de son talent lors des tous premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à Innsbruck en 2012. La biathlète allemande avait remporté l’argent en poursuite et l’or dans trois autres courses : le sprint, le relais mixte et le relais mixte ski de fond/biathlon.

En République de Corée, Preuss est arrivée quatrième en individuelle. Elle espère améliorer son résultat d’au moins une place à Beijing 2022, après une Olympiade durant laquelle elle est devenue la leader de l’équipe allemande de biathlon. La saison dernière, elle est également arrivée troisième du classement général de Coupe du monde.

Totsuka Yuto (JAP)

Le snowboardeur Totsuka Yuto était en quête d’une médaille olympique à PyeongChang, mais ces espoirs ont été balayés en finale. Lors de son run, le Japonais, alors âgé de 16 ans, a fait une chute sur le dos et il a dû être transporté à l'hôpital.

Depuis cette mésaventure, le jeune snowboardeur a renforcé son mental et sa technique. Il a remporté l’or aux Championnats du monde 2021 et demeure optimiste sur ses performances à Beijing 2022. « Je suis très confiant », avait-il confié. « Si j’arrive à faire ce dont je suis capable de faire, je peux remporté l’or. »