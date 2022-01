Un mois avant les Jeux : les 30 jeunes athlètes à surveiller à Beijing 2022

Les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, qui auront lieu du 4 au 20 février, seront l’occasion d’admirer les meilleurs athlètes de la planète dans 15 sports.

Parmi eux, certains ont la jeunesse de leur côté et disputeront leurs premiers JO d’hiver. Alors qu’il ne reste plus qu'un mois à attendre, Olympics.com a recueilli les noms des 30 jeunes athlètes – 15 femmes et 15 hommes – à surveiller lors des Jeux Olympiques cette année.

Veuillez noter que la liste des athlètes qualifiés et sélectionnés n’est pas encore officielle.

Ski alpin

Alice Robinson (NZL), 20 ans

Elle a beau n’avoir que 20 printemps depuis début décembre, elle a déjà réalisé cinq podiums de Coupe du monde (dont trois victoires), ce qui est plutôt impressionnant dans un sport où les athlètes commencent à bénéficier du fruit de leur travail après leurs 25 ans, une fois qu’ils ont emmagasiné de l’expérience sur les pistes de la Coupe du monde.

Lucas Braathen (NOR), 21 ans

Braathen a déjà prouvé son talent précoce, lui qui a remporté la première étape de la Coupe du monde 2020/21 à Sölden l’an dernier.

Biathlon

Elvira Oeberg (SWE), 22 ans

La sœur de la championne olympique en individuel Hanna Oeberg a fini 12e au classement général en 2020/21 et a déjà remporté l’argent cette année au sprint 7,5 km lors de l’étape d’Oestersund au mois de décembre. C’est l’une des biathlètes les plus rapides du circuit.

Emilien Claude (FRA), 22 ans

Le Français est triple champion du monde junior et médaillé d’argent aux Championnats d’Europe 2021. Ses deux frères Fabien et Florent sont aussi biathlètes.

Bobsleigh

Laura Nolte (GER), 23 ans

Médaillée d’or aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lillehammer 2016, Nolte a ensuite été sacrée championne d’Europe 2021 en bob à deux. Elle a également décroché deux médailles de bronze aux Championnats du monde, en bob à deux et en monobob.

Michael Vogt (SUI), 24 ans

Le pilote suisse est devenu champion du monde junior en janvier 2021 en bob à quatre. Il est monté sur le podium à trois reprises durant la saison 2020-21 de Coupe du monde en bob à deux, notamment une fois devant l’Allemand Johannes Lochner.

Ski de fond

Frida Karlsson (SWE), 22 ans

En l’absence de sa compatriote Linn Svahn, blessée à l’épaule, Karlsson pourrait être la jeune Suédoise à surveiller dans ce sport. Elle a remporté six médailles en deux éditions des Mondiaux : une en or (dans le relais par équipes), trois en argent (dans les 10 km classique et libre, et en skiathlon) et deux en bronze (dans le 30 km).

Hugo Lapalus (FRA), 23 ans

Le Français est le champion du monde U23 2021 – après avoir remporté la médaille de bronze en 2020 –, et a aidé la France à remporter le bronze aux Mondiaux séniors 2021 dans le relais par équipes.

Curling

Bobby Lammie (GBR), 24 ans

N° 2 pour le skip Bruce Mouat pour l’équipe de curling de Grande-Bretagne, Lammie s’est classé cinquième meilleur n° 2 aux tirs lors des Mondiaux 2021.

Ekaterina Kuzmina (ROC), 25 ans

Dans un sport où la plupart des athlètes sont trentenaires, Ekaterina Kuzmina apporte de la jeunesse à cette équipe du ROC. Et pourtant, elle a déjà beaucoup d’expérience. En tant que lead (n° 1), elle a remporté les Mondiaux 2021 et a terminé 4e lors des derniers Championnats d’Europe au mois de novembre.

Patinage artistique

Kamila Valieva (ROC), 15 ans

Pour sa première saison sur le circuit international sénior, Valieva ne s’est pas retenue. Elle a battu les records mondiaux lors de la Rostelecom Cup fin novembre et a dans sa panoplie de sauts : le triple Axel, le quadruple boucle piquée et le Salchow.

Kagiyama Yuma (JPN), 18 ans

Médaillé des JO de la jeunesse de Lausanne 2020, Kagiyama s’est fait une place parmi les meilleurs patineurs de la planète moins de deux ans plus tard. Il a remporté l’argent aux Mondiaux 2021 et est le seul homme à avoir remporté ses deux étapes du Grand Prix en 2021-22.

Ski acrobatique

Eileen Gu (CHN), 18 ans

La skieuse chinoise née à San Francisco est championne du monde 2021 en Slopestyle et Halfpipe, et médaillée de bronze en Big Air. Elle a aussi remporté l’or aux JOJ de Lausanne 2020 en Halfpipe et en Big Air, ainsi que l’argent en Slopestyle.

Matej Svancer (AUT), 17 ans

Skieur alpin à l’origine, Svancer est passé au ski acrobatique et à l’âge de 15 ans, il a remporté la médaille d’or en Big Air à Lausanne 2020. Aujourd’hui âgé de seulement 17 ans, il a remporté les deux premières étapes de la Coupe du monde en Big Air cette saison et semble être en forme pour Beijing 2022.

Hockey sur glace

Petra Nieminen (FIN), 22 ans

Nieminen faisait partie de l’équipe de Finlande qui a remporté le bronze à PyeongChang 2018. La prolifique attaquante est également vice-championne du monde 2019, et a remporté deux médailles de bronze en 2017 et 2021.

Matvei Michkov (ROC), 17 ans

Le hockeyeur de 17 ans est considéré comme l'un des grands espoirs de son sport. Il est récemment devenu le plus jeune joueur à être sélectionné en équipe nationale de l'histoire de la Russie et de l'URRS. Ce record était détenu par Alexander Ovechkin. Michkov a également remporté l'or à Lausanne 2022 et son rêve est aujourd'hui de participer à Beijing 2022.

Luge

Anna Bereiter (GER), 22 ans

La double championne du monde U23 a déjà laissé une trace chez les séniors en devenant la plus jeune athlète femme à remporter une course en Coupe du monde, à Oberhof en février 2020. Elle est aussi médaillée d’argent aux Mondiaux 2021 dans le sprint.

Nico Gleirscher (AUT), 24 ans

Gleirscher est champion du monde 2021 en sprint. Son frère David a gagné l’or à PyeongChang 2018 en individuel. Leur père Gerhard est également lugeur et a été sacré champion du monde en 1997 (par équipes mixtes).

Combiné nordique

Gyda Westvold Hansen (NOR), 19 ans

Depuis sa quatrième place aux JOJ de Lausanne 2020, la Norvégienne a gagné les Championnats du monde 2021 et est l’actuel dossard jaune en Coupe du monde.

Johannes Lamparter (AUT), 20 ans

L’Autrichien s’est révélé aux yeux du monde lors des Mondiaux 2021 où il a remporté deux médailles d’or – en grand tremplin individuel et dans le sprint par équipes – et une médaille de bronze dans le relais.

Patinage de vitesse short-track

Yubin Lee (KOR), 20 ans

La championne olympique du relais 3000 m de PyeongChang n’a que 20 ans. Elle a aussi décroché l’or aux Mondiaux fin novembre, sur le 1500 m.

Daeheon Hwang (KOR), 22 ans

Le Sud-Coréen de 22 ans est jeune mais expérimenté. Il a remporté l’argent sur le 500 m à PyeongChang 2018, derrière le Chinois Dajing Wu. Il est médaillé de bronze et d’argent aux Mondiaux 2018 et 2019 respectivement.

Skeleton

Hannah Neise (GER), 21 ans

La médaillée d’argent des JOJ de Lillehammer 2016 est devenue championne du monde junior en janvier 2021 et a fait ses débuts sur le circuit de la Coupe du monde sénior en novembre 2020. Elle a terminé deux fois au pied du podium en Coupe du monde.

Felix Keisinger (GER), 24 ans

Présent sur le circuit sénior depuis décembre 2018, le skeletoneur allemand a deux deuxièmes places de Coupe du monde au compteur et a terminé quatrième lors des derniers Mondiaux en 2021. Il est également double champion du monde junior.

Saut à ski

Marita Kramer (AUT), 20 ans

L’Autrichienne a remporté l’or aux Mondiaux 2021 dans l’épreuve par équipes. En novembre 2021, elle a gagné l’épreuve individuelle sur tremplin normal avec le plus grand écart de points sur sa plus proche concurrente dans l’histoire de la Coupe du monde féminine.

Marius Lindvik (NOR), 23 ans

Le Norvégien est médaillé d’argent des JOJ de Lillehammer 2016 et a fini dans le top 10 du classement général de la Coupe du monde en 2020-21. Il a déjà fait 12 podiums de Coupe du monde dans sa carrière.

Patinage de vitesse

Jutta Leerdam (NED), 22 ans

La star néerlandaise a déjà remporté trois titres mondiaux, dont le 1000 m individuel et deux au sprints par équipes. Elle est la championne d’Europe en titre alors qu’elle n’a que 22 ans.

Gao Tingyu (CHN), 23 ans

Pour ses débuts olympiques à PyeongChang, Gao a décroché la médaille de bronze sur le 500 m. Il est devenu le premier patineur de vitesse chinois homme à remporter une médaille aux JO. Chez lui à Pékin, il vise l’or et espère ainsi entrer dans l’histoire.

Snowboard

Sofia Nadyrshina (ROC), 18 ans

À seulement 18 ans, elle est déjà championne du monde et multiple championne du monde junior. Lors des derniers Mondiaux 2021, elle a gagné l’argent au slalom géant parallèle et l’or sur le slalom parallèle.

Yūto Totsuka (JPN), 20 ans

Le snowboardeur japonais a été sacré en Halfpipe aux Mondiaux 2021 et a déjà signé plusieurs victoires de Coupe du monde. Il a disputé les Jeux de PyeongChang 2018, mais a dû être évacué après une mauvaise chute.