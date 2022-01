Un mois avant Beijing 2022 : que représentent les Jeux pour les olympiens ?

À l’approche des très attendus Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, Olympics.com a demandé à des athlètes du monde entier et de différentes disciplines, ce que les Jeux Olympiques représentaient pour eux.

Mikaela Shiffrin (USA), ski alpin

Au Jeux de Sochi 2014 , Mikaela Shiffrin, alors âgée de 18 ans, est devenue la plus jeune championne olympique de slalom. Depuis, elle a participé aux Jeux de PyeongChang 2018, avec deux nouvelles médailles olympiques à son palmarès.

La skieuse américaine a conscience de l’importance de gagner et que certains athlètes ont parfois de mauvaises expériences aux JO. Mais elle voit également les Jeux Olympiques comme une opportunité de réunir le monde à travers le sport.

« En fait, les Jeux Olympiques ne sont pas faits pour cela, même si on parle de compétition et de médailles. Il y a un tout autre aspect qui à mon sens est bien plus important. C’est un événement qui unit et rassemble les gens du monde entier pour se sentir une seule et même famille à travers le sport. C’est très puissant », expliquait Mikaela Shiffrin à Olympics.com.

Mikaela Shiffrin Photo de 2021 Getty Images

Kevin Rolland (FRA), ski acrobatique, halfpipe

Pour le skieur acrobatique Kevin Rolland, les Jeux Olympiques ont été une opportunité inespérée de montrer ce qu’il savait faire au monde. Sa discipline, le halfpipe, a intégré le programme olympique aux Jeux de Sotchi 2014.

Rolland a participé à toutes les éditions olympiques depuis, remportant au passage la médaille de bronze en Russie.

« Je ne m’étais jamais projeté sur les Jeux Olympiques, vu que ma discipline n'y était pas. Quand on a réussi à intégrer les Jeux, c’était incroyable pour moi. Cela a complètement changé la vision des choses. Je me suis dit, très bien, on peut faire comme les autres. On peut aussi être un sport mainstream et ne pas rester dans notre petit cosmos de skieurs freestyle », a-t-il déclaré à Olympics.com.

Kevin Rolland avant les Championnats du monde de ski acrobatique 2017, à Sierra Nevada, en Espagne. Photo de 2017 Getty Images

CHA Jun-Hwan (KOR), patinage artistique

Parfois, les athlètes ne sont pas en compétition uniquement pour eux-même, mais aussi pour inspirer les prochaines générations dans leur pays. CHA Jun-Hwan est seulement le deuxième patineur artistique de République de Corée à être monté sur un podium de Grand Prix, après KIM Yuna. CHA, entraîné par Brian Orser, sera en quête d’une nouvelle médaille pour son pays après avoir remporté le bronze au NHK Trophy en 2021.

« Comme j’ai déjà participé aux Jeux Olympiques [en 2018], je sais à quel point l’expérience olympique est précieuse. J'espère vraiment que d'autres patineurs coréens pourront vivre cette expérience olympique comme je l'ai fait. C’est pour cela que j’essaie de faire de mon mieux pour obtenir plus de quotas en individuel masculin », expliquait CHA Jun-Hwan à un journal coréen, après avoir remporté deux quotas grâce à sa 10e place aux Championnats du monde 2021.

Lucas Braathen (NOR), ski alpin

Les olympiens ont des ambitions variées et n’expriment pas toujours leurs objectifs de la même manière. Certains préfèrent les garder pour eux quand d’autres le font savoir au monde entier. Lucas Braathen a choisi la deuxième option et vise le top 3 à Pékin.

Le Norvégien de 21 ans a remporté sa première Coupe du monde lors de la première étape de la saison 2020/21 à Soelden, alors qu’il avait dû batailler avec une sérieuse blessure au genou la saison d’avant. Après avoir surmonté tous ces challenges, il est pleinement revenu sur les skis, avec un objectif fixé sur une médaille olympique.

« On ne va pas skier aux Jeux Olympiques pour faire un top 15, un top 10 ou même un top 5. C’est le podium ou rien. C’est ce que je vais assayer d’atteindre », a-t-il déclaré à Olympics.com.

L'an passé, Lucas Braathen a écrit l'histoire à Sölden. Photo de 2020 Getty Images

Shaun White (USA), snowboard

Pour le triple champion olympique, Shaun White, les Jeux de Beijing 2022 pourraient être ses cinquièmes ! Le spécialiste américain du halfpipe avait envisagé un passage par le skateboard lors des Jeux de Tokyo 2020, mais s’est finalement ravisé pour rester concentré sur le snowboard. S’il se qualifie, le snowboardeur de 35 ans serait le représentant américain le plus âgé de la compétition de halfpipe aux JO.

« Je suis super excité, je n’arrive pas à croire ce qu’il m’arrive. Est-ce que ce seront mes derniers JO ? Je me dis tout le temps que c’est possible, parce que c’est comme cela que je ressens les choses, mais au fur et à mesure que le temps avance, je me sens bien, motivé et excité et boom… je suis aux Jeux suivants ! », avait-il raconté lors d’un podcast avec Olympic Channel.

Maya Khromykh (ROC), patinage artistique

La compétition pour décrocher sa place au sein de l’équipe olympique du ROC de patinage artistique féminin, est des plus féroce. La médaillée d’argent du Grand Prix d’Italie, Maya Khromykh, n'est pas parvenue à se hisser parmi le trop 3 des Championnats nationaux de Russie à Saint-Pétersbourg en fin d'année 2021, où Kamila Valieva, Alexandra Trusova et Anna Shcherbakova ont dominé la compétition. La Fédération russe de patinage annoncera son équipe olympique après les Championnats d'Europe (10-16 janvier).

« Je l’avoue, je rêve d’aller à Pékin. Tous les athlètes rêvent de cela, c’est la plus grande récompense de notre sport, comment c’est possible de ne pas vouloir y aller ? Des fois j’ai conscience que je pourrais y aller, mais quand je commence à trop y penser, cela me fait tourner la tête, ce serait tellement cool ! », a avoué Maya Khromykh à Olympics.com.

Maya Khromykh lors de la Rostelecom Cup 2021, à Sotchi, en Russie. Photo de 2021 Olympic Channel

Aleksander Barkov (FIN), Hockey sur glace

Pour Alexander "Sasha" Barkov, les Jeux de Beijing 2022 seront sa deuxième expérience olympique. Le capitaine des Panthers de Floride (NHL) a remporté le bronze avec l’équipe de Finlande à Sotchi 2014. Ces souvenirs olympiques sont toujours aussi précieux pour lui, même s’il a manqué quelques matchs en raison d’une blessure au genou durant le deuxième match de la Finlande en Russie.

« Je n’ai été à Sotchi qu’une semaine mais je n’oublierai jamais cette expérience. Il n’y a rien de comparable aux Jeux Olympiques », a confié Alexander Barkov à Olympics.com.

Alexander Barkov durant la rencontre Norvège vs Finlande aux JO de Sotchi 2014. Photo de 2014 Getty Images

KODAIRA Nao (JAP), patinage de vitesse

La patineuse de vitesse KODAIRA Nao et LEE Sang-hwa, double championne olympique de République de Corée qui a annoncé sa retraite sportive, ont une amitié touchante. À PyeongChang 2018, KODAIRA avait consolé LEE en l’enlaçant après l’avoir battue en finale du 500 m pour s’adjuger la deuxième place.

« Je pense que le sport est un moyen non-verbal de communiquer. La manière dont les athlètes s’affrontent et s’améliorent les uns les autres, sans tenir compte des nationalités, inspire beaucoup de monde. Nous étions en compétition l’un contre l’autre, mais il est essentiel de connaître la culture et la langue de chacun. C’est pour cela que le sport est encore plus appréciable », expliquait KODAIRA Nao lors de la conférence de presse après sa médaille de PyeongChang 2018.